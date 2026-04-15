خدمات مصرفية سريعة وآمنة

بنية تحتية آمنة ومتوافقة مع المعايير — من الأنظمة القديمة إلى السحابة الحديثة
بعد عقود من النمو، وصلت منظومة Atruvia التقنية إلى نقطة حرجة مع توسع البنية التحتية للشركة عبر مراكز البيانات، ومجموعات OpenShift، والسحابات العامة — كل منها بأدوات وعمليات وأطر امتثال خاصة بها. بدأت الأتمتة المجزأة، والتزويد اليدوي، والحوكمة غير المتسقة في إبطاء عمليات التسليم والابتكار. وما كان يضمن الاستقرار والوصول في السابق أصبح يمثل شبكة متشابكة من التبعيات.
يقول Martin Pelke، مالك منتجات البنية التحتية كتعليمات برمجية في Atruvia: "كنا ندير 250000 محطة عمل وآلاف الأجهزة الافتراضية. وكنا نعمل بمجموعة غريبة من الأدوات التي تُدمج معًا. وكان التركيز دائمًا على العملية وليس على المنتج.
وصل الضغط إلى نقطة حساسة عندما احتاجت Atruvia إلى توسيع نطاق OpenShift من عدد قليل من المجموعات إلى ما يصل إلى أربعين مجموعة. وكانت سير العمل القائمة على طلبات الدعم وعمليات التسليم اليدوية تعني انتظار المطورين لأسابيع للحصول على موارد جديدة، بينما ظلت المعرفة المؤسسية معزولة في صوامع. وكانت هناك حاجة إلى نهج مختلف جوهريًا.
بدأت رحلة التحديث في Atruvia على أساس أمني موثوق. فعلى مدار سنوات، كانت IBM® Vault® تعمل كمدير الأسرار المركزي للتطبيقات المحلية — تأمين بيانات الاعتماد، وإدارة مفاتيح الوصول، وفرض الامتثال عبر الأنظمة المصرفية الحيوية. وبالبناء على تلك الطبقة، شرعت Atruvia في تحقيق الاتساق والتحكم نفسه في عمليات تسليم البنية التحتية.
قدمت IBM Terraform® الحل لذلك. فما بدأ كإثبات مفهوم لنشر البنية التحتية السحابية تطور بسرعة إلى مبادرة على مستوى الشركة لتوحيد عمليات التزويد، وتمكين المطورين من الخدمة الذاتية، ودمج الامتثال في كل سير العمل.
نشرت Atruvia منصة Terraform كركيزة أساسية لنموذجها الجديد الذي يعتمد على المنصة كمنتج. ومن خلال تعريف البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC)، استبدلت الفرق الطلبات اليدوية بوحدات موحدة قابلة لإعادة الاستخدام وسير عمل GitOps. ولضمان التزويد في بيئة مالية خاضعة للوائح التنظيمية، دُمجت Terraform في Vault ومسارات GitLab — ما أتاح إدخال الأسرار مباشرة في سير عمل التكامل المستمر/التسليم المستمر، مع توفير مسارات تدقيق كاملة وتنفيذ تلقائي للسياسات.
كان التحول الثقافي لا يقل أهمية عن ذلك. فكانت Atruvia تتبع نهج القيادة بالقدوة لا بالأمر. يقول Lukas Essig، كبير مهندسي المنصات السحابية: "كنا نعمل بجد دون أن نتحدث كثيرًا. لقد أنشأنا نمط إعداد GitOps، وتبنته الكثير من الفرق لأنه نجح." وجّه المستشارون المتخصصون فرق التطوير خلال العملية، بدءًا من إعداد المستودعات إلى نشر البنية التحتية بطريقة Atruvia.
التحول إلى IBM Terraform وVault غير سرعة وثقافة عمليات تسليم البنية التحتية في Atruvia. فما كان يستغرق شهورًا في الماضي أصبح الآن يُنجز في دقائق، ما يتيح للفرق العمل بشكل أسرع وبثقة أكبر.
وجاءت اللحظة الحاسمة عندما احتاج فريق الشبكات إلى تكرار إعدادات شبكة سحابية معقدة لجزء آخر من مراكز البيانات. في السابق، كانت عملية الإعداد تتطور عبر سنوات من التجارب، ما جعل إعادتها أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. باستخدام Terraform، تمكنوا من تطوير الإعدادات كاملة في غضون 15 دقيقة — وهي مهمة كانت تستغرق أسابيع في السابق.
أصبح الامتثال، الذي كان في السابق عملية تدقيق يدوية، مدمجًا الآن في كل سير عمل من خلال الفحص الآلي وإدارة الأسرار المركزية. وأصبح بإمكان فرق الأمن تتبع كل تغيير في البنية التحتية، بينما يستفيد المطورون من حلقات تغذية راجعة أسرع وعقبات أقل.
بدءًا من نشر البنية التحتية وإدارة الأسرار إلى أتمتة الشبكات وترسيخ ثقافة الملكية الهندسية، غيرت Atruvia بشكل جذري كيفية تطويرها وتأمينها وتوسيعها لنطاق التكنولوجيا التي تدعم الخدمات المصرفية الحديثة في ألمانيا.
شركة Atruvia هي مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك التعاونية والخاصة في ألمانيا، حيث تقدم منصات مصرفية أساسية وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات وخدمات رقمية آمنة لأكثر من 900 مؤسسة على مستوى البلاد. ومع ما يقرب من 5500 موظف، تعمل الشركة في قلب النظام المالي الألماني، حيث تعالج أكثر من 9.3 مليارات معاملة سنويًا، وتدعم 91 مليون حساب عميل، وتشغل 26000 جهاز من أجهزة الخدمة الذاتية في جميع أنحاء البلاد.
