Integra (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي شركة استشارية متخصصة في التقنية والاستراتيجيات، بخبرة تزيد عن 35 عامًا، تهدف إلى تحقيق التقدم من خلال دمج التقنية والمعرفة. يضم فريقها أكثر من 800 خبير محترف، وتغطي خدماتها ستة مجالات رئيسية تُركز على تلبية احتياجات عملائها، مثل: الاستراتيجية، وتنمية المواهب، وخدمات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وحلول الأعمال، وخدمات البيانات، والتسويق الرقْمي. تعدّ الشركة شريكًا رائدًا لروّاد التكنولوجيا مثل (IBM وMicrosoft وSalesforce وLenovo وSage وFortinet وغيرها) بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مثل (Management Excellence Club وDenison). وقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة مثل جائزة Family Business of the Year في Aragon، وجائزة Innovative Partner of the year من شركة IBM، أو Microsoft Partner of the year in Sustainability..