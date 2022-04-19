Renewable Energy 100 RE100 es una iniciativa corporativa global de energía renovable liderada por Climate Group en asociación con CDP destinada a lograr que las empresas más influyentes del mundo, específicamente aquellas con una demanda anual de electricidad superior a 100 GWh, se comprometan con electricidad 100 % renovable y alcancen este objetivo para 2050.

Para lograr electricidad 100 % renovable, las empresas deben igualar el 100 % de la electricidad utilizada en sus operaciones globales con electricidad producida a partir de fuentes renovables.

La electricidad renovable puede provenir del mercado o autoproducirse y puede incluir energía solar, eólica, biomasa (incluido el biogás), geotérmica o hidroeléctrica. La electricidad renovable adquirida se puede comprar directamente a los generadores y proveedores en el mercado, por ejemplo, a través de acuerdos de compra de energía. También puede incluir compras minoristas e instrumentos de atributos de energía independientes "desagregados".