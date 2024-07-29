Upsun Cloud Application Platform

Upsun is a secure, cloud application platform that automates infrastructure, security, and compliance so teams can build, test, and deploy with confidence. With byte-perfect production clones, built-in audit trails, encrypted communications, and managed compliance (SOC 2, PCI DSS), organizations eliminate staging bottlenecks and reduce risk while delivering mission-critical apps
- Industries
- Banking
- Automotive
- Aerospace and Defense
- Healthcare
- Energy and utilities
- Life sciences
- Chemicals and petroleum
- Electronics
- Insurance
- Telecommunications
- Retail
- Medical devices and supplies
- Consumer products
- Education
- Media & Entertainment
- Professional Services
- Healthcare providers
- Construction and engineering
- Agriculture
- Hospitality
- Machinery
- Public safety and policing
- Social services
- Mining and extraction
- Mining and metals
- Oil and gas
- Sports
- Airlines
- Federal government
- Financial services
- Food service
- Freight and logistics
- Government
- Industrials
- IT consulting
- Lodging
- Manufacturing
- NGOs
- Public sector and NGOs
- Public transport
- Railway
- Real estate agents and brokers
- Real estate development and management
- Software and platform applications
- Technology (Industry)
- Transportation
- Travel services
- Topics
- AI and ML
- Analytics
- Application development
- Automation
- Cloud
- Cybersecurity
- Data storage
- Environmental issues
- IT infrastructure
- Services
- Software architecture
- Languages supported
- English
- Regions and countries supported
- Africa - Algeria, Angola, Benin, Botswana, British Indian Ocean Territory, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Réunion, Saint Helena, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe
- Americas - Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia (Plurinational State of), Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bouvet Island, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Barth√©lemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Martin (French Part), Saint Lucia, Saint Pierre and Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten (Dutch part), South Georgia and the South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of)
- Asia - Viet Nam, United Arab Emirates, Türkiye, Turkmenistan, Thailand, Singapore, Sri Lanka, Saudi Arabia, Republic of Korea, Qatar, Philippines, Bahrain, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Oman, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Cyprus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Tajikistan, Timor-Leste, Uzbekistan
- Europe - Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Lithuania, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- Oceania - American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Heard Island and McDonald Islands, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, United States Minor Outlying Islands, Vanuatu