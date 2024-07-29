Corriendo una y otra vez: el pequeño error que pudo

Bloque de código 3: FSRendezvousServer::Close, procesar comprobaciones en FSRegObjects

La información específica del proceso se almacena en el FSRegObject almacenado en



Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2



en el momento de la inicialización o el registro. El controlador determina qué procesa recursos específicos (

EPROCESS

objetos, objetos de evento y otras cosas) que necesita liberar comprobando el ID de proceso de quien llama. Si el proceso es el de inicialización o registro, se realiza una limpieza adicional para esos recursos específicos del proceso.

Esto me llamó la atención porque, en general, todas las rutinas Dispatch se ejecutan en un contexto de proceso arbitrario, con algunas excepciones. En otras palabras, el sistema elige un hilo para hacer el trabajo Dispatch ; qué hilo elige es arbitrario. Descubrí que se llama a DispatchCleanup en el contexto del proceso del proceso que cerró el identificador final. Entonces, en este caso, las verificaciones de ID de proceso tienen sentido. Sin embargo, se llama a DispatchClose desde un contexto de proceso arbitrario. Eso significa que si se llama a FSRendezvousServer::Close como resultado de la solicitud IRP_MJ_CLOSE , sería desde un contexto de proceso arbitrario, anulando el propósito de las verificaciones de ID de proceso. Esta fue una gran pista de que algo andaba mal aquí.