La computación espacial es la próxima frontera en la seguridad de los vuelos de las aerolíneas

Los retrasos en los vuelos son un aspecto frustrante de volar. Es una situación con la que la mayoría puede relacionarse: sentarse en la terminal o en la pista preguntándose por qué su vuelo se retrasó, sin respuestas ni información.
Hay docenas de razones por las que un avión podría retrasarse y la seguridad es la razón subyacente de muchas de ellas. Supongamos que una aeronave sufre daños menores por la caída de un rayo o al entrar en contacto con equipamiento mientras se remolca o reabastece de combustible, o sufre daños por una colisión en vuelo con un pájaro o por las inclemencias del tiempo. En estos casos, la aeronave debe someterse a una inspección antes de que pueda volver a volar. La industria de la aviación enfrenta desafíos importantes con respecto a las verificaciones oportunas de daños antes del vuelo, y estos retrasos son un punto débil común tanto para las aerolíneas como para los pasajeros.
El proceso de garantizar que una aeronave sea segura para volar es una tarea inevitable que requiere mucho tiempo. Imagine un escenario en el que el equipamiento de manejo de equipaje choca accidentalmente con el avión, causando daños en el fuselaje. Los ingenieros de tierra deben inspeccionar los daños, determinar su ubicación precisa, profundidad y extensión, y decidir si la nave sigue en condiciones de volar. La seguridad de las aeronaves es un proceso altamente regulado y un requisito de la industria, y cada parte importante de una aeronave tiene un número de serie que se rastrea y evalúa para determinar la aeronavegabilidad. Esta inspección manual, que incluye registrar los daños y documentar el proceso, puede tardar más de 30 minutos, lo que provoca retrasos e interrupciones sustanciales en los horarios de los vuelos.
Regional Jet Center (RJC) es una organización dedicada al mantenimiento, reparación y revisión de Air France-KLM Group. En asociación con IBM, RJC desarrolló una solución de evaluación de daños a aeronaves utilizando realidad aumentada y tecnología de gemelos digitales, procesos centrales de la computación espacial, para revolucionar las verificaciones de daños previas al vuelo.
La computación espacial combina el mundo físico y el digital, utilizando realidad aumentada, realidad virtual o tecnologías 3D en tiempo real. A medida que crece el uso empresarial de dispositivos móviles, la computación espacial ofrece a las organizaciones una forma de obtener más beneficio de las inversiones en teléfonos móviles, tabletas y auriculares. Las aerolíneas pueden utilizar esta tecnología para mejorar la toma de decisiones de los ingenieros de tierra al proporcionar una experiencia más inmersiva e interactiva. En el contexto de la seguridad de las aerolíneas, la computación espacial permite inspecciones de daños más eficientes y precisas, lo que reduce drásticamente el tiempo necesario para completar el proceso de manera efectiva.
Mediante una aplicación especializada llamada Damage Assessment diseñada para iPads, los técnicos pueden emplear la realidad aumentada para mejorar sus inspecciones de la aeronave. Esta aplicación utiliza el gemelo digital del avión para mapear el marco de la aeronave en la aeronave real en tiempo real para que los inspectores puedan identificar exactamente dónde se encuentra el daño. Con la evaluación de daños, a) los inspectores pueden identificar y evaluar con precisión los daños, acelerando significativamente el proceso de inspección; b) los ingenieros de tierra pueden consultar el historial de daños y la documentación de ingeniería pertinentes para respaldar el proceso de evaluación; y c) los tiempos de inspección se pueden reducir de 30 minutos a 3 minutos (una notable mejora del 900 % en la eficiencia).
En el futuro, la IA puede ayudar aún más al proporcionar acciones recomendadas para acelerar aún más el proceso. Reducir el tiempo para revisar y registrar nuevos daños con herramientas digitales seguras respaldadas por datos aumenta la precisión de los informes en una industria altamente regulada, lo que lleva a vuelos más seguros. Esta innovadora solución también garantiza la precisión e integridad de los datos de inspección. Las inspecciones a menudo se registran manualmente en papel, lo que genera posibles errores y pérdida de datos. Con la computación espacial, todos los datos de inspección se integran perfectamente en el gemelo digital de la aeronave, creando una cadena de información transparente y rastreable. La computación espacial mejora la seguridad y simplifica el cumplimiento de las regulaciones de la industria.
Si bien esta tecnología es, sin duda, un cambio radical para RJC, vale la pena señalar que este es un punto débil en toda la industria. Las aerolíneas de todo el mundo se enfrentan a las ineficiencias de las comprobaciones de daños previas al vuelo. La solución de computación espacial de RJC no solo tiene un beneficio para sus operaciones, sino que puede transformar potencialmente las prácticas de seguridad de las aerolíneas a nivel mundial.
En una industria tan altamente regulada, RJC debe demostrar que un nuevo proceso como este proporciona un resultado marcado tanto en tiempo como en precisión para ser aprobado por los reguladores de la industria. RJC ha iniciado el proceso para lograr la adopción generalizada de esta tecnología en la industria, lo que hace posible que otras aerolíneas la utilicen. Al mismo tiempo, IBM está buscando asociaciones con organizaciones que inviertan en tecnología de computación espacial.
IBM puede ayudar a los profesionales de la industria de la aviación, a los ejecutivos de las aerolíneas o a cualquier empresa que busque adoptar soluciones similares o explorar las posibilidades de la computación espacial para sus desafíos únicos.
