¿Qué es un pasaporte de vacunación?

Un pasaporte de vacunación es una credencial de salud física o digital para confirmar que una persona fue vacunada contra una enfermedad contagiosa concreta para poder viajar.
Muchos viajeros están familiarizados con la tarjeta amarilla, o Carte Jaune, que es un registro oficial de vacunación creado por la Organización Mundial de la Salud. Este documento, llamado así por el papel amarillo en el que tradicionalmente se imprime, es una herramienta de salud pública que se ha utilizado para viajes internacionales desde la década de 1930 y generalmente se lleva con un pasaporte. Muestra a las autoridades aduaneras que un viajero fue vacunado contra ciertas enfermedades, como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea o el cólera.
Aunque las tarjetas de vacunación, como las tarjetas amarillas, todavía se emplean y siguen siendo una forma popular de documentar las vacunas, muchos gobiernos están considerando crear pasaportes de vacunación digitales modernos que sean más difíciles de falsificar. Con la amenaza para la salud pública que plantea la pandemia de COVID-19, varios países están explorando si los pasaportes de vacunación y los pases de salud podrían servir como prueba de la vacunación contra el COVID-19 para restaurar la confianza en los viajes internacionales y ayudar a las personas a reanudar sus actividades normales.
Israel fue el primer país en expedir un moderno pasaporte de vacunación con el lanzamiento del Green Pass en febrero de 2021. Desde mayo de 2021, Israel, China, Bahréin y Japón son los únicos países que expidieron pasaportes de vacunación a personas vacunadas para viajes internacionales y otros usos. Australia y varios países de la Unión Europea, como Dinamarca y Grecia, se comprometieron a desarrollar programas, mientras que otros países siguen sopesando sus opciones. En Estados Unidos, la administración Biden y los responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararon que el gobierno federal no apoyará ni expedirá pasaportes de vacunación para los estadounidenses.
Los pasaportes de vacunación están aprovechando la creciente prevalencia de la nueva tecnología de acreditación digital segura. Más allá de los pasaportes de vacunación para viajes internacionales, también se está aplicando en otros ámbitos. Por ejemplo, las organizaciones que reúnen a las personas en grupos están buscando alternativas digitales tanto a las tarjetas de vacunación en papel como a los resultados de las pruebas. En algunos casos, esto significa identificar si las personas se sometieron a pruebas o se vacunaron de forma voluntaria y preservando su intimidad.
Un pase de salud digital, que no debe confundirse con un pasaporte de vacunación, es una opción voluntaria y conveniente para que las personas compartan su estado de salud, como si han sido vacunadas o si la prueba de COVID-19 es negativa. En lugar de tener que recordar llevar varios documentos, las personas con pases de salud digitales pueden compartir un código QR escaneable en su teléfono inteligente o imprimir una copia en papel de su credencial que confirme su estado, mientras que la información personal permanece encriptada de forma segura en una billetera digital en el teléfono de la persona. .
Con los lanzamientos de vacunas contra el COVID-19 en marcha en todo el mundo, los pases de salud digitales son una de las muchas herramientas que los gobiernos, las compañías privadas, las organizaciones sin fines de lucro y los grupos de la industria están considerando para ayudar a las personas a regresar a sus actividades favoritas. Por ejemplo, en marzo de 2021, el Estado de Nueva York lanzó Excelsior Pass, un pase de salud digital gratuito, seguro y voluntario para apoyar la reapertura segura de Nueva York.
Incluso después de que la pandemia de COVID-19 disminuya, la tecnología de acreditación digital seguirá siendo una herramienta útil para que las personas demuestren que recibieron las vacunas necesarias u otros aspectos de su estado de salud. Las credenciales digitales también podrían convertir en una forma útil para que las escuelas gestionen los registros de vacunación de los estudiantes o para que los empleadores monitorear las autorizaciones médicas o vacunas necesarias para los lugares de trabajo.
Con un pase de salud digital, las personas no tienen que preocupar por llevar consigo registros de salud confidenciales, como certificados de vacunas, que podrían extraviar. Todo lo que necesitarían es su teléfono inteligente o un certificado impreso que pueda reimprimir fácilmente desde una computadora o dispositivo móvil en caso de pérdida.
La tecnología que subyace a los pases de salud digitales está diseñada para que los usuarios gestionen sus datos personales de salud y controlen lo que comparten, con quién, y con qué fin. Solo la credencial verificada se comparte con otras personas, mientras que los datos subyacentes permanecen privados y protegidos.
Las organizaciones tienen diferentes necesidades cuando se trata de comprender el estado de salud de las personas y verificar el reingreso. Una aerolínea que controla a los viajeros para vuelos internacionales puede tener requisitos más estrictos que un estadio al aire libre que controla a los aficionados al deporte. Los pases de salud digitales facilitan a las organizaciones el diseño de reglas que se ajusten a sus necesidades específicas.
Aunque muchas personas disfrutarán de la comodidad de usar un pase de salud digital en su teléfono inteligente, es posible que algunas personas no tengan un dispositivo celular compatible o prefieran no usar uno. Además, los teléfonos pueden olvidar en casa o las baterías pueden agotar en momentos inoportunos. Los diseñadores de tecnología de acreditación de salud digital reconocen estas limitaciones, y muchos agregaron características adicionales como certificados imprimibles que ayudan a las personas a acceder a sus credenciales, si es necesario, desde una computadora de escritorio u otro dispositivo.
A medida que los confinamientos y otras restricciones se vuelven menos comunes, volver a las actividades prepandémicas requerirá la coordinación de diferentes organizaciones. Las empresas del sector privado que desean dar la bienvenida a las personas a sus sedes necesitan formas sencillas de verificar voluntariamente el estado de salud de las personas de acuerdo con las regulaciones locales y sus propias políticas. Las organizaciones de atención médica necesitan formas sencillas de emitir credenciales de salud digitales en las que otras organizaciones puedan confiar.
Los pases de salud digitales pueden simplificar el proceso para los emisores de credenciales de salud de COVID-19 y otras, como farmacias, laboratorios y proveedores, y para los verificadores que verifican las credenciales, como un agente de puerta de una aerolínea. En lugar de tener que seguir un proceso único para todos, los pases de salud digitales brindan a las organizaciones la oportunidad de personalizar sus procesos de acuerdo con sus reglas específicas.
Por ejemplo, un estadio al aire libre podría decidir admitir aficionados que recibieron una prueba de COVID-19 negativa dentro de las 72 horas o prueba de vacunación. Un vuelo internacional a Europa puede requerir que los viajeros muestren un comprobante de recibir una vacuna contra el COVID-19. Los pases de salud digitales pueden adaptar a los requisitos de ambas organizaciones.
Del mismo modo, las organizaciones de atención médica pueden emitir credenciales a titulares individuales. La seguridad y la privacidad integradas en los pases de salud digitales ayudan a que a los emisores les resulte más sencillo proporcionar credenciales que sean confiables sin mucho trabajo adicional de su parte.
Los pases de salud digitales están diseñados para que la información de salud personal se encripte mediante una billetera digital a la que se puede acceder desde un teléfono inteligente. El usuario tiene control sobre su información y cómo se comparte dicha información.
Ese control se mantiene a través de credenciales digitales seguras. Las farmacias, laboratorios y proveedores pueden emitir credenciales de salud seguras (código QR), como el resultado de una prueba de COVID-19 o un registro de vacunación, para que las personas las agreguen a su billetera digital de salud. El uso de un código QR minimiza la exposición de su información de salud subyacente a terceros sin su conocimiento o consentimiento durante la verificación. Se almacenan de forma segura en la billetera digital de salud del usuario. Las credenciales simplemente proporcionan una forma voluntaria de compartir credenciales de salud de manera segura con un empleador, una aerolínea o un parque de diversiones.
¿Cómo se puede confiar en estas credenciales? Algunos pases emplean una tecnología llamada blockchain, que emplea una arquitectura de identidad descentralizada. Por ejemplo, permite a las personas convertir en participantes activos al darles control sobre sus datos y la capacidad de elegir cómo se emplearán. Blockchain hace que no sea necesario tener una base de datos central de información de salud confidencial. Ayuda a las organizaciones a verificar la autenticidad y validez de las credenciales de salud COVID-19 mientras el titular mantiene el control de su información de salud personal subyacente.
Una billetera digital de salud es una alternativa digital segura a la vacunación en papel contra el COVID-19 o los resultados de las pruebas y proporciona una opción conveniente para que una persona gestione y comparta su estado de vacunación o un resultado negativo de la prueba para el coronavirus COVID-19.
Este es un ejemplo de cómo podría funcionar una billetera de salud digital:
Paso 1: Se realiza una prueba de COVID-19 en su farmacia local. La farmacia emite una credencial verificable basada en el resultado negativo de su prueba y se la envía.
Paso 2: Recibe la credencial y la agrega a la billetera digital en su teléfono inteligente.
Paso 3: Ahora digamos que quiere abordar un vuelo o asistir a un evento deportivo donde tendrá la opción de usar IBM Digital Health Pass. Si elige hacerlo, el personal de la aerolínea o el personal del evento verifica su credencial escaneando el código QR en su billetera digital de salud antes de ingresar. Es así de simple.
Ir a los lugares de trabajo
Cuando más personas vuelvan a compartir oficinas, almacenes y otros espacios de trabajo conjunto interiores, los empleadores deberán confirmar que las personas siguen las pautas de salud. Al llegar, es posible que el empleado deba presentar el código QR en su aplicación de billetera de salud digital para ser escaneado y obtener entrada al edificio. Esto no es muy diferente de usar una identificación de empleado para obtener acceso a un lugar de trabajo.
Viajar por trabajo o diversión
Los cruceros, aerolíneas y hoteles podrían usar un pase de salud digital para verificar el estado de salud de las personas antes de viajar. Es posible que una aerolínea tenga requisitos de control diferentes a los de una línea de cruceros, pero los viajeros pueden elegir voluntariamente qué datos compartir y con quién.
Asistir a un concierto o a un partido
Los grupos de trabajo de COVID-19 están priorizando la salud y la seguridad para que los fanáticos puedan volver a disfrutar de sus equipos y bandas favoritas en persona. Además de verificar los boletos para un concierto o un juego deportivo, los tomadores de boletos, los acomodadores o los inspectores de seguridad también pueden pedir ver un pase de salud antes de admitir a las personas en un lugar.
Mejore la atención al paciente y la eficiencia operativa con las soluciones de atención médica avanzadas, las plataformas seguras y la automatización sólida impulsada por IA de IBM.
Acelere la investigación, inspire la confianza del paciente con experiencias innovadoras del cliente, mejore el tiempo de actividad del sistema y tome mejores decisiones en el punto de atención con la nube.
En plena transformación digital, las organizaciones de atención médica deben esforzarse por unificar sistemas, políticas y procesos fragmentados y, al mismo tiempo, prepararse para los cambios de la industria y aspirar a mejorar su competitividad. Un equipo de consultoría para atención médica puede ayudar a diseñar una hoja de ruta tecnológica con la que abordar las necesidades urgentes, los requisitos emergentes y los procesos existentes.