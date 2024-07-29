Esprit spol. s r.o. delivers enterprise system integration and IBM-based solutions for public sector and regulated industries. We design and implement secure, scalable and interoperable architectures supporting mission-critical operations. Our expertise includes GIS solutions, water management and water governance systems, where reliability, regulatory compliance and high availability are essential to ensure operational resilience and long-term sustainability.
Pletiarska 2, Banska Stiavnica, Banskobystrický kraj 96901, Slovakia
