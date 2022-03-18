SECR, que significa Streamlined Energy and Carbon Reporting (enlace externo a ibm.com), es un marco de presentación de informes de sostenibilidad que es obligatorio para las grandes organizaciones en el Reino Unido (Reino Unido). No solo analiza las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por la organización, sino también los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia energética.
El marco SECR tiene como objetivo promover la transparencia para los stakeholders en torno al uso de energía y carbono de una organización, al tiempo que fomenta el ahorro de costos y la reducción de emisiones. En lugar de simplemente informar sobre la energía y las emisiones de forma aislada, el marco SECR contextualiza las emisiones de una organización al requerir que las organizaciones proporcionen una narrativa (explicación de los esfuerzos realizados), metodología (utilizando un estándar independiente como los Estándares de Reporte de GEI (enlace externo a ibm.com) (estándar corporativo) y el índice de intensidad (comparación de datos de emisiones con una métrica empresarial).
La política del SECR se implementó el 1 de abril de 2019, cuando se inició el Reglamento de Sociedades (Informe de Directores) y Sociedades Limitadas (Informe de Energía y Carbono) 2018 (enlace reside fuera de ibm.com). La introducción del SECR coincidió también con el fin del Esquema de Eficiencia Energética del Compromiso de Reducción de Carbono (enlace externo a ibm.com) (CRC).
CRC era una infraestructura de elaboración de informes complicada que solo afectaba a unas 2000 organizaciones. También se utilizó para los informes fiscales y no se alineó con otros marcos de informes ESG estandarizados a nivel mundial.
La introducción del SECR también se alineó con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera del G20 sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Cambio Climático (enlace externo a ibm.com), para apoyar a las organizaciones a realizar mejoras de sustentabilidad, al tiempo que proporciona información para los inversores y las stakeholders.
Para más de 11,900 organizaciones en todo el Reino Unido, el SECR es un requisito obligatorio de presentación de informes anuales. Es un requisito para:
Según la Ley de Sociedades de 2006, las empresas se consideran "grandes" si cumplen al menos dos de los siguientes criterios:
Sin embargo, hay exenciones. Las organizaciones que utilizan un bajo nivel de energía (40 MWh o menos durante el período del informe) no están obligadas a cumplir con el SECR. Las organizaciones del sector público y aquellas que realizan actividades públicas, como organizaciones benéficas, universidades, hospitales y academias, tampoco están obligadas a presentar informes SECR; sin embargo, se les anima a informar sobre su uso de energía y carbono de manera similar.
Al medir el umbral de 40 MWh, una organización debe considerar toda la energía del gas, la electricidad y el uso de combustible de transporte en el Reino Unido de la que es responsable.
Aunque muchas organizaciones están actualmente exentas de los informes obligatorios porque no están dentro del alcance de los requisitos, el gobierno está fomentando la participación voluntaria para respaldar informes ESG transparentes.
Los requisitos para los informes optimizados de energía y carbono difieren según el tipo de organización. Como mínimo, una organización deberá informar:
La presentación de informes de emisiones de Alcance 3, que se relaciona con la cadena de suministro ascendente y descendente y es cualquier cosa fuera del control operativo o financiero de una organización, no es actualmente un elemento obligatorio. Sin embargo, es voluntario y debe considerarse para obtener la imagen más precisa del impacto de una organización.
Algunos aspectos del marco SECR son flexibles para proporcionar simplicidad y fomentar el cumplimiento. Por ejemplo, aunque no se requiere explícitamente ninguna metodología para SECR, todas las metodologías deben divulgarse y deben ser procesos sólidos y aceptados para medir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Otro ejemplo es el requisito de la razón de intensidad. Una organización puede analizar toneladas de CO2e por ingresos de ventas, mientras que otra puede medir toneladas de CO2e por metro cuadrado de superficie. Los índices de intensidad no están prescritos, pero son abiertos, de modo que el indicador más relevante se divulga para el contexto.
A partir de 2020-2021, también se requiere divulgar las cifras del año anterior con fines comparativos.
Las divulgaciones de SECR deben ser accesibles para los stakeholders y fáciles de entender. Esta información debe incluirse en el "Informe de directores" de una empresa, "Informe estratégico" o equivalente, cada año financiero.
Recopilar datos ESG de diferentes fuentes y garantizar su precisión es un proceso laborioso para muchas organizaciones, especialmente para aquellas que son nuevas en SECR y tienen el mandato de informar sobre su huella.
El software de sustentabilidad simplifica enormemente este proceso al consolidar la información sobre emisiones y energía en una sola plataforma, además de calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. El software de informes ESG de Envizi, por ejemplo, hace este trabajo pesado para las organizaciones y realiza un seguimiento de los objetivos año tras año en una plataforma auditable para respaldar la precisión, el cumplimiento y la fácil gestión de datos.
Envizi también soporta el marco SECR a través de un panel visual PowerReport. Este informe permite a los usuarios obtener los datos de uso cuantitativos requeridos de Envizi y hacer que coincidan con los requisitos establecidos en los datos de SECR.
El marco de reporte de energía y carbono simplificado es relativamente nuevo; sin embargo, ha obligado a muchas organizaciones a analizar su impacto ambiental por primera vez e informar sobre él de manera transparente.
En los últimos años, el gobierno del Reino Unido ha tomado nuevas medidas para fomentar la presentación de informes y las reducciones de emisiones. Por ejemplo, a mediados de 2021 se anunció un plan de descarbonización del transporte (enlace externo a ibm.com) para lograr emisiones netas cero en todo el sector. En noviembre de 2021, se introdujo una nueva legislación para hacer obligatorios los puntos de recarga de vehículos eléctricos(EV) (enlace externo a ibm.com) en las viviendas y edificios nuevos. Estos pasos sugieren que los informes de emisiones de Alcance 3, que se relacionan con las emisiones fuera del control operativo o financiero de una empresa, se convertirán en parte integral de SECR en lugar de una inclusión voluntaria.
Si bien el enfoque actual del SECR se centra en informar sobre los resultados y establecer puntos de referencia mediante índices de intensidad y comparaciones interanuales, es probable que se dé un paso adelante para incluir objetivos. El gobierno fijó objetivos (enlace externo a ibm.com) para la descarbonización y la sustentabilidad. Para ayudar a las organizaciones a lograrlos, es probable que se haga mayor hincapié en la industria privada, a la que se animará a mejorar su impacto ambiental, en lugar de simplemente informar sobre su huella de emisiones.
