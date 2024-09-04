Las organizaciones continúan implementando servicios basados en la nube, un cambio que ha llevado a una adopción más amplia de entornos de de identidad híbrida que conectan Active Directory on premises con Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD). Para gestionar dispositivos en estos entornos de identidad híbrida, Microsoft Intune (Intune) se ha convertido en una de las soluciones de gestión de dispositivos más populares. Dado que esta plataforma empresarial de confianza se puede integrar fácilmente con dispositivos y servicios de Active Directory on premises, es un objetivo principal para que los atacantes abusen de ella para realizar movimiento lateral y ejecución de código.

Esta investigación proporcionará antecedentes sobre Intune, cómo se está utilizando dentro de las organizaciones y mostrará cómo utilizar esta plataforma basada en la nube para desplegar aplicaciones de Windows personalizadas para lograr la ejecución de código en los dispositivos de los usuarios. Además, esta investigación incluye el lanzamiento público de nuevas reglas de Microsoft Sentinel para ayudar a los defensores a detectar el uso de Intune para el movimiento lateral y la orientación de refuerzo defensivo para la plataforma Intune.