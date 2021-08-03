¿Qué es un pasaporte de vacunación?

Muchos viajeros están familiarizados con la tarjeta amarilla, o Carte Jaune, que es un registro oficial de vacunación creado por la Organización Mundial de la Salud. Este documento, llamado así por el papel amarillo en el que tradicionalmente se imprime, es una herramienta de salud pública que se ha utilizado para viajes internacionales desde la década de 1930 y generalmente se lleva con un pasaporte. Muestra a las autoridades aduaneras que un viajero fue vacunado contra ciertas enfermedades, como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea o el cólera.

Aunque las tarjetas de vacunación, como las tarjetas amarillas, todavía se emplean y siguen siendo una forma popular de documentar las vacunas, muchos gobiernos están considerando crear pasaportes de vacunación digitales modernos que sean más difíciles de falsificar. Con la amenaza para la salud pública que plantea la pandemia de COVID-19, varios países están explorando si los pasaportes de vacunación y los pases de salud podrían servir como prueba de la vacunación contra el COVID-19 para restaurar la confianza en los viajes internacionales y ayudar a las personas a reanudar sus actividades normales.

Israel fue el primer país en expedir un moderno pasaporte de vacunación con el lanzamiento del Green Pass en febrero de 2021. Desde mayo de 2021, Israel, China, Bahréin y Japón son los únicos países que expidieron pasaportes de vacunación a personas vacunadas para viajes internacionales y otros usos. Australia y varios países de la Unión Europea, como Dinamarca y Grecia, se comprometieron a desarrollar programas, mientras que otros países siguen sopesando sus opciones. En Estados Unidos, la administración Biden y los responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararon que el gobierno federal no apoyará ni expedirá pasaportes de vacunación para los estadounidenses.

Los pasaportes de vacunación están aprovechando la creciente prevalencia de la nueva tecnología de acreditación digital segura. Más allá de los pasaportes de vacunación para viajes internacionales, también se está aplicando en otros ámbitos. Por ejemplo, las organizaciones que reúnen a las personas en grupos están buscando alternativas digitales tanto a las tarjetas de vacunación en papel como a los resultados de las pruebas. En algunos casos, esto significa identificar si las personas se sometieron a pruebas o se vacunaron de forma voluntaria y preservando su intimidad.