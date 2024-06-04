En el competitivo entorno empresarial actual, las empresas se enfrentan a problemas informáticos complejos que exigen una resolución rápida. Estos problemas pueden ser demasiado complejos para que los maneje un solo sistema o pueden requerir más tiempo para resolverse. Para las empresas que necesitan respuestas rápidas, cada minuto cuenta. Permitir que los problemas persistan durante semanas o meses no es factible para las empresas decididas a mantenerse a la vanguardia de la competencia. Para abordar estos desafíos, las empresas de diversas industrias, como las de semiconductores, ciencias biológicas, atención médica, servicios financieros y más, han adoptado la computación de alto rendimiento (HPC) con dirección de rendimiento.
Con HPC, las empresas están aprovechando la velocidad y el rendimiento que conlleva el trabajo conjunto de potentes computadoras. Esto puede ser especialmente útil en medio de un impulso cada vez mayor para construir IA a una escala cada vez mayor. Si bien analizar cantidades masivas de datos puede parecer imposible, la HPC permite el uso de recursos computacionales de alta gama que pueden realizar muchos cálculos rápidamente y en paralelo para ayudar a las empresas a obtener insights más rápido. Al mismo tiempo, la HPC se utiliza para ayudar a las empresas a lanzar nuevos productos al mercado. También se utiliza para gestionar mejor los riesgos y más, razón por la cual un número cada vez mayor de empresas lo están adoptando.
Por lo general, las empresas que ejecutan cargas de trabajo con aumentos repentinos en la actividad descubren que superan la capacidad de cómputo disponible on premises. Este es un ejemplo de cómo la computación en la nube puede aumentar la HPC on premises para transformar el enfoque empresarial de la HPC con Recursos en la nube. La nube puede ayudar a abordar los picos de demanda durante los ciclos de desarrollo de productos, que pueden perdurar desde una duración corta hasta una duración más larga, y permitir que las organizaciones obtengan acceso a los recursos y capacidades que podrían no necesitar alrededor del reloj. Las empresas que utilizan HPC desde la nube pueden beneficiarse de una mayor flexibilidad, escalabilidad mejorada, mayor agilidad, mayor rentabilidad y más.
Cadence es un innovador global en automatización de diseño electrónico (EDA) con más de 30 años de experiencia en software computacional. Ha ayudado a empresas de todo el mundo a diseñar productos electrónicos que impulsan la tecnología emergente actual, incluidos los chips. La creciente demanda de más chips, junto con la incorporación de la IA y el machine learning por la empresa en sus procesos de EDA, significa que su necesidad de potencia de cómputo está en su punto más alto. Para las organizaciones de la industria de EDA como Cadence, las soluciones que permiten que las cargas de trabajo cambien perfectamente entre on premises y la nube, al tiempo que permiten la diferenciación de un proyecto a otro, son clave.
Cadence utiliza IBM Cloud® HPC con IBM Spectrum® LSF como workload scheduler para respaldar el desarrollo de software de diseño de chips y sistemas, que requiere soluciones innovadoras, recursos potentes y soporte de seguridad avanzado. Al utilizar IBM Cloud HPC, Cadence informa que mejoró el tiempo de solución, las mejoras de rendimiento, las reducciones de costos y la gestión optimizada de la carga de trabajo.
Además, Cadence entiende de primera mano que pasar a la nube puede requerir nuevos conocimientos y capacidades que no todas las empresas poseen. La cartera integral de Cadence nube tiene como objetivo ayudar a los clientes de todo el mundo a utilizar las posibilidades de la nube con Cadence servicio en la nube gestionado como una solución lista para usar ideal para empresas emergentes y clientes pequeños y medianos, y con la opción de nube gestionada por el cliente conocida como Cloud Passport para habilitar las herramientas de Cadence para grandes clientes empresariales. Cadence se dedica a ofrecer a sus clientes un camino fácil hacia la nube conectándolos con proveedores de servicios expertos, como IBM®, cuyas plataformas se pueden utilizar para desplegar herramientas de Cadence en entornos de nube. Para las empresas que desean impulsar la innovación a escala, el modelo Cadence Cloud Passport puede ofrecer acceso a herramientas de software listas para la nube para su uso en IBM Cloud.
Tradicionalmente, los sistemas HPC se creaban on premises. Sin embargo, los modelos grandes y las grandes cargas de trabajo que existen hoy en día a menudo no son compatibles con el hardware que la mayoría de las empresas tienen on premises. Dados los altos costos iniciales de obtener GPU, CPU y redes, así como los de construir las infraestructuras de centros de datos necesarias para ejecutar de manera eficiente la computación a escala, muchas empresas han utilizado proveedores de infraestructura en la nube que ya han realizado inversiones masivas en su hardware. Para aprovechar todo el valor de la nube pública y las infraestructuras on premises, muchas organizaciones están adoptando una arquitectura de nube híbrida que se centra en la mecánica de transformar partes del centro de datos on premises de una empresa en infraestructura de nube privada.
Al adoptar un enfoque de nube híbrida a HPC donde la nube y on premises se utilizan juntos, las organizaciones pueden aprovechar las fortalezas de ambos, lo que les permite lograr la agilidad, la flexibilidad y la seguridad necesarias para satisfacer sus demandas. Por ejemplo, IBM Cloud® HPC puede ayudar a las organizaciones a gestionar de forma flexible cargas de trabajo de uso intensivo de cómputo on premises. Con seguridad y controles integrados en la plataforma, IBM Cloud HPC también permite a las organizaciones consumir HPC como un servicio totalmente gestionado, a la vez que las ayuda a dirigirse a los riesgos de terceros y cuartos.
Al utilizar servicios de nube híbrida a través de plataformas como IBM Cloud HPC, las empresas pueden resolver muchos de sus desafíos más difíciles. A medida que las organizaciones continúan adoptando la HPC, deben considerar cómo un enfoque de nube híbrida puede complementar los despliegues tradicionales de infraestructura de HPC on premises.
