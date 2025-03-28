أصبح مفهوم السحابة شائعًا للغاية في الوقت الحالي، ولكن منذ بضع سنوات، لم يكن العملاء واثقين من القيمة التي تقدِّمها. ولم يكن الانتقال من النموذج المحلي إلى السحابي، دون وضوح بشأن مرونة الحلول من الناحية الاقتصادية ومن حيث النمو، مقنعًا بشكل كبير.

منذ ثماني سنوات، سَعَت شركة KIO Spain، المتخصصة في خدمات IaaS للبنى التحتية الحيوية، إلى التميز من خلال التركيز على التخصص والتوافر والجودة، وكانت لديها محفظة خدمات محدودة ولكنها واسعة بما يكفي لتمكين العملاء من اختيار وتوزيع أحمالهم على البنى التحتية الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم. ومع ذلك، بالنسبة إلى العملاء الذين لديهم أعباء عمل SAP كبيرة، كانت اقتراحات KIO Spain مرتبطة بخوادم IBM Power، ما قدَّم لهم قيمة مضافة في عرضها المتنوع لخدمات السحابة، وذلك بفضل الأداء الذي توفره وبسبب تمكين العملاء من مطابقة استئجار الأنظمة (استنادًا إلى حجم الذاكرة) مع وتيرة المشروع نفسه.

مرَّت 7 سنوات منذ أن بدأت KIO Spain العمل مع IBM، ومنذ ذلك الحين، كان أفضل ما يميز خدمات الشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات المهمة للغاية هو تقديم عرض توضيحي لحلول IBM Power عبر أحد المدمجين. يُتيح هذا الاختبار للشركات تقييم قوة حلول IBM وإثبات فاعليتها مع الأجهزة التي تحتوي على ذاكرة RAM كبيرة جدًا.

نتيجةً لذلك، أصبحت 100% من الشركات التي وافقت على تجربة الحلول عملاء لخوادم IBM Power، وبالتالي انضمت إلى قائمة عملاء KIO Spain. وبلغ العدد الإجمالي لهذه الشركات 17 شركة موزعة على قطاعات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والكيماويات، والصناعات التحويلية، والإدارة العامة في إسبانيا.