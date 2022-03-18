Los requisitos para los informes optimizados de energía y carbono difieren según el tipo de organización. Como mínimo, una organización deberá informar:

Consumo de energía , que incluye gas, electricidad comprada y combustible para el transporte, junto con las emisiones de gases de efecto invernadero.

, que incluye gas, electricidad comprada y combustible para el transporte, junto con las emisiones de gases de efecto invernadero. Información sobre la metodología utilizada para medir el uso de energía y las emisiones

utilizada para medir el uso de energía y las emisiones Una descripción narrativa de los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia energética en los últimos 12 meses

de los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia energética en los últimos 12 meses Relación de intensidad que se utiliza para comparar los datos de emisiones con una métrica empresarial, con el fin de permitir la comparación con empresas similares y años anteriores.

que se utiliza para comparar los datos de emisiones con una métrica empresarial, con el fin de permitir la comparación con empresas similares y años anteriores. Cifras equivalentes de años anteriores como base para la comparación de cambios y mejoras

La presentación de informes de emisiones de Alcance 3, que se relaciona con la cadena de suministro ascendente y descendente y es cualquier cosa fuera del control operativo o financiero de una organización, no es actualmente un elemento obligatorio. Sin embargo, es voluntario y debe considerarse para obtener la imagen más precisa del impacto de una organización.

Algunos aspectos del marco SECR son flexibles para proporcionar simplicidad y fomentar el cumplimiento. Por ejemplo, aunque no se requiere explícitamente ninguna metodología para SECR, todas las metodologías deben divulgarse y deben ser procesos sólidos y aceptados para medir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otro ejemplo es el requisito de la razón de intensidad. Una organización puede analizar toneladas de CO2e por ingresos de ventas, mientras que otra puede medir toneladas de CO2e por metro cuadrado de superficie. Los índices de intensidad no están prescritos, pero son abiertos, de modo que el indicador más relevante se divulga para el contexto.

A partir de 2020-2021, también se requiere divulgar las cifras del año anterior con fines comparativos.

Las divulgaciones de SECR deben ser accesibles para los stakeholders y fáciles de entender. Esta información debe incluirse en el "Informe de directores" de una empresa, "Informe estratégico" o equivalente, cada año financiero.