البنك العربي الوطني، وإجادة للنظم، وIBM
لم توفِّر الخدمات المصرفية الرقمية والتجارة الإلكترونية الراحة للعملاء فحسب، بل أدَّت أيضًا إلى ظهور تهديدات جديدة. يسعى المحتالون الآن إلى استغلال القنوات الرقمية، وأصبح تتبُّع الاحتيال المالي أكثر صعوبة. ولمحاربة هذه الموجة الجديدة من الجرائم المالية، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، البنك المركزي السعودي، مجموعة من الإرشادات التي أُطلق عليها اسم إطار عمل مكافحة الاحتيال. يتطلب إطار العمل هذا من البنوك في المملكة أن تتبنّى إجراءات قوية للكشف عن الاحتيال والوقاية منه في المعاملات النقدية وغير النقدية.
للامتثال للوائح الجديدة، قرر البنك العربي الوطني (anb) تحسين قدراته في الكشف عن الاحتيال. على الرغم من أن البنك كان يمتلك إجراءات لمكافحة الاحتيال، فإنه لم تكن لديه مجموعة كاملة من قدرات كشف الاحتيال، ما أدى إلى انخفاض إنتاجية فريق الامتثال.
يقول Khurram Inayat، مدير المحفظة في البنك العربي الوطني: "لم تكن لدينا سوى قدرة محدودة على إجراء تحليلات شاملة لمسارات العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة. كلما حدثت عملية احتيال، كان على فريق الامتثال لدينا قضاء ساعات طويلة في تحليل البيانات وتجميع المعلومات لمعرفة كيف ولماذا حدث ذلك".
شرع البنك العربي الوطني في تحويل نهجه لمكافحة الاحتيال المالي من خلال حل يوفر نظرة شاملة وتحكُّمًا كاملًا في جميع المعاملات.
عند البحث عن دعم للامتثال للمتطلبات التنظيمية، لجأ البنك العربي الوطني إلى شريكهم الموثوق به، شركة إجادة للنظم.
يقول Inayat: "كانت شركة إجادة شريكًا تقنيًا ممتازًا لنا منذ وقت طويل". "يمكننا الاتصال بهم في أي ساعة من الليل وسيكونون دائمًا إلى جانبنا. لذلك، عندما جاء دور هذا المشروع العاجل، كنا واثقين من قدرتهم على التسليم".
بالاستناد إلى معرفتها الواسعة وفهمها لإطار مكافحة الاحتيال لدى SAMA، إضافةً إلى عقود من الخبرة في مساعدة العملاء على تحقيق الامتثال، قدَّمت شركة إجادة عرضًا توضيحيًا لحل IBM® Safer Payments. يُعَد Safer Payments حلًا للوقاية من الاحتيال المالي مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ويوفر لوحة تحكُّم واحدة لمراقبة الاحتيال عبر جميع قنوات الدفع، بما في ذلك معالجة البطاقات والخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة وطرق الدفع البديلة.
أُعجب البنك بسهولة استخدام حل Safer Payments وكيف يمكِّن مستخدمي الأعمال من بناء نماذج قرار جديدة دون الاعتماد على فرق البيانات وتكنولوجيا المعلومات. وكان هناك عامل مهم آخر في اتخاذ القرار بشأن Safer Payments وهو الطبيعة المرنة من الناحية التكنولوجية لمنصة الدفع.
وأضاف Inayat قائلًا: "يساعدنا IBM Safer Payments على التطلع إلى المستقبل. مع تطورنا وظهور تقنيات جديدة في السوق، نتوقع القدرة على دمجها مع الحل بسلاسة".
بالتعاون مع إجادة وIBM، نجح البنك العربي الوطني في نشر وتكوين Safer Payments خلال 90 يومًا. يقول Inayat: "لم يكن هذا طريقًا سهلًا، فقد كان على كل قسم في الشركة التعاون لتطبيق الحل. ولكن بدعم من إجادة وIBM، نجحنا في تحقيق ذلك خلال نطاق زمني غير مسبوق".
بالاستفادة من خبرتها المتعمقة في إدارة البنى المصرفية المعقدة ومشاريع التكامل، تمكَّنت شركة إجادة من تنفيذ التكامل عبر قنوات رقمية متعددة بسرعة، ما ساعد البنك العربي الوطني في الحصول على رؤية موحَّدة لسلوك العملاء. كما ساعدت إجادة البنك العربي المحلي على زيادة تحقيق القيمة من Safer Payments من خلال تكوين المنصة لتقديم تقارير متوافقة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
من خلال الشراكة بين IBM Safer Payments وإجادة لتحويل أنظمة الكشف عن الاحتيال في البنك العربي الوطني، أصبح البنك قادرًا بسهولة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتحسين تجارب العملاء ومنع الخسائر المالية لملايين الأشخاص.
تعمل نماذج القرار لدى البنك العربي الوطني على إيقاف المعاملات المشبوهة تلقائيًا، ما يمنح وحدة مكافحة الاحتيال الوقت للتواصل مع العملاء والتحقق من صحة المعاملة. ومنذ نشر الحل الجديد، سجل البنك العربي الوطني انخفاضًا كبيرًا في حوادث الاحتيال، خاصةً في المعاملات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
يقول Inayat: "يقدِّم IBM® Safer Payments سرعة استثنائية، حيث يتخذ القرارات في أقل من 10 ميللي ثانية. وهذا يمنحنا الوقت الكافي لحل المشكلات بشكل فعَّال وتقديم أفضل دعم لعملائنا".
في الوقت نفسه، ومن خلال إيقاف عمليات الاحتيال قبل حدوثها، حسَّن البنك كفاءته التشغيلية، مقتصدًا الوقت الذي كان يقضيه في تحليل حالات الاحتيال عند وقوعها.
ويختتم Inayat قائلًا: "لقد أصبح تطبيق IBM Safer Payments بالفعل أحد التطبيقات الأساسية في البنك العربي الوطني. ونحن نتطلع إلى إدخال المزيد من التحسينات على عملية منع الاحتيال لدينا بالتعاون مع IBM وإجادة".
تأسس البنك العربي الوطني في عام 1979، وهو أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط. يقع مقره الرئيسي في الرياض، ويدير البنك العربي الوطني 156 فرعًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفرعًا دوليًا في لندن، المملكة المتحدة.
لطالما كانت شركة إجادة شريكًا تقنيًا موثوقًا به وأساسيًا للحكومات والشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يقرب من 20 عامًا. ومن خلال مجموعة من الحلول المتقدمة لدعم التحول الرقمي، تقدِّم إجادة مجموعة واسعة من الخدمات عبر مختلَف قطاعات الأعمال المزدهرة. مدعومة بخبرة واسعة تمتد لعقود، تتألف إجادة من فريق قيادي تنفيذي متمرس وأكثر من 3,500 موظف.
تفوَّق على المحتالين الماليين من خلال منع الاحتيال في الوقت الفعلي باستخدام IBM Safer Payments.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. IBM وشعار IBM هما علامتان تجاريتان لشركة IBM Corp، مسجلتان في الكثير من مناطق الاختصاص القضائي في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.
لا ينبغي اعتبار أي نظام أو منتج من منتجات تقنية المعلومات آمنًا تمامًا ولا يمكن أن يكون أي منتج أو خدمة أو إجراء أمني واحدٍ فعالاً فعالية شاملة؛ وذلك فيما يتعلق بقدرته على منع إساءة الاستخدام أو الوصول غير المصرح به.لا تضمن شركة IBM حصانة أي أنظمة أو منتجات أو خدمات ضد السلوك الخبيث أو غير القانوني الصادر عن أي طرف، ولا تدعي أن أي من هذه الأدوات ستحصن مؤسستك ضده.
العميل مسؤول عن ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. لا تقدم شركة IBM مشورة قانونية، ولا تتعهد ولا تضمن قدرة خدماتها أو منتجاتها على إلزام العميل بالامتثال لأي قانون أو لائحة.