Los efectos del cambio climático son cada día más tangibles. Como resultado, la industria de energía eléctrica está acelerando los esfuerzos para reducir el impacto ambiental. Para ello, necesitan ayuda para tener una imagen más clara de dónde se encuentran en la hoja de ruta de reducción de emisiones y para comprender mejor sus oportunidades de mejora. Aquí es donde el aprovechamiento de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos analytics puede ayudar.

Para ayudar a las empresas de servicios públicos, IBM ha creado el Modelo de Madurez de Electrificación Limpia (CEMM) junto con el Centro Estadounidense de Productividad y Calidad (APQC). Basado en 14 años de desarrollo y aportes de expertos en servicios eléctricos, el CEMM proporciona un serial de puntos de referencia para ayudar a las empresas de servicios públicos a medir la madurez de sus capacidades de electrificación limpia, priorizar para la transformación y seguir su progreso a lo largo del camino.

Los resultados de la primera evaluación comparativa global del CEMM, realizada a 90 empresas de servicios públicos de transmisión y distribución, ofrecen una imagen reveladora del papel que puede desempeñar la tecnología en esta transformación crítica. Las empresas que aprovechan la IA y el análisis de datos también pueden hacer que la energía limpia sea más viable en general al aumentar su competitividad de costos con respecto a las fuentes de energía heredadas.

En promedio, 3.3 veces más de las empresas de servicios públicos más maduras priorizan la investigación en el equilibrio y el comercio de energía. Esta investigación puede permitir mercados más líquidos y reducir los precios de la energía para los clientes. Al introducir la IA en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía renovable, las empresas de servicios públicos pueden predecir mejor los patrones climáticos con anticipación, lo que les da mejores insights sobre los resultados de los parques solares y eólicos.