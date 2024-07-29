Z-BooM – AI Knowledge Management Platform

Provided by Pershing Technology Services Corporation
AI-powered Knowledge Management platform that helps enterprises organize, search, and utilize knowledge efficiently with cloud or on-premise.
Overview

Z-BooM is an AI-driven Knowledge Management platform developed by PTSC. It transforms unstructured information into actionable knowledge through intelligent search, summarization, and knowledge graph insights. Built on secure and flexible architecture supporting Cloud or On-premise, Z-BooM enhances enterprise collaboration, compliance, and productivity across finance, manufacturing, and public sectors.

  • Industries
  • Healthcare
  • Insurance
  • Education
  • Financial services
  • Government
  • IT consulting
  • Manufacturing
  • Topics
  • AI and ML
  • Deployment types
  • On-premises
  • Languages supported
  • Indonesian
  • Chinese traditional
  • Chinese
  • Japanese
  • Korean
  • Thai
  • English
  • Regions and countries supported
  • Asia - China, China, Hong Kong Special Administrative Region, China, Macao Special Administrative Region, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia, Philippines
Benefits Faster access to enterprise knowledge
AI-driven search and Q&A help employees find accurate answers instantly, improving efficiency and productivity.
Smarter collaboration across teams
Centralized knowledge sharing breaks silos and supports continuous learning and teamwork.
Secure and compliant knowledge governance
Role-based control and audit trails ensure data integrity and compliance across the organization.
Key features
AI-powered enterprise search delivers instant, accurate answers from internal data and documents.
Automatic summarization and turn unstructured data into actionable, well-organized corporate knowledge.
Knowledge graph visualizes relationships among topics, experts, and documents to reveal hidden insights.
Flexible deployment supports cloud, on-premise, and hybrid environments on IBM Cloud or Azure or other platforms.

Customer stories

