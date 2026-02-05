المنصة الآمنة للتوليد المعزز بالاسترجاع مع خدمات الدردشة تمكِّن العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية أسرع وأكثر ذكاءً.
تُعَد Bay Point Advisors شركة إدارة استثمارات مقرها أتلانتا، وهي متخصصة في فرص الأسواق الخاصة التي غالبًا ما يتجاهلها المستثمرون التقليديون. في هذا المجال، السرعة مهمة، لكن البحث عن الفرص بعيد كل البعد عن أن يكون سريعًا. تحتوي غرف البيانات الآمنة على المئات من الملفات بصيغ PDF وجداول البيانات والعقود، ما يشكِّل كمًا هائلًا من المعلومات التي يجب على المستشارين والعملاء تصفحها قبل اتخاذ القرارات الحاسمة. تؤدي هذه العملية اليدوية إلى إبطاء تدفق الصفقات وتزيد من مخاطر فقدان الفرص. كانت Bay Point Advisors بحاجة إلى طريقة لتسريع عملية اتخاذ القرارات دون المساس بالدقة أو الأمان. هدفها: بناء منصة تمكِّن العملاء من التفاعل مع غرف البيانات بشكل حواري والحصول على إجابات دقيقة مدعومة بالمصادر خلال أجزاء من الثانية.
تسريع قدرات تحليل الاستثمارات.
تحقيق أوقات استجابة فائقة السرعة للعملاء.
تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم.
للتغلب على التأخير الناتج عن مراجعة المستندات يدويًا، تعاونت Bay Point Advisors مع IBM للاستفادة من خبرتها وإرشاداتها. يوضِّح Rick Atkinson، المدير التقني (CTO): "لم تكتفِ بالإجابة عن الأسئلة، بل فتحت قناة على Slack، وعقدت اجتماعات أسبوعية، وساعدتنا أيضًا على بناء نموذج إثبات مفهوم". بدعمٍ من IBM، تمكَّنت الشركة من بناء Atlas، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح وصولًا حواريًا إلى غرف البيانات الآمنة. بالاستفادة من IBM® DataStax Astra DB في IBM® watsonx.data، وAzure Blob Storage، وAzure OpenAI، وطبقة بيانات وصفية مبنية على SQL، تستخدم Atlas بنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحويل المستندات الثابتة إلى طبقة معرفية قابلة للبحث. أدَّت عملية التكامل هذه إلى أتمتة مهام سير العمل، وحلت محل المراجعة اليدوية، التي تستغرق وقتًا طويلًا، إجابات فورية مدعومة بالاستشهادات يتم تقديمها خلال أجزاء من الثانية. وساهم الدعم المباشر من IBM في تسريع عملية التطوير، من خلال توجيه مهام سير عمل الاسترجاع وضبط مَعلمات التضمين لضمان الأمان وقابلية التوسع والأداء. يقول Rick Atkinson: "لم نكن لنتمكن من إكمال هذا المشروع دون فريق IBM Astra DB - فالدعم العملي والتوجيه الذي قدَّمه شكَّل الفارق، وساعد على تسريع وتيرة التطوير وضمان النجاح".
باستخدام Atlas، تمكَّنت Bay Point Advisors من تخفيض زمن مراجعة المستندات والبحث من ساعات إلى ثوانٍ، ما أدى إلى تسريع إجراءات العناية الواجبة وتحسين سرعة الاستجابة للعملاء. توفِّر المنصة إجابات دقيقة ومدعومة بالاستشهادات، ما يؤدي إلى تقليل معدلات الخطأ والحد من الهلوسة، وتعزيز مستوى الثقة في قرارات الاستثمار. أفاد المستشارون بتحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية مع استبدال الفحص اليدوي باستعلامات حوارية مؤتمتة. تظل الحوكمة قوية مع فرض الأذونات على مستوى المستندات من البداية إلى النهاية؛ لحماية البيانات الحساسة. وفَّرت Astra DB ضمن watsonx.data الأساس الآمن والقابل للتوسع لهذا التحول، بينما أشرف خبراء IBM على تصميم سير العمل وضبط المَعلمات لتحسين الأداء. "لم نكن لنتمكن من إكمال هذا المشروع دون فريق IBM Astra DB - فالدعم العملي والتوجيه الذي قدَّمه شكَّل الفارق، وساعد على تسريع وتيرة التطوير وضمان النجاح". بالنظر إلى المستقبل، تخطِّط Bay Point Advisors لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحقيق ذكاء استباقي. يوضِّح Atkinson: "توفِّر Atlas تجربة آمنة ومخصصة لكل عميل. من خلال دمج البيانات المنظمة وغير المنظمة مع الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستشارين تقديم إرشادات مخصصة مع حماية المعلومات الحساسة - ما يمثِّل فائدة مزدوجة من حيث الثقة والأداء".
تُعَد Bay Point Advisors شركة استثمارية مقرها أتلانتا تأسست عام 2012، وتختص بتقديم حلول استثمارية مبتكرة، لا سيّما في سوق الديون الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تركِّز الشركة على فرص السوق الخاصة التي غالبًا ما يتجاهلها المستثمرون التقليديون. وتهدف شركة Bay Point Advisors إلى تسريع قدرة العملاء على اتخاذ القرارات المالية الحاسمة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.
