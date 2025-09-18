تستخدم Ascendis Health الرؤية والتحليلات المالية العالمية لإدارة مؤسستها.
الأرقام لا تكذب.
حيث يمكنها وصف الوضع المالي للمؤسسة، وتعزيز القرارات، والكشف عن المخاطر، وتسليط الضوء على الكفاءات التشغيلية وأوجه القصور. ومن خلال العمليات المحاسبية، تُعَد البيانات المالية هي الطريقة التي تتواصل بها الشركة مع القائمين على إدارتها. أي طالما أن هناك من يستلمها.
في بعض الأحيان، يكون من الصعب الحصول على البيانات أو تحليلها أو توحيدها. ويزداد التواصل تعقيدًا عندما لا يكون العمل كيانًا واحدًا، بل مجموعة من الشركات. هذا هو الحال مع Ascendis Health Limited: وهي مؤسسة عالمية في مجال الصحة والعافية تضم 134 كيانًا تعمل في قطاعات الصحة الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والطب، وصحة الحيوان، وعلوم الأحياء.
تَصِف Yolandi van den Berg، مديرة إعداد التقارير في مجموعة Ascendis، عملية التوحيد وإعداد التقارير لمؤسسة تبيع منتجات في 130 دولة قائلة: "من الصعب مراقبة كل هذه الكيانات بعملات مختلفة. فجميعها تمتلك أنظمة ERP مختلفة، والمعلومات ليست بالتنسيق نفسه، والبيانات غير متناسقة".
وتستمر قائلة: "وهناك أيضًا تعقيد إضافي يتعلق بالمعاملات بين الشركات، مثل القروض، وترجمة المعلومات إلى الراند الجنوب أفريقي. لذلك، من أجل التجميع، تحتاج إلى نظام أو عملية لإلغاء المعاملات بين الشركات من منظور المجموعة".
في السابق، كانت Ascendis تستخدم برامج تخطيط مالي تعتمد على جداول البيانات للتقارير المالية، لكنها واجهت مشكلات لعدة أسباب. وتستمر van den Berg قائلة: "لقد كان الأمر يدويًا بالكامل؛ لذا كانت البيانات عرضة للأخطاء". لم تكن هناك طريقة لإدخال القيود اليومية وإنشاء تقرير يشمل كل إدخالات التجميع. كان عليك تحميل مستندات Excel فقط لرؤية النتائج النهائية. لم يكن بالتأكيد أداة مصممة لتوحيد وترجمة 134 كيانًا من العملات المختلفة مثل تلك التي تمتلكها شركة Ascendis".
إجراء عمليات الإغلاق والدمج والتقارير لـ 134 كيان أعمال.
حجم قاعدة البيانات المالية هو 80 جيجابايت.
في النهاية، أدى نقص البيانات الدقيقة مع قيود البرنامج في التجميع وإعداد التقارير إلى إخفاء الرؤية على مستوى المجموعة بأكملها. وهذا بدوره أدى إلى إعاقة صناعة القرارات والإجراءات، وتعريض الشركة للمخاطر.
يوضِّح Jaco Henning، المدير المالي لمجموعة Ascendis: "كنا نستخدم البرنامج مرتين فقط في السنة: للتقارير المرحلية وتقارير نهاية العام". كان تجميع المجموعة يتم مرة واحدة فقط سنويًا لأغراض التقارير الخارجية؛ لذا لم تكن لدى إدارتنا رؤية شهرية للمجموعة. وقد كان من الضروري توافر هذه المعلومات لإدارة المجموعة واتخاذ القرارات المناسبة. وهذا ما كان ينقصنا في أدوات إعداد التقارير السابقة".
مع اقتراب انتهاء ترخيص برنامجها المالي القديم، رأت Ascendis فرصةً لاستخدام تقنية ®IBM Controller بدلًا منه.
يقول Henning: "كنا بحاجة إلى أداة مناسبة لإجراء التجميع. كما أردنا وضع ضوابط أكثر صرامة لتقاريرنا المالية للحصول على أرقام أدق وأكثر اتساقًا. ولهذا السبب قررنا استخدام IBM Controller".
من أجل التنفيذ، لجأت Ascendis إلى شريك أعمال IBM، شركة iOCO، وهي شركة تقنية عملاقة متخصصة في حلول وخدمات تحليل البيانات، بما في ذلك تحليلات الأعمال، والتحليلات التنبؤية، والخدمات المُدارة، وإدارة المشاريع. وتولَّت Jacqueline Minnaar، مستشارة رئيسية في إدارة الأداء المالي لدى iOCO، قيادة المشروع مع فريق Ascendis.
تقول van den Berg: "أنا أستمتع حقًا بالعمل مع Jacqueline". "إنها دقيقة للغاية. كلما كانت لدي استفسارات -وقد كانت كثيرة بسبب التعقيد- كانت دائمًا متعاونة جدًا. أنا سعيدة جدًا بالعمل معها".
تَصِف Minnaar المشروع بأنه تنفيذ كبير، لكنها تُضيف: "يستطيع Cognos التعامل بشكل مثالي مع مؤسسة كبيرة. تمتلك Ascendis ثمانية أنواع مختلفة من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات. من منظور البيانات، تخزِّن الشركة البيانات الفعلية، والعديد من نسخ الميزانيات والتوقعات، بالإضافة إلى البيانات الفعلية الحكومية لكل منها. وبالتالي فإن قاعدة البيانات تبلغ حوالي 80 جيجابايت، وهو حجم كبير جدًا. وتُعَد مساحة تخزين كل هذه البيانات في الخلفية واحدة من أكبر المساحات التي رأيتها. لذا فهي تستخدم العديد من وظائف Cognos".
على سبيل المثال، تستخدم Ascendis هذه التقنية للبيانات الفعلية، والتوقعات، وإعداد الميزانيات، وبيانات التدفقات النقدية. توضِّح van den Berg: "شهريًا، يقوم الجميع بتحميل البيانات الفعلية في النظام، والتي نستخدمها بعد ذلك لاستخراج حِزَم التقارير الشهرية للوحدات التجارية المختلفة والمُقرِضين والإدارة". "من المهم جدًا أن نتنبأ بدقة على أساس شهري وسنوي، وكذلك من منظور الميزانية".
كما طوَّرت Ascendis نموذجًا للتدفقات النقدية في تطبيق Cognos الخاص بها، ما يُتيح للشركة إعداد بيانات التدفقات النقدية الشهرية للمُقرِضين. يُضيف Henning: "الآن نحن قادرون على الامتثال لجميع المتطلبات التي تحتاجها الأطراف المعنية".
في جميع أنحاء المؤسسة، تدرك Ascendis فائدة الدمج الشهري وإعداد التقارير. البيانات الدقيقة تمنح مزيدًا من الرؤية. والمزيد من الرؤية يؤدي إلى استخراج رؤى أفضل. والرؤى الأفضل تؤدي إلى اتخاذ قرارات وإجراءات مستنيرة.
يقول Henning: "في الماضي، لم يكن لدينا تجميع شهري، أما الآن فلدينا. لم يكن لدينا بيان التدفق النقدي الشهري. والآن لدينا. اليوم لدينا معلومات متاحة شهريًا للمجموعة بأكملها، والتي كانت في السابق مرة واحدة فقط في السنة".
ويضيف قائلًا: "باستخدام Cognos، يمكن للإدارة الاطِّلاع على ما يحدث عبر المجموعة ومراجعة وحدات أعمالنا - حالتها المالية، ومقارنتها بالميزانيات والتوقعات، ومعرفة إذا ما كانت على المسار الصحيح". ولأنهم يحصلون على الصورة الأكبر، يمكنهم إدارة الأعمال بشكل أفضل بكثير".
في إحدى الحالات، كشفت تقارير النظام المالية عن تفاوت محتمل يشكِّل خطرًا يتعلق بالنقد. يتذكَّر Henning: "راجعنا التقرير مقارنةً بحساب البنك، ورأينا أن النشاط التجاري لم يحقق المستوى المناسب من النقد". "لم نكن قادرين على سداد ديوننا. لِذا ساعدَنا النظام على تحديد هذا النوع من المشكلات أو المخاطر، حتى نتمكن من البدء بمعالجتها مبكرًا".
يمنح برنامج IBM Controller شركة Ascendis مزيدًا من التحكم، وهي الميزة التي يقدِّرها Henning. يقول Henning: "مع Cognos، لدينا تقارير سجل تظهر لك ما حدث، وكيف تتغير المعلومات". "لم يقدِّم نظامنا القديم هذا النوع من التحكم ولم يكن بإمكانك مراقبة الوصول".
كما أصبحت البيانات أكثر اتساقًا، ما أدى إلى تسهيل التحليلات وتحسينها. وتقول van den Berg: "إن مخطط الحسابات هو نفسه على مستوى المجموعة الآن". "الجميع يُبلغ عن الإيرادات على نفس الخط. هناك اتساق في التقارير".
واليوم، لا تزال شركة Ascendis تعمل على تعديل النظام وتخصيصه، واستخدام المزيد من الإمكانيات مع تغيُّر المنظمة. ويختتم Henning حديثه قائلًا: "لقد وجدنا المزيد والمزيد من الطرق لاستخدام Cognos، مثل تحسين عمليات الميزانية والتوقعات لدينا". "هذا ما وصلنا إليه في هذه المرحلة. ولكن بالتأكيد، لا يمكنك إدارة عمل دون أداة مثل Cognos".
تأسَّست شركة Ascendis Health في عام 2008، وهي منظمة عالمية للصحة والعافية تعمل في قطاعات الصحة الاستهلاكية والأدوية والطب وصحة الحيوان وعلوم الأحياء. وتُباع علاماتها التجارية Reuterina وSolal وMenaCal.7، من بين علامات أخرى، في أكثر من 130 دولة وتحظى باحترام كبير في الأسواق. تتخذ الشركة من جوتنج بجنوب أفريقيا مقرًا لها، وقد بلغت إيراداتها 6,963 مليون راند في عام 2020.
تأسَّست شركة iOCO بهدف تبسيط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي الشركة الرائدة في أفريقيا في مجال خدمات التكنولوجيا المتكاملة، مع أكبر تركيز للمهارات في القارة. ومن خلال توظيف 4500 موظف تقني، هدفنا هو تقديم نهج يركِّز على التصميم وعلى العملاء لحل مشكلات الأعمال. ومع تواجدها في أفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، تخدِم شركة iOCO جميع القطاعات الصناعية وأكثر من 2,000 عميل.
