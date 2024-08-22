Acaba de ser vectorizado: uso de controladores de excepciones vectoriales (VEH) para la evasión de defensa y la inyección de procesos

Como hemos visto, implementar nuestra propia versión de la API AddVectoredExceptionHandler no es demasiado complicado. Pero lo que es más importante, en realidad no requería que interactuáramos con el kernel, aparte de llamar a NtProtectVirtualMemory para cambiar las protecciones de memoria en la sección .mrdata de NTDLL. Dado que toda la información que utiliza el proceso al llamar a los controladores de excepciones vectoriales se almacena dentro del proceso, presenta un gran objetivo como técnica de inyección de procesos sin subprocesos.

¿Qué es la inyección de proceso threadless? Ceri Coburn lo abordó en su charla de 2023 en Bsides Cymru, “Needles Without the Thread”. Curiosamente, esta charla salió justo antes de que yo estuviera a punto de dar una charla en una conferencia interna de IBM demostrando mi nueva técnica de inyección que no requería una primitiva de ejecución.

En resumen, las técnicas tradicionales de inyección de procesos requieren una forma de:

Asignar memoria en el proceso remoto

memoria en el proceso remoto Escribir su código en la memoria asignada

su código en la memoria asignada Proteger la memoria en el proceso remoto para que sea ejecutable

la memoria en el proceso remoto para que sea ejecutable Ejecutar su código en el proceso remoto

Podemos mezclar y combinar estas primitivas para obtener diferentes técnicas, y algunas técnicas no necesitan todos los pasos. Por ejemplo, si asigna memoria en el proceso remoto como RWX, no necesita cambiar la protección más adelante. O si llama a NtMapViewOfSection, su memoria se asigna y escribe en el proceso remoto en el mismo paso. Pero lo único que requieren todas las técnicas tradicionales de inyección de procesos es una primitiva para la ejecución. Suele ser CreateRemoteThread/QueueUserAPC/SetThreadContext (o sus equivalentes de función Nt). Como resultado, estas primitivas de ejecución son objeto de un intenso escrutinio por parte de los productos de seguridad para detectar usos maliciosos. Llamar a una primitiva de ejecución dirigida a la memoria sin respaldo en un proceso remoto es una excelente manera de atrapar su baliza.

Entonces, ¿qué tal si nos saltamos la primitiva de ejecución por completo? Con los controladores de excepciones vectoriales, funciona de la siguiente manera:

Identifique la lista de VEH en nuestro proceso local, ya que la dirección será la misma en el proceso remoto. Asigne/escriba/proteja nuestro shellcode en el proceso remoto con las primitivas de su elección. Asigne espacio para una nueva estructura de controlador de excepciones vectorial en el proceso remoto. Llame a EncodeRemotePointer para obtener un puntero codificado para la dirección donde escribió su shellcode. Asigne espacio para un puntero y un int en el proceso remoto (los necesitamos para los dos atributos reservados de la entrada VEH). Actualice la nueva entrada de VEH con atributos Flink/Blink válidos, actualice el puntero y actualice los dos atributos reservados para que apunten a la memoria que asignó anteriormente. Compruebe el bit IsUsingVEH en el bloque de entorno de proceso (PEB) del proceso remoto y configúrelo, si es necesario. Establezca una trampa PAGE_GUARD en una región de memoria que será ejecutada por el proceso.

El último paso es el crítico que nos permite eludir la necesidad de una primitiva de ejecución activando una excepción en el proceso remoto. Hay varias formas de hacerlo, pero, en mi opinión, la mejor es utilizar una trampa PAGE_GUARD. Implementé técnicas de inyección para procesos nuevos y existentes utilizando trampas PAGE_GUARD.

Si está generando un nuevo proceso, puede generarlo en estado suspendido y establecer una trampa en el punto de entrada del proceso. Por lo general, generar un proceso en estado suspendido y manipularlo hará que se le identifique como comportamiento de vaciado de procesos. Sin embargo, dado que no estamos escribiendo en ninguna sección .text o usando cualquier primitiva de ejecución, no deberíamos vernos afectados por esta detección. Pero como siempre, pruebe esto en su laboratorio.

Inyectar en un proceso en ejecución es un poco más complicado, pero he encontrado que la forma más fácil es:

Elegir un hilo en el proceso. Suspender el hilo. Obtener el contexto del hilo. Establecer una trampa PAGE_GUARD en el RIP del hilo. Retomar el hilo.

Esta técnica puede ser un poco inestable si está ejecutando shellcode directamente, ya que secuestra el hilo, lo que puede bloquear el proceso. Me ha parecido más confiable agregar algo de shellcode bootstrap que implemente un controlador de excepciones vectorizado adecuado que crea un nuevo hilo para su shellcode y luego devuelve la ejecución del código al hilo como de manera normal. Esta creación de hilos locales no estará sujeta al mismo escrutinio que una creación de hilos remotos.

La última consideración para cualquiera de las dos técnicas es que cada vez que se produzca un error en el proceso, se llamará a su VEH y se ejecutará su shellcode. Esto puede dar lugar a la creación de muchas balizas en un solo proceso y, en última instancia, a bloquearlo. Descubrí que la solución a este problema es el shellcode de arranque mencionado anteriormente, que puede verificar para garantizar que la excepción sea una trampa PAGE_GUARD, o eliminar su controlador de excepciones vectorial de su baliza recién generada. Esto se puede hacer ejecutando un BOF para recorrer la lista de VEH, identificar su controlador (un puntero codificado a la memoria sin respaldo) y eliminarlo mediante manipulación manual, o simplemente llamar a RemoveVectoredExceptionHandler en él.