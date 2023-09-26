La computación espacial es la próxima frontera en la seguridad de los vuelos de las aerolíneas

Los retrasos en los vuelos son un aspecto frustrante de volar. Es una situación con la que la mayoría puede relacionarse: sentarse en la terminal o en la pista preguntándose por qué su vuelo se retrasó, sin respuestas ni información.

Hay docenas de razones por las que un avión podría retrasarse y la seguridad es la razón subyacente de muchas de ellas. Supongamos que una aeronave sufre daños menores por la caída de un rayo o al entrar en contacto con equipamiento mientras se remolca o reabastece de combustible, o sufre daños por una colisión en vuelo con un pájaro o por las inclemencias del tiempo. En estos casos, la aeronave debe someterse a una inspección antes de que pueda volver a volar. La industria de la aviación enfrenta desafíos importantes con respecto a las verificaciones oportunas de daños antes del vuelo, y estos retrasos son un punto débil común tanto para las aerolíneas como para los pasajeros.

El proceso de garantizar que una aeronave sea segura para volar es una tarea inevitable que requiere mucho tiempo. Imagine un escenario en el que el equipamiento de manejo de equipaje choca accidentalmente con el avión, causando daños en el fuselaje. Los ingenieros de tierra deben inspeccionar los daños, determinar su ubicación precisa, profundidad y extensión, y decidir si la nave sigue en condiciones de volar. La seguridad de las aeronaves es un proceso altamente regulado y un requisito de la industria, y cada parte importante de una aeronave tiene un número de serie que se rastrea y evalúa para determinar la aeronavegabilidad. Esta inspección manual, que incluye registrar los daños y documentar el proceso, puede tardar más de 30 minutos, lo que provoca retrasos e interrupciones sustanciales en los horarios de los vuelos.