عجائب المستودعات: قفزة Dahl في الأتمتة مع IBM

تعاونت Dahl مع IBM لتحديث عمليات التخزين والعمليات اللوجستية، حيث تم بناء مرفق مؤتمت للغاية مصمم للكفاءة وقابلية التوسع. لعبت IBM Instana Observability للمراقبة، وIBM Turbonomic لتحسين الموارد، وRed Hat OpenShift لتنسيق الحاويات دورًا رئيسيًا. كما تضمنت المبادرة أيضًا إصلاحًا شاملاً للبنية التحتية الرقمية وموقعًا جديدًا للتجارة الإلكترونية لضمان تجارب عملاء سلسة عبر جميع القنوات.

وأدى هذا التحول إلى توحيد عدة علامات تجارية تحت إدارة Dahl وتقديم اختبارات الأتمتة في المستودع الجديد. “تم بناء المرفق خصيصًا لتحقيق من 85 إلى 90% من الأتمتة لكل خط طلب”، يقول Sundberg. “وتُظهر الاختبارات الأولية نتائج واعدة، تقليل العمليات اليدوية، وزيادة في الإنتاجية، ونحن نتحقق من الأداء في ظروف واقعية.” وساعدت Turbonomic في توسيع الحجيرات في OpenShift بتوصيات موارد دقيقة، مما يضمن أداءً متسقًا.

مكنت ميزة Instana Smart Alerts ولوحة المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي المراقبة الاستباقية للتطبيقات في عرض واحد ملون. ويقول Sundberg: “يمكننا الآن تصور كل شيء بشكل أفضل”. كما تستفيد Dahl من ميزة Instana Smart Alerts لمراقبة التطبيق بالكامل، بما في ذلك API Gateway الخاصة به. ومن خلال تحليل أنماط الخطأ على مدار فترة زمنية مدتها 10 دقائق، توفر التنبيهات الذكية تحذيرات مبكرة عند حدوث حالات شذوذ، مما يساعد الفريق على التصرف قبل تفاقم المشكلات. وعلى عكس المراقبة التقليدية التي تركز على الموارد المعزولة وتتطلب تكوينات معقدة، تقوم Instana تلقائيًا بربط البيانات عبر الخدمات لتحريك أحداث ذات مغزى. وبالاقتران مع أدوات التصور ذات المصدر المفتوح والقياس عن بُعد، يمنح هذا النهج Dahl قابلة ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وتحكمًا استباقيًا في عمليات سير العمل المهمة. “والآن نرى محفظة التطبيقات الكاملة، مع تدفق البيانات المباشر. وإذا تحول شيء ما إلى اللون الأحمر أو الأصفر، يمكننا تحديد المشكلة المحتملة وتحديد العنوان على الفور قبل أن تؤثر على وقت استجابة العميل.” وقد عزز ذلك قدرات Dahl في DevOps، مما ضمن أداء التطبيق وجودة الكود قبل التشغيل.

كان إطلاق موقع Dahl الجديد للتجارة الإلكترونية علامة فارقة محورية في تحول الشركة. وبعد محاولتين فاشلتين لإطلاق اللعبة بسبب مشاكل في تكامل الواجهة الخلفية مع نظام ERP، استفاد الفريق من IBM Instana للحصول على قابلة ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وتحديد الأسباب الرئيسة في الوقت الحقيقي. ويقول Sundberg: “قبل Instana، كنا نحلل السجلات ونأمل أن ننظر في المكان المناسب”. وباستخدام ميزة Instana Smart Alerts والقياس المباشر عن بُعد، نجح الإطلاق الثالث بسلاسة، مما مكّن الفريق من حل المشكلات عند ظهورها. وبدأ تشغيل الموقع قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد، محققًا عائد استثمار بنسبة 100% على Instana في غضون شهرين فقط. كما تحسّن الأداء بشكل كبير، حيث انخفضت أوقات الاستجابة من خمس ثوانٍ إلى أقل من مللي ثانية - مما أدى إلى تعزيز رضا العملاء وزيادة عمليات الشراء.