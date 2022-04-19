Etiquetas
Explicación de la iniciativa RE100

Renewable Energy 100 RE100 es una iniciativa corporativa global de energía renovable liderada por Climate Group en asociación con CDP destinada a lograr que las empresas más influyentes del mundo, específicamente aquellas con una demanda anual de electricidad superior a 100 GWh, se comprometan con electricidad 100 % renovable y alcancen este objetivo para 2050.

Para lograr electricidad 100 % renovable, las empresas deben igualar el 100 % de la electricidad utilizada en sus operaciones globales con electricidad producida a partir de fuentes renovables.

La electricidad renovable puede provenir del mercado o autoproducirse y puede incluir energía solar, eólica, biomasa (incluido el biogás), geotérmica o hidroeléctrica. La electricidad renovable adquirida se puede comprar directamente a los generadores y proveedores en el mercado, por ejemplo, a través de acuerdos de compra de energía. También puede incluir compras minoristas e instrumentos de atributos de energía independientes "desagregados".

¿Para quién es?

Como se destacó anteriormente, RE100 está dirigido a corporaciones más grandes con una demanda anual de electricidad de al menos 100 GWh. Sin embargo, se pueden hacer excepciones para empresas con menor consumo si son un actor importante en su industria o una empresa Fortune 1000, o si son un actor clave en una región o sector prioritario RE100.

Actualmente, más de 350 empresas son miembros de RE100 y se han comprometido a ser 100 % renovables. Casi un tercio de estas empresas tienen su sede en Estados Unidos, mientras que más de 60 están en Japón y cerca de 50 en el Reino Unido. A nivel sectorial, más de un tercio son de la industria de servicios. La fabricación es la siguiente industria más representada con más de 60 empresas, mientras que la de alimentos y bebidas es la tercera con más de 30.

Criterios clave para unirse a RE100

  • Compromiso público de obtener electricidad 100 % renovable en todas las operaciones, incluidas las emisiones de alcance 1 relacionadas con la generación de electricidad por parte de la empresa, todas las emisiones de alcance 2 relacionadas con las actividades de la empresa y las operaciones de las empresas que operan con la marca o grupo de empresas.
  • Se requiere la verificación de terceros del consumo de electricidad renovable y, cuando sea necesario, de la generación y las ventas (por ejemplo, certificación Greene).
  • Las compañías deben obtener electricidad renovable dentro de la frontera del mercado en el que consumen la electricidad. Sin embargo, las empresas pueden excluir cargas pequeñas (oficinas pequeñas, puntos de venta minoristas) de consumo de electricidad de hasta 100 MWh/año, por mercado, del límite objetivo de RE100 en mercados donde no es técnicamente factible obtener energía renovable.
  • Las empresas deben informar anualmente sobre el progreso de manera transparente a través de la hoja de cálculo de informes RE100 o el cuestionario de cambio climático del CDP.
  • Las compañías deben aceptar no emprender actividades que socaven la misión, como el lobby político en apoyo de los combustibles fósiles frente a la producción de energía renovable o el aumento de sus participaciones en activos de combustibles fósiles.
  • Las empresas deben unirse a la campaña a nivel de grupo.

Reclamaciones creíbles según RE100

Los miembros de RE100 deben poder demostrar que tienen derecho a utilizar una producción de electricidad renovable única para satisfacer todo su uso de electricidad renovable informado. Esto suele hacerse en forma de atributos de generación, como certificados de atributos de energía (EAC), pero también se pueden utilizar contratos. Los requisitos para una declaración de uso de RE creíble son:

  1. Datos de generación creíbles
  2. Agregación de atributos
  3. Propiedad exclusiva (sin doble conteo) de atributos
  4. Reclamaciones exclusivas (sin doble reclamación) sobre atributos
  5. Limitaciones geográficas del mercado de reclamaciones
  6. Limitaciones antiguas de las reclamaciones

¿Cuál es el plazo y el requisito objetivo?

Los requisitos mínimos y los plazos son:

  • 100 % para 2050, con pasos intermedios de al menos:
  • 60 % para 2030
  • 90% para 2040

Primeros pasos con RE100

Convertirse en miembro de RE100 tarda alrededor de 2 a 3 meses en completar el proceso de aplicación. La aprobación de la membresía sigue un proceso de 8 pasos:

  1. Verificar los requisitos: las empresas deben verificar los requisitostécnicos y de afiliación.
  2. Expresar intención: registrar el interés de la empresa con el equipo de RE100
  3. Verificar la elegibilidad: el equipo de RE100 confirmará si la empresa cumple con los criterios de incorporación 
  4. Solicitar membresía: si se acepta, la compañía deberá firmar el Acuerdo de membresía
  5. Revisión de la aplicación: la aplicación de la empresa se evaluará según los criterios de incorporación
  6. Decisión de aplicación: decisión de aplicación tomada. Si se acepta, la compañía recibirá beneficios de membresía.
  7. Anuncio del plan: la fecha del anuncio de incorporación se acordará con Climate Group
  8. Anuncio de nuevos miembros: la empresa puede anunciar la membresía a través de un comunicado de prensa o redes sociales

Una vez aceptados, los miembros de RE100 son libres de desarrollar su propia hoja de ruta para lograr el 100 % de energías renovables.

En última instancia, si queremos alcanzar un futuro con cero emisiones netas, las grandes empresas tendrán que liderar el camino. Los más de 300 miembros de RE100 consumen más electricidad juntos que todo el Reino Unido al año. Actualmente, estos miembros obtienen alrededor del 45 % de sus necesidades de electricidad a través de electricidad renovable. Si pueden cumplir con su compromiso y el número de miembros de la organización puede Continuar creciendo, se dará un gran salto hacia un mundo sin emisiones de carbono.

 
