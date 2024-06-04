Cadence es un innovador global en automatización de diseño electrónico (EDA) con más de 30 años de experiencia en software computacional. Ha ayudado a empresas de todo el mundo a diseñar productos electrónicos que impulsan la tecnología emergente actual, incluidos los chips. La creciente demanda de más chips, junto con la incorporación de la IA y el machine learning por la empresa en sus procesos de EDA, significa que su necesidad de potencia de cómputo está en su punto más alto. Para las organizaciones de la industria de EDA como Cadence, las soluciones que permiten que las cargas de trabajo cambien perfectamente entre on premises y la nube, al tiempo que permiten la diferenciación de un proyecto a otro, son clave.

Cadence utiliza IBM Cloud® HPC con IBM Spectrum® LSF como workload scheduler para respaldar el desarrollo de software de diseño de chips y sistemas, que requiere soluciones innovadoras, recursos potentes y soporte de seguridad avanzado. Al utilizar IBM Cloud HPC, Cadence informa que mejoró el tiempo de solución, las mejoras de rendimiento, las reducciones de costos y la gestión optimizada de la carga de trabajo.

Además, Cadence entiende de primera mano que pasar a la nube puede requerir nuevos conocimientos y capacidades que no todas las empresas poseen. La cartera integral de Cadence nube tiene como objetivo ayudar a los clientes de todo el mundo a utilizar las posibilidades de la nube con Cadence servicio en la nube gestionado como una solución lista para usar ideal para empresas emergentes y clientes pequeños y medianos, y con la opción de nube gestionada por el cliente conocida como Cloud Passport para habilitar las herramientas de Cadence para grandes clientes empresariales. Cadence se dedica a ofrecer a sus clientes un camino fácil hacia la nube conectándolos con proveedores de servicios expertos, como IBM®, cuyas plataformas se pueden utilizar para desplegar herramientas de Cadence en entornos de nube. Para las empresas que desean impulsar la innovación a escala, el modelo Cadence Cloud Passport puede ofrecer acceso a herramientas de software listas para la nube para su uso en IBM Cloud.