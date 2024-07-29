Upsun Cloud Application Platform

Upsun is a secure cloud application platform that accelerates delivery with real production clones, automated compliance, and observable deployments.
Overview

Upsun is a secure, cloud application platform that automates infrastructure, security, and compliance so teams can build, test, and deploy with confidence. With byte-perfect production clones, built-in audit trails, encrypted communications, and managed compliance (SOC 2, PCI DSS), organizations eliminate staging bottlenecks and reduce risk while delivering mission-critical apps

  • Industries
  • Banking
  • Automotive
  • Aerospace and Defense
  • Healthcare
  • Energy and utilities
  • Life sciences
  • Chemicals and petroleum
  • Electronics
  • Insurance
  • Telecommunications
  • Retail
  • Medical devices and supplies
  • Consumer products
  • Education
  • Media & Entertainment
  • Professional Services
  • Healthcare providers
  • Construction and engineering
  • Agriculture
  • Hospitality
  • Machinery
  • Public safety and policing
  • Social services
  • Mining and extraction
  • Mining and metals
  • Oil and gas
  • Sports
  • Airlines
  • Federal government
  • Financial services
  • Food service
  • Freight and logistics
  • Government
  • Industrials
  • IT consulting
  • Lodging
  • Manufacturing
  • NGOs
  • Public sector and NGOs
  • Public transport
  • Railway
  • Real estate agents and brokers
  • Real estate development and management
  • Software and platform applications
  • Technology (Industry)
  • Transportation
  • Travel services
  • Topics
  • AI and ML
  • Analytics
  • Application development
  • Automation
  • Cloud
  • Cybersecurity
  • Data storage
  • Environmental issues
  • IT infrastructure
  • Services
  • Software architecture
  • Deployment types
  • SaaS
  • Languages supported
  • English
  • Regions and countries supported
  • Africa - Algeria, Angola, Benin, Botswana, British Indian Ocean Territory, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Réunion, Saint Helena, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe
  • Americas - Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia (Plurinational State of), Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bouvet Island, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Barth√©lemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Martin (French Part), Saint Lucia, Saint Pierre and Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten (Dutch part), South Georgia and the South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of)
  • Asia - Viet Nam, United Arab Emirates, Türkiye, Turkmenistan, Thailand, Singapore, Sri Lanka, Saudi Arabia, Republic of Korea, Qatar, Philippines, Bahrain, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Oman, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Cyprus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Tajikistan, Timor-Leste, Uzbekistan
  • Europe - Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Lithuania, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  • Oceania - American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Heard Island and McDonald Islands, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, United States Minor Outlying Islands, Vanuatu
Benefits Built for regulated environments by design
Secure, auditable application hosting built for financial services and other regulated sectors, without custom infrastructure or tooling.
Production-like environments for every change
Automatically create isolated, production-equivalent environments to test changes safely and meet compliance expectations before release.
Security without the operational overhead
Enterprise-grade security built in with SOC 2, PCI DSS, encrypted traffic, isolation, WAF and continuous updates so apps stay protected and compliant.
Auditable, repeatable deployments
Every deployment is versioned and traceable, making it easier to satisfy internal controls, audits, and regulatory reviews.
Enterprise capabilities without enterprise complexity
Operate to enterprise standards without running complex infrastructure, allowing small teams to focus on delivery instead of operations.
Portable architecture, no cloud lock-in
Modern, portable application architecture that supports evolving regulatory, regional, and business requirements over time.
Key features
Instantly clone production-equivalent environments including data, code, and config for testing and validation before release.
Support for major languages, frameworks, runtimes, and managed services (databases, cache) so teams can run modern apps with less ops overhead.
DDoS protection, read-only filesystems, encryption, WAF, MFA and SOC 2/PCI DSS compliance to help secure apps and meet regulatory requirements.
Two daily automated backups plus manual recoveries ensure your application and data can be restored quickly when needed.I.
Auto-scale container resources and add or remove instances seamlessly to meet demand without manual infrastructure changes.
Built-in metrics, continuous profiling, and monitoring tools help teams identify performance issues and optimize app behavior.

Customer stories

Qombo launches bank‑grade verification at 3,000+ RPS with Upsun

The mission: launch an EU-sovereign verification API to handle unpredictable spikes - without hiring DevOps or pausing product work.

Rollin: Faster, safer, and more compliant releases for regulated clients

Manual deployment checks slowed Rollin's delivery cycle, adding unnecessary risk where precision and compliance are non-negotiable. Upsun fixed that.

Demonstrations Upsun: the PaaS to automate, collaborate and accelerate
Ready to revolutionize your web development and hosting workflow? In this demo, we’ll show you how Upsun helps teams deliver faster, stress-free
Develop hands-free with Upsun and Claude
Leverage AI coding like Claude to develop your application with Upsun. This video goes through the Upsun development flow from cloning to testing.
