Los efectos del cambio climático son cada día más tangibles. Como resultado, la industria de energía eléctrica está acelerando los esfuerzos para reducir el impacto ambiental. Para ello, necesitan ayuda para tener una imagen más clara de dónde se encuentran en la hoja de ruta de reducción de emisiones y para comprender mejor sus oportunidades de mejora. Aquí es donde el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos analytics puede ayudar.
Para ayudar a las empresas de servicios públicos, IBM ha creado el Modelo de Madurez de Electrificación Limpia (CEMM) junto con el Centro Estadounidense de Productividad y Calidad (APQC). Basado en 14 años de desarrollo y aportes de expertos en servicios eléctricos, el CEMM proporciona un serial de puntos de referencia para ayudar a las empresas de servicios públicos a medir la madurez de sus capacidades de electrificación limpia, priorizar para la transformación y seguir su progreso a lo largo del camino.
Los resultados de la primera evaluación comparativa global del CEMM, realizada a 90 empresas de servicios públicos de transmisión y distribución, ofrecen una imagen reveladora del papel que puede desempeñar la tecnología en esta transformación crítica. Las empresas que aprovechan la IA y el análisis de datos también pueden hacer que la energía limpia sea más viable en general al aumentar su competitividad de costos con respecto a las fuentes de energía heredadas.
En promedio, 3.3 veces más de las empresas de servicios públicos más maduras priorizan la investigación en el equilibrio y el comercio de energía. Esta investigación puede permitir mercados más líquidos y reducir los precios de la energía para los clientes. Al introducir la IA en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía renovable, las empresas de servicios públicos pueden predecir mejor los patrones climáticos con anticipación, lo que les da mejores insights sobre los resultados de los parques solares y eólicos.
La IA también puede beneficiar la atención al cliente, liberando recursos para la innovación en otros aspectos de su negocio. Las empresas de servicios públicos más maduras tenían más de cuatro veces más probabilidades de utilizar plataformas de experiencia del cliente, incluidos chatbots impulsados por IA y analytics para un servicio personalizado. Esto último también puede ayudar a impulsar la eficiencia al reducir el uso de energía del usuario final. Informados por informes automatizados, los clientes pueden comprender mejor su consumo de energía y tomar medidas para reducir su consumo de energía durante los períodos pico de demanda.
A pesar de estos avances, la industria todavía tiene mucho camino por recorrer para alcanzar sus objetivos de reducción de carbono. Según el estudio de CEMM, el 25% más maduro de las empresas de servicios públicos de transmisión y distribución solo logró la modesta puntuación general de 2.2 sobre 5 en todos los dominios. El vencimiento promedio para todas las empresas de servicios públicos de T&D fue de 1.6. La madurez tecnológica tiene un gran potencial de mejora; aquí, el segmento más maduro le fue solo marginalmente mejor que al 75% inferior, cayendo en la categoría de desarrollo más baja.
La demanda mundial de electricidad sigue aumentando. Las empresas de servicios públicos deben tomar medidas urgentes para realinear las estrategias de sus organizaciones e implementar procesos inteligentes y basados en datos para el cambio. Al emular los éxitos de los líderes de la industria y adoptar las últimas tecnologías comprobadas habilitadas para IA, las empresas de servicios públicos pueden dar un gran paso hacia el cumplimiento de sus propios objetivos de emisiones y reducir el impacto del cambio climático en el planeta.
