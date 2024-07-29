Invoicing & Settlement System

Provided by enITma
The Invoicing & Settlement System is the main financial application for airlines, a SaaS platform for managing Revenues, Expenses and Taxes.
Overview

The ISS includes unlimited e-invoicing (CFDI's) in all countries where electronic invoicing is legally required, as well as certification of all fiscal documents before the corresponding tax authorities. enITma’s system is designed to manage and validate invoices for Airline Tickets, Travel Agencies (OTAs), Cargo, and Other Revenues.

Benefits Invocing
enITma’s system is designed to manage and validate invoices for Airline Tickets, Travel Agencies (OTAs), Cargo, and Other Revenues.
Multi-Country
The system provided by enITma is ready to support electronic invoicing in Mexico, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Peru, Uruguay.
Settlement
The financial settlement system allows payments to be broken down into fare, ancillaries, taxes, airport charges, cargo, and other fee's.
Specilized for Airlines, Airports & OTA's
The ISS is a unique technology platform in the aerospace industry’s specialized technology sector that can be implemented within 8 weeks
Key features
Electronic Invoicing - Our service allows airlines to operate with multiple tax registrations if needed.
Suppliers Portal - On the Expenses side, the system functions as a Supplier Portal, enabling suppliers to self-manage their invoices for payment.
Business Process Management - Our workflow allows suppliers to upload their invoices and monitor the payment process.
Settlement - Payments break down into fare, ancillaries, taxes, airport charges, cargo, and other components, in order to generate accounting entries.

