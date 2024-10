¿Qué es core banking?

Los sistemas core banking son vitales para el éxito de la operación de un banco y para retener y ganar clientes, especialmente porque la próxima generación de clientes busca un mayor control sobre sus finanzas y busca nueva tecnología bancaria. Las nuevas herramientas de automatización y procesamiento de datos, como las soluciones en la nube y la banca abierta, agilizaron las operaciones de la manera más eficiente posible. Una de las mayores innovaciones en la transformación digital en los últimos tiempos es la IA (inteligencia artificial) generativa.

IBM Institute for Business Value publicó recientemente el reporte2024 Global Outlook for Banking and Financial Markets y entre las conclusiones clave se encontraba cómo la IA generativa puede "redefinir el beneficio competitivo de un banco en las relaciones con los clientes, evolucionar y optimizar las operaciones de core banking y reforzar la ciberseguridad".

El reporte de perspectiva global encuestó a 600 ejecutivos y aporta la perspectiva de los expertos de IBM para examinar el crecimiento y el futuro de la IA generativa en los negocios. Se espera que la IA generativa ayude a evolucionar las operaciones bancarias centrales a través de su comprensión integral de las complejidades del código y los procesos.