يوضح Vincent Lebegue، رئيس قسم صيانة المعدات في Aéroports de la Côte d'Azur، قائلًا: "قبل عشرين عامًا، كان لا بد من مواءمة الموارد وسرعة الاستجابة وكفاءة العمليات لضمان تحول المطار إلى مركز رائد." "ولتحقيق هذا الهدف، اخترنا حل IBM Maximo."

تحتاج المطارات، مثلها مثل المواقع الصناعية، إلى أدوات متخصصة للغاية لإدارة معداتها نظرًا إلى حجمها وتعقيدها؛ ويشمل ذلك مباني الركاب والمباني الفنية والبنية التحتية في الجانب الجوي والجانب الأرضي وأنظمة توزيع الطاقة وغيرها، وكلها عناصر يجب توثيقها. وتُدرج في IBM Maximo تواريخ بدء الخدمة، واستثمارات التحسين، وعمليات الصيانة، والأعطال، والإصلاحات، بهدف إدارة دورة حياتها على نحو أفضل.

تشترك شركات الطيران ومقدمو الخدمات المساندة في المطار والشركات في أمر واحد: فجميعهم عملاء لمطار Nice Côte d'Azur. ولضمان أعلى مستويات رضاهم، يلتزم المطار بتقديم خدمة عالمية المستوى. ويستند هذا الالتزام إلى الحفاظ على المعدات في حالة تشغيلية سليمة، بفضل استراتيجية صيانة فعّالة. ومن خلال تحليل التوافر والأعطال المتكررة وتكاليف الصيانة والمخزون المرتبط بها، يستطيع IBM Maximo تعديل الإجراءات وفقًا لذلك. وفي النهاية، يحسّن الحل أداء الأصول ويطيل عمرها التشغيلي، ويحقق مكاسب في إنتاجية أعمال التدخل، ويسهم في تحسين إدارة المخزون. "وعند الضرورة، يوفّر الحل أيضًا معلومات مالية موضوعية لتيسير اتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى إجراء إصلاح كبير أو استبدال الأصل." يوضح Vincent Lebegue.

لنفترض أن عطلًا وقع رغم إجراء الصيانة الدورية. فبالنسبة إلى شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات جداول الدوران التشغيلي الضيقة، قد يتسبب حتى حادث موضعي بسيط في تأخيرات كبيرة تؤثر في سير العمليات ككل. وفي مثل هذه الحالات، تكون سرعة استجابة المطار عاملًا بالغ الأهمية. يوضح Vincent Lebegue قائلًا: "إن أي مشكلة تؤثر في نظام فرز الأمتعة تتطلب تدخلًا فوريًا." "عند الإبلاغ عن عطل، يفعّل IBM Maximo إنذارًا لحشد الفرق أو المقاولين من الباطن. وتُوثَّق جميع الخطوات، ويكون الجدول الزمني مكتملًا، مما يعزز سرعة الاستجابة."

وبصفته مكوّنًا أساسيًا في إدارة الأصول، يُستخدم IBM Maximo الآن في العديد من الأقسام: مركز الاتصال الفني الذي يتلقى بلاغات الحوادث، والمقاولون من الباطن في المطار الذين يتولون نصف أنشطة المطار ويتمتعون بوصول فوري إلى المعلومات، ومكتب الدراسات الداخلي... كما تتكامل الأداة مع نظام ERP المالي لتيسير اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار في معدات جديدة أو الإنفاق على الصيانة.