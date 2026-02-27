كيف تحمي BORICA نظام الدفع في بلغاريا باستخدام IBM Safer Payments
تعالج BORICA AD، مشغل الدفع الوطني في بلغاريا، أحجامًا كبيرة من المعاملات الرقمية ومعاملات بطاقات الائتمان عبر مؤسسات الإصدار والاستحواذ. ومع تزايد سرعة هجمات الاحتيال وأتمتتها وانتشارها عبر القنوات المختلفة، أصبح من الصعب على الضوابط التقليدية القائمة على القواعد مواكبة هذه التطورات.
كيف يمكنك إيقاف الاحتيال المتطور في أجزاء من الثانية من دون تعطيل المعاملات المشروعة؟
أخذت الضغوط التي تواجهها BORICA جراء عمليات الاحتيال في الازدياد، وارتفعت توقعات العملاء والحاجة إلى حماية البنية التحتية الوطنية للمدفوعات بكفاءة اتخاذ قرار في أقل من 10 مللي ثانية. وكانت القراءات الإيجابية الكاذبة تهدد بإزعاج العملاء، بينما يعني الإخفاق في كشف الاحتيال التعرض لمخاطر مالية وتشويه السمعة. وللحفاظ على مرونتها، احتاجت BORICA إلى منصة قابلة للتوسع لمنع الاحتيال في الوقت الفعلي قادرة على التكيف مع أنماط الهجمات المتطورة من دون المساس بالأداء.
دخلت BORICA في شراكة مع IBM وشريك التنفيذ IBS لتحديث بنيتها الوطنية لمنع الاحتيال. ونشروا معًا IBM Safer Payments كمنصة مركزية متعددة المستأجرين لتحل محل الأنظمة القديمة القائمة على المعالجة الدفعية بنظام تقييم مخاطر سلوكي في الوقت الفعلي.
يوفر IBM Safer Payments معالجة في الذاكرة، وكشفًا مدعومًا بالتعلم الآلي، وقابلية للتوسع الأفقي لدعم مراقبة المعاملات ذات الحجم الكبير. ودمجت IBS المنصة مباشرة في مهام سير عمل المدفوعات لشركة BORICA، ما يتيح اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي عبر البنوك ومزودي خدمات الدفع المشاركين.
أدى هذا النشر إلى تحويل مراقبة الاحتيال من ضوابط مجزأة على مستوى المؤسسات إلى نموذج خدمة وطني مشترك. واستُبدلت التحديثات اليدوية للقواعد والمراجعات المتأخرة بنظام تقييم آلي في الوقت الفعلي وإدارة مركزية للمخاطر.
بفضل IBM Safer Payments، تحمي BORICA الآن أكثر من 70% من معاملات البطاقات المحلية في الوقت الفعلي، وتدعم أكثر من 16 بنكًا ومزودًا لخدمات دفع على منصة وطنية مشتركة. ويعالج النظام أكثر من 4000 معاملة في الثانية بزمن انتقال أقل من 10 مللي ثانية، ما يتيح ضوابط متسقة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال عبر المؤسسات المشاركة. ما كان في السابق قائمًا على المعالجة الجماعية ومقسمًا أصبح الآن مركزيًا وآليًا ومدفوعًا بالمخاطر السلوكية. يمكن لشركة BORICA توسيع نطاق منع الاحتيال عبر المؤسسات، وتوسيع التغطية لتشمل المدفوعات الفورية والقنوات الرقمية، والتكيف بشكل أسرع مع التهديدات الناشئة. وتواصل IBM وIBS دعم توسع BORICA، ما يعزز مرونة الدفع الوطنية في بلغاريا للمستقبل.
BORICA AD هي شركة التحويلات المالية الوطنية في بلغاريا، تأسست منذ أكثر من 35 عامًا ومقرها في صوفيا. تمتلك BORICA 19 بنكًا، وتدير البنية التحتية للمدفوعات في البلاد، وتقدم خدمات البطاقات والمدفوعات الفورية وخدمات مكتب SWIFT ومعالجة الطرف الثالث لكل من Mastercard وVisa، وتخدم البنوك ومؤسسات الدفع والقطاع العام.
IBM Safer Payments هي منصة متطورة للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي تستخدم التعلم الآلي والتحليلات السلوكية لتحديد المعاملات الاحتيالية ومنعها عبر قنوات الدفع. صُممت هذه المنصة لبيئات المعاملات الضخمة، وتوفر إمكانية اتخاذ قرارات في أقل من مللي ثانية، وقابلية التوسع الأفقي، وقدرات النشر متعدد المستأجرين. وتتيح هذه المنصة للمؤسسات المالية ومعالجي الدفع مركزية منع الاحتيال، والتكيف بسرعة مع التهديدات الناشئة، وتقليل القراءات الإيجابية الكاذبة مع ضمان تجارب سلسة للعملاء.
