¿Qué es dig +trace?

El sistema de nombres de dominio utilizado por Internet está compuesto por diferentes servidores de nombres raíz que operan en varios niveles. De primordial importancia son los 13 servidores de nombres raíz lógicos que trabajan en el nivel superior, que llevan el nombre de las primeras 13 letras del alfabeto.

Cada uno de estos 13 servidores de nombres raíz lógicos no se refiere a computadoras o sistemas operativos individuales, sino que representa una autoridad designada que gobierna una decimotercera parte de todo el tráfico de consultas DNS de Internet. Entonces, cuando nos referimos al "Servidor A", nos referimos a la designación del Servidor A, que puede cubrir un número ilimitado de servidores DNS individuales.

También cabe destacar que los 13 servidores de nombres raíz están delegados a un grupo variado de entidades, entre las que se encuentran diversas empresas con fines de lucro, universidades y organizaciones militares. Y si bien es cierto que originalmente la ubicación de la mayoría de los servidores físicos estaba muy concentrada en Estados Unidos, esa ecuación se ha reequilibrado con el tiempo. Ahora, los servidores físicos están repartidos por todo el mundo.

Estos son los grupos que mantienen la responsabilidad de ejecutar las 13 designaciones diferentes de root-servers.net:

Servidor A (a.root-servers.net): Operador: VeriSign, Inc., que ofrece infraestructura de Internet y servicios de registro de nombres de dominio en todo el mundo.

Servidor B (b.root-servers.net): Operador: The University of Southern California (ISI). El Instituto de Ciencias de la Información de la USC estudia tecnología avanzada de computación y comunicación.

Servidor C (c.root-servers.net): Operador: Cogent Communications, un ISP internacional que gestiona una importante red de fibra óptica y ofrece servicios de colocación.

Servidor D (d.root-servers.net): Operador: The University of Maryland y gestionado por su grupo Advanced Cyberinfrastructure and Internet Global Services (ACIGS).

Servidor E (e.root-servers.net): Operador: NASA, más específicamente la línea de servicio de Servicios de Red y Telecomunicaciones (NaTS) de la agencia espacial estadounidense.

Servidor F (f.root-servers.net): Operador: Internet Systems Consortium, Inc., una corporación sin fines de lucro que apoya Internet ofreciendo varios software y protocolos.

Servidor G (g.root-servers.net): Operador: Centro de Información de Red (NIC) del Departamento de Defensa de EE. UU., que también es responsable de gestionar el plan de direcciones IPv6 del DoD.

Servidor H (h.root-servers.net): Operador: US Army Research Laboratory (ARL), anteriormente conocido como Ballistics Research Laboratory (BRL).

Servidor I (i.root-servers.net): Operador: Netnod, una organización sueca sin fines de lucro de infraestructura de Internet conocida principalmente por sus servicios de interconexión dentro de las regiones nórdicas.

Servidor J (j.root-servers.net): Operador: VeriSign, Inc. (ver Servidor A).

Servidor K (k.root-servers.net): Operador: Reseaux IP Europeens Network Coordination Center (RIPE NCC), un registro regional de Internet (RIR) sin fines de lucro dedicado a Europa, Medio Oriente y Asia.

Servidor L (l.root-servers.net): Operador: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una organización sin fines de lucro que comenzó a través de un contrato con el gobierno de EE. UU., pero ahora existe como una entidad separada y centrada en el mundo.

Servidor M (m.root-servers.net): Operador: El Proyecto WIDE, que significa Entorno Distribuido Ampliamente Integrado, este proyecto de Internet comenzó a través de una colaboración de tres universidades japonesas.

El tráfico de consultas se distribuye uniformemente entre los 13 servidores, sin que ningún servidor maneje más que otro. Los factores regionales pueden influir en los servidores a los que acceden más los usuarios, pero en general el tráfico es similar, y en su mayoría implica solicitudes de direcciones de ISP.

La razón por la que se necesitan 13 entidades para gestionar el tráfico de consultas DNS es que cada año se generan billones de consultas DNS. Algunas estimaciones hacen que el total supere los 100 billones, pero esos números son conjeturas fundamentadas. Es un número tan grande que realmente no se puede calcular.