في العديد من مرافق الرعاية الصحية التي يقضي فيها المريض مدة طويلة، غالبًا ما تكون خدمات المختبر بها بعض أوجه القصور. وغالبًا ما تكون طلبات المختبر (أوامر الفحوصات) مكتوبة بخط اليد أو مرسلة عبر الفاكس أو بالبريد الإلكتروني. ويتم إدخال بيانات المرضى يدويًا في سجلات صحية إلكترونية، ما يؤدي إلى تكرار الإدخالات وظهور أخطاء وبطء في سير العمل. كل هذا يعني أن النتائج الحساسة تستغرق وقتًا أطول في المعالجة، بينما تتراكم المهام الإدارية على فرق عمل التمريض المنهكة من العمل بالفعل. وهذه المشكلات تعرِّض جودة الرعاية والامتثال للخطر مع زيادة تكاليف التشغيل.

تأسس مختبر Clariti Diagnostics Diagnostics لحل هذه التحديات. يقع هذا المختبر السريري المعتمد وفقًا لمعايير تحسين المختبرات السريرية (CLIA) في كولومبوس بولاية أوهايو، ويقدِّم خدماته لدور التمريض، ومرافق الرعاية المساندة، ومقدِّمي الرعاية طويلة الأمد في جميع أنحاء الولاية. بالإضافة إلى خدمات سحب الدم المتنقلة، يقدِّم مختبر Clariti مجموعة شاملة من الخدمات التشخيصية، بما في ذلك الكيمياء، وأمراض الدم، وعلم الأحياء الدقيقة، والتفاعل البوليميرازي الجزيئي (PCR) وعلم الأدوية الجينية.

رأى مختبر Clariti فرصةً لتحديث خدمات المختبر والقضاء على الأعمال الكتابية باستخدام الورق، والتخلص من الجداول الزمنية الطويلة، وتسريع إصدار فواتير العميل. ولمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها مرافق الرعاية الصحية التي يقضي فيها المريض مدة طويلة، بدأت الشركة في بناء حل من شأنه أن يزيل نقاط الضعف الشائعة هذه ويُحدث تحولًا في التشخيص لمعاونة كلٍّ من مقدِّمي الخدمات والمرضى. وكان هدفهم مزدوجًا: أولًا إزالة العوائق التشغيلية أمام العملاء وثانيًا تعزيز قدرتهم على تقديم خدمات مختبرية دقيقة وفي الوقت المناسب على نطاق واسع.

