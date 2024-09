Las instituciones benéficas, las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones no gubernamentales (ONG) normalmente no cuentan con la tecnología adecuada para llegar a los donantes corporativos que pueden y están dispuestos a ayudar. Ya sea que se trate de financiar una infraestructura de TI más moderna, expandir las habilidades internas o encontrar otros recursos, las conexiones críticas pueden perderse o simplemente no establecerse nunca. Además, los niveles de responsabilidad fiduciaria y visibilidad financiera exigidos por los donantes corporativos pueden abrumar a estas organizaciones si no están preparadas para abordarlos.

La tecnología blockchain puede impulsar nuevos modelos de cambio, promover el conocimiento y ayudar a las organizaciones sociales a crear sistemas compartidos de registro que respondan a los requisitos de los donantes corporativos.