ESG Reporting Platform and Data Automation Suite

Rhenai ESG Suite is an integrated platform that enables organizations to efficiently collect, analyze, and report ESG data. It supports compliance with global standards, improves transparency, and empowers businesses to identify risks and opportunities tied to sustainability. By automating processes and centralizing data, it reduces manual effort and errors, giving clients reliable insights to build trust with stakeholders, meet regulatory demands, and accelerate sustainable growth.
- Industries
- Cross Industry
- Banking
- Automotive
- Aerospace and Defense
- Industrials and Manufacturing
- Healthcare
- Energy and utilities
- Financial Markets
- Life sciences
- Chemicals and petroleum
- Electronics
- Insurance
- Government, Federal
- Telecommunications
- Government, State/Provincial/ Local
- Retail
- Medical devices and supplies
- Travel and Transportation
- Consumer products
- Wholesale Distribution & Services
- Computer Services
- Education
- Media & Entertainment
- Professional Services
- Healthcare providers
- Construction and engineering
- Agriculture
- Hospitality
- Real Estate
- Machinery
- Public safety and policing
- Social services
- Mining and extraction
- Mining and metals
- Oil and gas
- Topics
- Analytics
- Automation
- Business operations
- Consulting
- Environmental issues
- Languages supported
- Afrikaans
- Arabic
- German
- English
- French
- Polish
- Regions and countries supported
- Africa - Algeria, Angola, Benin, Botswana, British Indian Ocean Territory, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Réunion, Saint Helena, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe
- Americas - Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia (Plurinational State of), Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bouvet Island, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), French Guiana, Greenland, Guadeloupe, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Barth√©lemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (French Part), Saint Vincent and the Grenadines, Saint Pierre and Miquelon, Sint Maarten (Dutch part), South Georgia and the South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of)
- Asia - Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bahrain, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, China, Hong Kong Special Administrative Region, China, Macao Special Administrative Region, Cyprus, Georgia, India, Indonesia, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Philippines, Republic of Korea, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, State of Palestine, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Türkiye, United Arab Emirates, Yemen, Viet Nam, Uzbekistan
- Europe - Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen Islands, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Åland Islands
- Oceania - American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Heard Island and McDonald Islands, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, United States Minor Outlying Islands, Vanuatu