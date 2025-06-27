منذ تأسيسها عام 1987، نجحت شركة Clal Insurance في أن تصبح إحدى أبرز شركات التأمين والخدمات المالية. وقد بنت الشركة سمعتها عبر تبنّي الابتكار والتحول الرقمي مبكرًا، وحازت على اعتراف واسع من القطاع وعدد من الجوائز المرموقة.

ولكن خلال العقد الماضي، واجهت الشركة تحديات لم تكن حتى شركات التأمين المتقدمة في التفكير قادرة على توقّعها. فقد وجدت Clal نفسها في قلب "تحديات صعبة": أزمة مالية عالمية، وتغيرات تنظيمية متسارعة، إلى جانب التحدي المتمثل في العمل في بيئة تعتمد على أسعار فائدة منخفضة أو صفرية.

وقد فرضت هذه الضغوطات واقعًا جديدًا وملحًا. فكان على الشركة الالتزام الصارم باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وإلا واجهت غرامات مالية ضخمة. كما كان عليها تحقيق درجة عالية من المرونة تمكّنها من منافسة شركات التكنولوجيا التأمينية الناشئة (Insurtechs). والأهم من ذلك، كان لا بد من تقليص الزمن اللازم لطرح المنتجات والخدمات في السوق بشكل جذري.

أصبح من الواضح أن Clal لم تكن بحاجة إلى تحسينات تدريجية فقط، بل إلى تحول شامل. وكانت بحاجة إلى شريك موثوق يمكنه تقديم الحل المناسب في الوقت المناسب. ومن خلال منصة ®IBM webMethods Hybrid Integration، وجدت Clal البنية التقنية التي كانت تبحث عنها.