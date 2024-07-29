Total Digital delivers digital solutions for asset management and maintenance. With expertise in IBM Maximo and Esri ArcGIS, we create integrated platforms that improve efficiency and decision-making through digital plant models and geospatial applications. Our services include system implementation (eg Maximo and ArcGIS), project management, digitalization and AI consulting, application development, geodata analysis, sensor technology, licensing, operations, and training. Combining small-company agility with deep expertise, we build long-term partnerships based on trust and quality service
Fabriksgatan 4, Lidköping, Västra Götalands län 531 30, Sweden
