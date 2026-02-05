للتغلب على التأخير الناتج عن مراجعة المستندات يدويًا، تعاونت Bay Point Advisors مع IBM للاستفادة من خبرتها وإرشاداتها. يوضِّح Rick Atkinson، المدير التقني (CTO): "لم تكتفِ بالإجابة عن الأسئلة، بل فتحت قناة على Slack، وعقدت اجتماعات أسبوعية، وساعدتنا أيضًا على بناء نموذج إثبات مفهوم". بدعمٍ من IBM، تمكَّنت الشركة من بناء Atlas، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح وصولًا حواريًا إلى غرف البيانات الآمنة. بالاستفادة من IBM® DataStax Astra DB في IBM® watsonx.data، وAzure Blob Storage، وAzure OpenAI، وطبقة بيانات وصفية مبنية على SQL، تستخدم Atlas بنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحويل المستندات الثابتة إلى طبقة معرفية قابلة للبحث. أدَّت عملية التكامل هذه إلى أتمتة مهام سير العمل، وحلت محل المراجعة اليدوية، التي تستغرق وقتًا طويلًا، إجابات فورية مدعومة بالاستشهادات يتم تقديمها خلال أجزاء من الثانية. وساهم الدعم المباشر من IBM في تسريع عملية التطوير، من خلال توجيه مهام سير عمل الاسترجاع وضبط مَعلمات التضمين لضمان الأمان وقابلية التوسع والأداء. يقول Rick Atkinson: "لم نكن لنتمكن من إكمال هذا المشروع دون فريق IBM Astra DB - فالدعم العملي والتوجيه الذي قدَّمه شكَّل الفارق، وساعد على تسريع وتيرة التطوير وضمان النجاح".