Invoicing & Settlement System

The ISS includes unlimited e-invoicing (CFDI's) in all countries where electronic invoicing is legally required, as well as certification of all fiscal documents before the corresponding tax authorities. enITma’s system is designed to manage and validate invoices for Airline Tickets, Travel Agencies (OTAs), Cargo, and Other Revenues.
- Industries
- Aerospace and Defense
- Travel and Transportation
- Topics
- Analytics
- Automation
- Business operations
- Cloud
- Consulting
- Industry-related topics
- Languages supported
- English
- Spanish
- Regions and countries supported
- Americas - Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Peru, Puerto Rico, United States of America, Uruguay, Canada, Dominican Republic, Paraguay
- Europe - Spain