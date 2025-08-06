Análisis de la operación de malware como servicio de CastleBot

IBM X-Force ha estado investigando una infraestructura de malware emergente llamada CastleBot. Se cree que el malware forma parte de una operación de malware como servicio (MaaS) y está diseñado específicamente para un despliegue flexible de malware. Actualmente, los delincuentes cibernéticos utilizan CastleBot para entregar de todo, desde infostealers hasta puertas traseras como NetSupport y WarmCookie, que se han relacionado con ataques de ransomware.
Lo que hace que CastleBot sea particularmente preocupante es cómo se distribuye: la mayoría de las veces a través de instaladores de software troyanos descargados de sitios web falsos, que atraen a los usuarios desprevenidos para que lancen la infección ellos mismos. Esta técnica es parte de una tendencia creciente que está observando X-Force. A menudo se habilita a través del envenenamiento de SEO, lo que hace que las páginas maliciosas ocupen un lugar más alto en los motores de búsqueda que los distribuidores de software legítimos. Una vez dentro, CastleBot ejecuta un proceso de tres etapas: un organizador/descargador, un cargador y una puerta trasera central, que solicita un conjunto de tareas de su servidor de comando y control (C2). La información recopilada de la máquina infectada permite a los operadores filtrar fácilmente a las víctimas, gestionar las infecciones en curso y desplegar malware en objetivos de alto valor con precisión.
CastleBot aún está evolucionando, y nuestra investigación muestra que es probable que recién esté comenzando. En este informe, desglosamos cómo funciona, cómo se propaga y por qué es importante.
CastleBot apareció por primera vez a principios de 2025. X-Force notó un aumento en el volumen de muestras y diferentes cargas útiles a partir de mayo, y desde entonces ha observado el despliegue de varias cargas útiles de puerta trasera e infostealer. El vector de infección más común de CastleBot es el software troyano, que forma parte de una tendencia que X-Force continúa observando desde 2024. Los paquetes de software e instaladores troyanos suelen distribuirse a través de sitios web falsos que utilizan técnicas de envenenamiento por SEO para atraer a las víctimas. CastleBot también se distribuía a través de repositorios de GitHub, haciéndose pasar por software legítimo, y mediante la popular técnica ClickFix.
X-Force identificó tres componentes como parte de la infraestructura de malware CastleBot: un escenario, un cargador y el núcleo/puerta trasera de CastleBot.
Tenga en cuenta que los informes públicos anteriores de Prodraft se refieren al mismo marco de malware que “CastleLoader”.
En la mayoría de los casos, el componente central de CastleBot se despliega a través de un shellcode stager, que forma parte de la misma familia de malware CastleBot. El stager es una carga útil de shellcode ligera que puede inyectar cualquier otro cargador de primera etapa. X-Force observó varios encriptadores utilizados con CastleBot, incluido Dave, un encriptador basado en AutoIt, y encriptadores simples compilados en C.
El malware utiliza el algoritmo hash DJB2 para resolver las API necesarias en tiempo de ejecución. Antes de cada llamada a la API, carga el DLL correspondiente y atraviesa la Export Address Table (EAT) en busca de la función de la API a través de hashes DJB2 pregenerados. Si la exportación se reenvía a otra DLL, el stager analiza el nombre del DLL, lo carga y resuelve la función mediante GetProcAddress.
Tras la ejecución, el stager descarga dos cargas útiles mediante HTTP con el agente de usuario “Googlebot”. Las rutas de URL son similares entre las muestras y se dirigen al mismo servidor C2 que el componente central de CastleBot.
Ejemplos de URL de descarga:
http://173.44.141[.]89/service/download/data_3x.bin
http://173.44.141[.]89/service/download/data_4x.bin
Ambas cargas útiles se descifran a través de una cadena XOR codificada, en este caso "GySDoSGySDoS" (codificado en UTF-16), revelando un PE (núcleo CastleBot) y un código auxiliar (CastleBot Loader).
Luego, el organizador utiliza VirtualProtect para permitir la ejecución en la pila para la región de memoria que almacena la segunda carga útil de shellcode descifrada. Este último, actuando como cargador, se ejecuta directamente en memoria y recibe un puntero al PE descifrado como argumento.
CastleBot Loader es un cargador de PE con todas las funciones, que comienza asignando cada sección del PE proporcionado a una nueva región de memoria asignada mediante NtAllocateVirtualMemory. A continuación, realiza los arreglos necesarios, resuelve las importaciones, establece las opciones de protección de memoria adecuadas y ejecuta las funciones de devolución de llamada TLS existentes.
En particular, el cargador también configura una nueva estructura LDR_DATA_TABLE_ENTRY y el LDR_DDAG_NODE correspondiente (extendido en Windows 8 y versiones posteriores), que luego se agregan a las listas PEB_LDR_DATA doblemente vinculadas que contienen los módulos cargados para cada proceso. Para los agentes de EDR que monitorean el PEB, esto haría que la carga útil inyectada pareciera más como si estuviera legítimamente cargada por el sistema operativo.
A menos que el archivo inyectado sea un DLL, el campo ImageBaseAddress del PEB también se establece en la dirección base de la carga útil inyectada.
Por último, para ejecutar la carga útil, CastleBot Loader ejecuta el punto de entrada o asigna una nueva consola para aplicaciones de consola.
En la muestra analizada anteriormente, la carga útil inyectada es la puerta trasera CastleBot x86 (202f6b6631ade2c41e4762e5877ce0063a3beabce0c3f8564b6499a1164c1e04).
El núcleo de CastleBot emplea el mismo mecanismo de resolución de API que los componentes del stager y cargador, excepto el algoritmo hash, que es el hash AP, desarrollado por Arash Partow.
Primero, la puerta trasera comienza descifrando su configuración. Casi todas las cadenas en todo el binario, incluidas las que forman parte de la configuración, se almacenan como UTF-16 y se descifran en línea mediante una clave XOR única de 4 bytes para cada cadena. Durante el descifrado, se crea la siguiente estructura de configuración:
El malware intenta crear un mutex, utilizando el nombre de la configuración, para garantizar que solo se ejecute una única instancia. En el siguiente paso, envía una solicitud HTTP GET a la URL codificada para recuperar su configuración, utilizando el ID de campaña en la ruta de la URL:
En respuesta, CastleBot recibe un bloque de datos cifrados.
Toda la comunicación C2 se cifra a través del algoritmo simétrico ChaCha, excepto la solicitud GET inicial del malware. Después del descifrado, el protocolo C2 utiliza una estructura de datos personalizada serializada, internamente denominada contenedor, que puede almacenar valores de diferentes tipos.
En la raíz de la estructura de datos serializada siempre hay un campo de tipo ContainerFieldArray. Las estructuras a continuación definen cómo se configuran los tipos de matriz y bool:
Al analizar el contenedor descifrado que define la configuración solicitada por la puerta trasera, los datos comienzan con el byte 0x0D, que indica el tipo ContainerFieldArray. Ese byte va seguido del nombre del campo, que a su vez es la longitud de 2 bytes seguida del nombre codificado en UTF-16. Después del nombre, un campo de matriz define una longitud de 4 bytes de los datos, seguido de los datos en sí, que nuevamente comienzan con el primer byte que define el tipo.
La configuración recibida por la muestra analizada anteriormente se analiza de la siguiente manera.
Datos serializados:
Objeto deserializado:
Para cada configuración habilitada, CastleBot realiza las siguientes acciones:
run_as_admin: el malware ejecutará su proceso principal a través de "cmd.exe /c <parent_process>" mediante ShellExecuteW con el verbo "runas" para lanzarlo como administrador.
anti_vm: CastleBot utilizará la instrucción cpuid con la hoja 0x40000000 para intentar detectar entornos de hipervisor. Si se descubre VMware o Parallels, el malware desaparecerá.
prevent_restart: CastleBot creará un nuevo archivo oculto en %PROGRAMDATA% con el nombre que coincida con el nombre del mutex integrado en la configuración. Si el archivo ya existe, el malware se cerrará.
show_fake_error: el malware muestra un cuadro de mensaje "Error de Sistema" con el mensaje "El programa no puede iniciarse porque falta VCRUNTIME140.dll en el equipo. Intente reinstalar el programa para arreglar este problema".
En el siguiente paso, CastleBot recopila información sobre el host infectado para registrarse en el servidor C2 y solicitar tareas.
La información se compila en el siguiente objeto, seguida de la serialización y el cifrado ChaCha:
Los valores codificados son la clave de acceso (idéntica al Usuario-Agente de la configuración), el identificador de campaña y la versión de compilación de CastleBot, que es "1.0" para la muestra analizada.
La puerta trasera envía los datos cifrados en una solicitud HTTP POST a
La respuesta es un contenedor cifrado más grande que contiene las tareas preconfiguradas de CastleBot.
El contenedor recibido del servidor C2 por la muestra de CastleBot analizada se descifra y deserializa en un objeto con los siguientes campos:
El campo "tareas" es un tipo personalizado de matriz como se detalla anteriormente, que contiene al menos una matriz sin nombre (nombre de longitud cero), cada una de las cuales representa una tarea. CastleBot también puede recibir una matriz con múltiples tareas que se llevarán a cabo una tras otra. Cada tarea contiene un ID y varios campos que detallan cómo se ejecutará la tarea, que se copian en una estructura de tareas durante la deserialización.
El campo más importante de cada tarea es "launch_method", que determina el tipo de carga útil que manejará CastleBot.
Método de lanzamiento
Carga útil
Ejecución
1
EXE descargado desde la URL
A través de CreateProcessW o ShellExecuteW
2
DLL descargado desde la URL
A través de ShellExecuteW y rundll.exe
3
DLL descargado desde la URL
A través de LoadLibraryW
4
PE descargado desde la URL
Inyectado en un nuevo proceso
5
Comando de PowerShell en el campo "argumento"
A través de ShellExecuteW
6
Comando BAT en el campo "argumento"
A través de ShellExecuteW
Los otros campos pueden utilizarse para establecer opciones específicas para la ejecución de la tarea:
Nombre del campo
Descripción
Identificador
ID de tarea única, utilizada para informar la ejecución correcta al servidor C2.
url
URL para recuperar la carga útil. Las cargas útiles a menudo se alojan en el servidor C2 en http://<castlebot_c2>/service/download/<payload_name>
install_path
Ruta de destino para la inyección de procesos, que puede contener variables de entorno o simplemente ":SELF:", que inyecta la carga útil en un duplicado del proceso principal.
argument
Argumentos para procesos en install_path o comandos para la ejecución de PowerShell/BAT
run_as_admin
Si se establece, las ejecuciones a través de ShellExecuteW usarán el verbo "runas".
startup_method
Si se establece en "1", la persistencia se crea para la carga útil a través de una tarea programada que se activa en cada inicio de sesión.
is_encrypted_container
Si se configura, la carga útil descargada desde la URL se descifra con RC4 y se analiza como otro contenedor para recuperar la carga útil de la tarea.
container_encryption_key
Clave RC4 usada con el contenedor cifrado.
auto_unpack_zip
Si se establece, la carga útil se trata como un archivo ZIP y se extrae manualmente.
zip_executable_files
Una lista de archivos de destino en el archivo ZIP que se ejecutarán según el método de inicio.
wow64_bypass
Una opción agregada recientemente, para especificar si se deben lanzar binarios del sistema de 32 bits en su lugar.
CastleBot admite la inyección de procesos simples para cargas útiles de PE. Comienza creando un nuevo proceso suspendido, basado en la ruta de instalación y los campos de argumentos. Para trabajar en Windows 11 24H2 y versiones posteriores, los desarrolladores de malware optaron por conectar la función NtManageHotPatch de NTDLL en la memoria para eludir la comprobación de memoria recién agregada. Vea la publicación de Hasherezade para saber más detalles, que también proporciona la implementación POC exacta empleada por CastleBot:
El resto de la inyección del proceso sigue técnicas comunes asignando memoria en el proceso destino, escribiendo las secciones en el búfer y modificando el contexto del hilo antes de reanudar la ejecución.
Si el campo del método de inicio se establece en "1", CastleBot establece la persistencia creando una tarea programada. Para registrar la tarea, el malware utiliza la interfaz COM de ITaskService para conectarse al servicio del Programador de tareas. Crea una nueva tarea y una acción de ejecución para la carga útil de destino, que se activa cada vez que el usuario actual inicia sesión (TASK_TRIGGER_LOGON).
Cada tarea en el contenedor "tasks" se maneja iterativamente de acuerdo con sus campos especificados. Una vez que una tarea se ha completado sin errores, el malware informa de la ejecución exitosa a través de una solicitud HTTP GET a:
X-Force observó una variante central actualizada de CastleBot, que admite nuevos métodos de lanzamiento y una opción llamada "wow64_bypass", utilizada para lanzar específicamente binarios del sistema de 32 bits en la carpeta SysWOW64.
Método de lanzamiento
Carga útil
Ejecución
1
EXE descargado desde la URL
A través de CreateProcessW o ShellExecuteW
2
DLL descargado desde la URL
A través de ShellExecuteW y rundll.exe
3
DLL descargado desde la URL
A través de ShellExecuteW y regsrv32.exe
4
DLL descargado desde la URL
A través de LoadLibraryW
5
PE descargado desde la URL
Inyectado en un nuevo proceso mediante un mecanismo antiguo
6
PE descargado desde la URL
Inyectado en un nuevo proceso mediante PE Loader
7
Comando de PowerShell en el campo "argumento"
A través de ShellExecuteW
8
Comando BAT en el campo "argumento"
A través de ShellExecuteW
9
MSI descargado desde la URL
A través de ShellExecuteW y msiexec.exe
La implementación adicional de inyección de procesos (método de lanzamiento 6) escribe tanto el componente CastleBot Loader (consulte la sección de análisis anterior) como la carga útil de PE en el proceso de destino. A continuación, utiliza QueueUserAPC y ResumeThread para transferir la ejecución al cargador, que carga correctamente la carga útil PE en la memoria y la ejecuta.
Esta técnica utiliza un número significativamente menor de llamadas a la API WriteProcessMemory y proporciona una funcionalidad de carga más completa desde el stub CastleBot Loader.
El objetivo principal de CastleBot es permitir el despliegue de cargas útiles secundarias en las máquinas víctimas. X-Force descubrió varias cargas útiles diferentes distribuidas por CastleBot, a menudo con múltiples cargas útiles en una sola campaña. Las cargas útiles varían en sofisticación, desde infostealers de productos básicos hasta puertas traseras más capaces, como NetSupport o WarmCookie, que se han relacionado con ataques de ransomware.
El marco CastleBot MaaS parece permitir a los operadores filtrar máquinas infectadas y actualizar fácilmente las cargas útiles para gestionar múltiples campañas activas con gran flexibilidad, según el análisis y las capturas de pantalla de Prodaft del panel C2. Con la fluidez de las cargas útiles y la capacidad del operador para agregar múltiples tareas y cargas útiles a una sola campaña, las cadenas de infección de CastleBot son más complejas en comparación con las etapas de malware tradicionalmente estáticas.
X-Force no tiene ninguna evidencia de un anuncio generalizado de MaaS en la dark web, lo que podría indicar que el servicio actualmente solo se vende a un grupo privado de afiliados.
Sin identificar el malware como su propia infraestructura, otros investigadores informaron públicamente sobre varios fragmentos de las campañas que condujeron a NetSupport en junio y julio de 2025.
DomainTools observó páginas falsas de DocuSign que emplean la técnica ClickFix para ejecutar un script malicioso de PowerShell, que a su vez descarga CastleBot para desplegar NetSupport. IoC de la campaña:
Unit42 de Palo Alto informó actividad similar con sitios web que imitan a DocuSign y Okta, empleando ClickFix para implementar CastleBot a través de los componentes iniciales de preparación y carga. Contiene un análisis parcial de un "NetSupport RAT Loader", que X-Force identifica como el marco CastleBot. IoC de la campaña:
Una de las cargas útiles más interesantes de CastleBot es la puerta trasera WarmCookie (también conocida como Quickbind, BadSpace). Probablemente forme parte de un ecosistema de delito cibernético más amplio que permite los ataques de ransomware y fue una de las familias de malware contra las que actuaron con éxito las fuerzas del orden internacionales durante la Operación Endgame en 2024. Anteriormente, el actor de amenazas Hive0137 distribuyó WarmCookie mediante campañas de correo electrónico maliciosas, aunque no se observó actividad significativa en 2025, según la visibilidad de X-Force. WarmCookie está públicamente vinculado a las operaciones TA866/Asylum Ambuscade.
La campaña que X-Force observó comenzó en junio con un archivo ZIP armado que imitaba un instalador para un software legítimo SSMS-20.2-enu.zip (4766f5cc6501fc40c7151a0ce1c9d2cc49fca9b0b9cab2a206dd2426947e9afe). Entre los componentes legítimos, contiene un ejecutable malicioso SSMS_Windows.x64.exe (05ecf871c7382b0c74e5bac267bb5d12446f52368bb1bfe5d2a4200d0f43c1d8) identificado como una variante de Dave Loader, que descifra una carga útil almacenada dentro de sus recursos. Tras el descifrado, Dave Loader inyecta la puerta trasera de CastleBot (202f6b6631ade2c41e4762e5877ce0063a3beabce0c3f8564b6499a1164c1e04), que recibe la tarea de descargar y ejecutar una carga útil WarmCookie (5bca7f1942e07e8c12ecd9c802ecdb96570dfaaa1f44a6753ebb9ffda0604cb4) de
El servidor C2 de WarmCookie se encuentra en:
Una segunda muestra encontrada más tarde en junio utilizó un ejecutable similar, imitando un instalador para el software Zscaler Zscaler-windows-4.4.0.379-installer-x64.exe (bf21161c808ae74bf08e8d7f83334ba926ffa0bab96ccac42dde418270387890). El binario compilado por AutoIt es un simple cargador de shellcode, que ejecuta el stager CastleBot incrustrado, que a su vez descarga el mismo binario de puerta trasera de CastleBot (202f6b6631ade2c41e4762e5877ce0063a3beabce0c3f8564b6499a1164c1e04).
Las ejecuciones de sandbox de la muestra principal de CastleBot indican que el mismo afiliado puede haber dejado caer una carga útil de StealC con un servidor C2 en “http://107.158.128[.]105/c91252f9ab114f26.php” durante la campaña; sin embargo, X-Force no pudo recuperar una muestra.
Ambas campañas utilizan el ID de campaña de CastleBot "81a16c72f9c9f4ea94d68b609c78f72d4a8725e7b8f6949b12d8871b6c6843e3".
Además, X-Force está rastreando múltiples campañas de CastleBot que ofrecen varios infostealers. El malware admite múltiples tareas de descarga para cualquier campaña, lo que dará como resultado el despliegue de múltiples cargas útiles en el mismo cliente. El ejecutable AMD_Chipset_DriverOnly_DCH_AMD_Z_V1.2.0.105_20238.exe (e6aab1b6a150ee3cbc721ac2575c57309f307f69cd1b478d494c25cde0baaf85) carga la carga útil del núcleo CastleBot incrustrado (b45cce4ede6ffb7b6f28f75a0cbb60e65592840d98dcb63155b9fa0324a88be2) desde su recurso y lo ejecuta. El endpoint de configuración del servidor C2 se encuentra en
que se encontró que transmitía un total de tres tareas separadas en un solo mensaje C2, cada una de las cuales desplegaba una carga útil diferente:
X-Force descubrió además campañas que desplegaron SecTopRAT (también conocido como ArechClient), HijackLoader (también conocido como Shadowladder) y MonsterV2 (también conocido como Aurotun Stealer)
SecTopRAT y HijackLoader:
MonsterV2:
CastleBot es la última evidencia de un cambio en los vectores de infección iniciales del escenario de delito cibernético. Las puertas traseras y las infraestructuras MaaS se distribuyen cada vez más a través de sitios web falsos como parte de software troyano o mediante la técnica ClickFix. A los pocos meses de observar un aumento en la actividad de CastleBot, los desarrolladores ya agregaron varias características nuevas y probablemente intentarán mantenerse al día con la adaptación de las soluciones de seguridad de red y EDR. La actividad actual sugiere que múltiples afiliados utilizan CastleBot para desplegar infostealers y puertas traseras, lo que puede conducir a incidentes de ransomware de alto impacto.
Se recomienda a los defensores que permanezcan atentos a las técnicas mencionadas en este informe y tomen las medidas adecuadas para mitigar el riesgo de una infección de CastleBot.
Indicador
Tipo de indicador
Contexto
http://173.44.141[.]89/service/
URL
URL de descarga del núcleo de CastleBot
http://173.44.141[.]89/service/
URL
URL de descarga de CastleBot Loader
http://173.44.141[.]89/service/
URL
Servidor CastleBot C2
http://mhousecreative
URL
Servidor CastleBot C2
http://80.77.23[.]48/service/
URL
Servidor CastleBot C2
http://62.60.226[.]73/service/
URL
Servidor CastleBot C2
http://107.158.128[.]45/service/
URL
Servidor CastleBot C2
http://62.60.226[.]73/service/
URL
Servidor CastleBot C2
202f6b6631ade2c41e4762e5
SHA256
Núcleo de CastleBot
a2898897d3ada2990e523b6
SHA256
Script de PowerShell para descargar y extraer un archivo ZIP
d6eea6cf20a744f3394fb0c
SHA256
Stager cifrado de CastleBot
http://mhousecreative[.]com
URL
URL de descarga de NetSupport (13 de mayo)
2a2cd6377ad69a298af55f2
SHA256
Carga útil ZIP de NetSupport
8b2ebeff16a20cfcf794e8f31
SHA256
Script de PowerShell para descargar y extraer un archivo ZIP
cbaf513e7fd4322b14adcc34
SHA256
Stager cifrado de CastleBot
05ecf871c7382b0c74e5bac
SHA256
DaveLoader
http://173.44.141[.]89/service/
URL
URL de descarga de WarmCookie (6 de junio)
5bca7f1942e07e8c12ecd9c80
SHA256
Carga útil de WarmCookie
170.130.165[.]112
ipv4
Servidor WarmCookie C2
bf21161c808ae74bf08e8d7f83
SHA256
Cargador AutoIt para el stager de CastleBot
http://107.158.128[.]105/c9125
URL
Servidor StealC C2
e6aab1b6a150ee3cbc721ac25
SHA256
Cargador que contiene el núcleo de CastleBot
b45cce4ede6ffb7b6f28f75a0c
SHA256
Núcleo de CastleBot
https://google.herionhelpline
URL
URL de descarga de Rhadamanthys (10 de julio)
03122e46a3e48141553e7567
SHA256
Carga útil de la primera etapa de Rhadamanthys
https://google.herionhelpline
URL
URL de descarga de Remcos (10 de julio)
12de997634859d1f93273e55
SHA256
Carga útil de Remcos
https://google.herionhelpline[.]com
URL
URL de descarga de DeerStealer (10 de julio)
c8f95f436c1f618a8ef5c49055
SHA256
Carga útil de DeerStealer
8bf93cef46fda2bdb9d2a426
SHA256
Stager cifrado de CastleBot
http://107.158.128[.]45/service
URL
URL de descarga de HijackLoader y SecTopRAT (5 de julio)
4834bc71fc5d3729ad5280e4
SHA256
Carga útil de HijackLoader y SecTopRAT ZIP
53dddae886017fbfbb43ef2369
SHA256
Stager cifrado de CastleBot
http://107.158.128[.]45/service
URL
URL de descarga de MonsterV2 (10 de julio)
ab725f5ab19eec691b66c37c715
SHA256
Carga útil de MonsterV2
