Fragmento de descompilación FSStreamReg::PublishRx

En la descompilación anterior, bPagesUnmapped es una variable booleana que se establece si se llama a FSFrameMdl::UnmapPages. Si es así, se recupera el desplazamiento 0x1a8 del objeto de flujo y, si no es nulo, se llama aKeSetEvent.

Este desplazamiento corresponde a la memoria fuera de los límites y apunta dentro de un POOL_HEADER, la estructura de datos que separa las asignaciones de búfer en el grupo. En concreto, apunta al campo ProcessBilled, que se utiliza para almacenar un puntero al objeto _EPROCESS para el proceso que se «encarga» de la asignación. Se utiliza para contabilizar cuántas asignaciones de grupo puede tener un proceso concreto. No todas las asignaciones de pool se “cobran” contra un proceso, y aquellas que no tienen el campo ProcessBilled establecido en NULL en POOL_HEADER. Además, el puntero EPROCESS almacenado en ProcessBilled en realidad se hace XOR con una cookie aleatoria, por lo que ProcessBilled no contiene un puntero válido.

Esto presenta una dificultad, porque los buffers NpFr se cargan al proceso que llama y, por lo tanto, se establece ProcessBilled. Al activar la primitiva de explotar necesaria, bPagesUnmapped se configurará en TRUE. Si se pasa un puntero no válido a KeSetEvent, el sistema se bloqueará. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que POOL_HEADER sea para una asignación sin cargo. En este punto, me di cuenta de que el objeto de registro de contexto (Creg) en sí mismo no se carga. Sin embargo, este objeto no permite controlar el contenido de la memoria en el desplazamiento FSFrameMdl. Por lo tanto, tanto los objetos NpFr como los Creg deben pulverizarse y secuenciarse correctamente.