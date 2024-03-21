Los clientes de IBM pueden aprovechar el poder de la plataforma de computación de borde de acceso múltiple con las soluciones de IA de IBM y las capacidades de nube híbrida de Red Hat. Con IBM, los clientes pueden traer su propia infraestructura de red y edge existente, y nosotros proporcionamos el software que se ejecuta sobre ella para crear una solución unificada.

Red Hat OpenShift permite la virtualización y la contenerización del software de automatización para proporcionar flexibilidad avanzada en el despliegue de hardware, optimizado según las necesidades de la aplicación. También proporciona una orquestación eficiente del sistema, lo que permite la toma de decisiones en tiempo real y basada en datos en el borde y el procesamiento posterior en la nube.

IBM ofrece una gama completa de soluciones optimizadas para IA, desde servidores y almacenamiento hasta software y consultoría. La última generación de servidores, almacenamiento y software de IBM puede ayudarle a modernizar y escalar on premises y en la nube con una nube híbrida rica en seguridad y automatización e insights de IA confiables.