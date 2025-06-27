تعمل شركة Clal Insurance على سد الفجوة بين الأنظمة القديمة وأنماط التكامل الحديثة.
منذ تأسيسها عام 1987، نجحت شركة Clal Insurance في أن تصبح إحدى أبرز شركات التأمين والخدمات المالية. وقد بنت الشركة سمعتها عبر تبنّي الابتكار والتحول الرقمي مبكرًا، وحازت على اعتراف واسع من القطاع وعدد من الجوائز المرموقة.
ولكن خلال العقد الماضي، واجهت الشركة تحديات لم تكن حتى شركات التأمين المتقدمة في التفكير قادرة على توقّعها. فقد وجدت Clal نفسها في قلب "تحديات صعبة": أزمة مالية عالمية، وتغيرات تنظيمية متسارعة، إلى جانب التحدي المتمثل في العمل في بيئة تعتمد على أسعار فائدة منخفضة أو صفرية.
وقد فرضت هذه الضغوطات واقعًا جديدًا وملحًا. فكان على الشركة الالتزام الصارم باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وإلا واجهت غرامات مالية ضخمة. كما كان عليها تحقيق درجة عالية من المرونة تمكّنها من منافسة شركات التكنولوجيا التأمينية الناشئة (Insurtechs). والأهم من ذلك، كان لا بد من تقليص الزمن اللازم لطرح المنتجات والخدمات في السوق بشكل جذري.
أصبح من الواضح أن Clal لم تكن بحاجة إلى تحسينات تدريجية فقط، بل إلى تحول شامل. وكانت بحاجة إلى شريك موثوق يمكنه تقديم الحل المناسب في الوقت المناسب. ومن خلال منصة ®IBM webMethods Hybrid Integration، وجدت Clal البنية التقنية التي كانت تبحث عنها.
بعد أن وضعت الشركة منصة التكامل الأساسية قيد التشغيل، ركزت Clal على التحدي التالي: استبدال نظام الطرف الثالث القديم. وكان لا بد من تنفيذ هذا بسرعة، حيث كانت Clal تقترب بسرعة من نقطة الانهيار على عدة جبهات.
فقد واجهت الشركة تهديدات حقيقية تتعلق بمخاطر عدم الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وغرامات محتملة بالملايين، وحتى احتمال فقدان التراخيص نتيجة تفويت المواعيد الزمنية النهائية. وكانت أنظمتها القديمة غير قادرة على الاستجابة حتى لأبسط الطلبات خلال شهر، وعاجزة عن التعامل مع أحجام البيانات المتزايدة، كما أن المعالجة المتوازية كانت شبه مستحيلة.
""الوضع القائم كان يكلّف فريقنا وشركتنا وقتًا ومالًا وأعصابًا!" Haim Inger، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd.
أنشأت Clal Insurance قدرات سلسة للاتصال الداخلي والخارجي ونقل الملفات عبر جميع التنسيقات والأنظمة، بالتعاون الوثيق مع فريق IBM webMethods. وقد كانت النتائج تحوّلية بكل المقاييس، تمثّلت في تقليص كبير في زمن إدخال التعديلات التنظيمية إلى السوق، ومعالجة متوازية أدت إلى زيادة الإنتاجية وتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، تحقيق توافر للنظام بنسبة 99.9999%، ما عزز بشكل كبير من مرونة الشركة التشغيلية.
ثبت أن هذا التحوّل الاستراتيجي جاء في الوقت المناسب تمامًا بالنسبة لشركة Clal، إذ واجه قطاع التأمين سنوات من الاضطرابات في السوق.
يقول Heim Inger: "لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة بموعد حدوث أزمة مالية، لهذا السبب من الضروري لشركة مثل شركتنا أن تبقى يقظة—من دون التضحية بالنمو أو بتوسيع خدماتنا."
كان اعتماد منصة IBM webMethods Hybrid Integration خطوة منطقية بالنسبة لشركة Clal. ومن خلال هذه المنصة، دمجت الشركة أكثر من 100 تطبيق مختلف يدير أكثر من 1000 حالة نشطة، ما مكّنها من الاستجابة لأكثر من 100 تغيير تشريعي سنويًا، إلى جانب توفير واجهات برمجة التطبيقات والخدمات وممارسات تطوير موحدة.
وما يثير الإعجاب هو أن تنفيذ هذه التحديثات بالأساليب التقليدية كان سيتطلب أكثر من 100 سنة من العمل! وبدلًا من الاكتفاء بالبقاء في السوق، اتخذت Clal خطوات استراتيجية جريئة لتزدهر في بيئة تنظيمية وتنافسية تزداد تعقيدًا.
تُعد شركة Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. مجموعة رائدة حائزة على جوائز في مجالي التأمين وإدارة الأصول. تأسست عام 1987، ونمت بسرعة لتضم 4200 موظف و1500 وكيل، بفضل منتجات مبتكرة في مجالات التأمين والادخار. وتُعد الشركة من الرواد في التأمين على الحياة، والصحة، والتأمين العام، إضافة إلى كونها رائدة رقمية في قطاعها.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على سد الفجوة بين الأنظمة القديمة وأنماط التكامل الحديثة
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