Ataques de manipulación de objetos directos del kernel (DKOM) a proveedores de ETW.

Con el tiempo, las mitigaciones de seguridad y la telemetría de detección en Windows han mejorado sustancialmente. Cuando estas capacidades se combinan con soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR) bien configuradas, pueden representar una barrera no trivial posterior a la explotación. Los atacantes se enfrentan a un costo constante para desarrollar e iterar tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) para evitar las heurísticas de detección. En el equipo de Adversary Simulation de IBM Security X-Force, nos enfrentamos a este mismo problema. Nuestro equipo tiene la tarea de simular capacidades avanzadas de amenazas en algunos de los entornos más grandes y reforzados. La combinación de soluciones de seguridad complejas y refinadas y equipos de centros de operaciones de seguridad (SOC) bien capacitados puede ser muy exigente para el tradecraft. En algunos casos, el uso de un TTP específico queda completamente obsoleto en un lapso de tres a cuatro meses (generalmente vinculado a pilas de tecnología específicas).

Los atacantes pueden optar por aprovechar la ejecución de código en Windows Kernel para manipular algunas de estas protecciones o evitar por completo una serie de sensores del espacio de usuario. La primera demostración publicada de tal capacidad fue en 1999 en la revista Phrack. En los años intermedios, ha habido una serie de casos informados en los que los actores de amenazas (TA) han utilizado rootkits de kernel para la explotación posterior. Algunos ejemplos más antiguos incluyen Derusbi Family y Lamberts Toolkit.

Tradicionalmente, estos tipos de capacidades se han limitado principalmente a los TA avanzados. Sin embargo, en los últimos años vimos a más atacantes comunes usar primitivas de explotación Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) para facilitar acciones en el endpoint. En algunos casos, estas técnicas fueron bastante primitivas, limitadas a tareas simples, pero también hubo demostraciones más capaces.

A finales de septiembre de 2022, investigadores de ESET publicaron un informetécnico sobre dicha capacidad de Kernel empleada por el TA Lazarus en varios ataques contra entidades en Bélgica y los Países Bajos con fines de exfiltración de datos. Este documento establece una serie de primitivas de manipulación de objetos directos del kernel (DKOM) que la carga útil utiliza para cegar la telemetría OS/AV/EDR. La investigación pública disponible sobre estas técnicas es escasa. Obtener una comprensión más profunda del tradecraft posterior a la explotación de Kernel es crítico para la defensa. Un argumento tradicional e ingenuo que se escucha a menudo es que un atacante con privilegios elevados puede hacer cualquier cosa, así que ¿por qué deberíamos modelar capacidades en ese escenario? Esta es una postura débil. Los defensores deben comprender qué capacidades tiene un atacante cuando están elevadas, qué fuentes de datos siguen siendo confiables (y cuáles no), qué opciones de contención existen y cómo se podrían detectar técnicas avanzadas (incluso si no existen capacidades para realizar esas detecciones ). En esta publicación me centraré específicamente en aplicar parches a las estructuras de Kernel Event Tracing for Windows (ETW) para que los proveedores resulten ineficaces o inoperables. Proporcionaré algunos antecedentes sobre esta técnica, analizaré cómo un atacante puede manipular las estructuras Kernel ETW y entraré en algunos de los mecanismos para encontrar estas estructuras. Por último, revisaré cómo Lazarus implementó esta técnica en su carga útil.