Análisis de la operación de malware como servicio de CastleBot

IBM X-Force ha estado investigando una infraestructura de malware emergente llamada CastleBot. Se cree que el malware forma parte de una operación de malware como servicio (MaaS) y está diseñado específicamente para un despliegue flexible de malware. Actualmente, los delincuentes cibernéticos utilizan CastleBot para entregar de todo, desde infostealers hasta puertas traseras como NetSupport y WarmCookie, que se han relacionado con ataques de ransomware.

Lo que hace que CastleBot sea particularmente preocupante es cómo se distribuye: la mayoría de las veces a través de instaladores de software troyanos descargados de sitios web falsos, que atraen a los usuarios desprevenidos para que lancen la infección ellos mismos. Esta técnica es parte de una tendencia creciente que está observando X-Force. A menudo se habilita a través del envenenamiento de SEO, lo que hace que las páginas maliciosas ocupen un lugar más alto en los motores de búsqueda que los distribuidores de software legítimos. Una vez dentro, CastleBot ejecuta un proceso de tres etapas: un organizador/descargador, un cargador y una puerta trasera central, que solicita un conjunto de tareas de su servidor de comando y control (C2). La información recopilada de la máquina infectada permite a los operadores filtrar fácilmente a las víctimas, gestionar las infecciones en curso y desplegar malware en objetivos de alto valor con precisión.

CastleBot aún está evolucionando, y nuestra investigación muestra que es probable que recién esté comenzando. En este informe, desglosamos cómo funciona, cómo se propaga y por qué es importante.