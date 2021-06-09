ElCDP es un popular marco de informes voluntarios que las empresas utilizan para divulgar información ambiental a sus partes interesadas (inversores, empleados y clientes). Los informes se completan anualmente, y el portal se abre en abril de cada año y las presentaciones vencen en julio.
El CDP mantiene estos datos en una base de datos abierta y proclama tener la colección más completa del mundo de datos ambientales autoinformados.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Para las empresas, CDP ofrece actualmente tres cuestionarios(Cambio climático, Seguridad hídrica y Bosques). Cada uno de estos se califica utilizando diferentes metodologías. Los cuestionarios incluyen preguntas generales junto con preguntas específicas del sector dirigidas a sectores de alto impacto. Socios de puntuación acreditados y capacitados por CDP otorgan la puntuación de los cuestionarios CDP.
La información capturada por CDP puede ser utilizada tanto por los inversores como por las propias organizaciones informantes. Los inversionistas pueden usar CDP para tomar decisiones informadas sobre el rendimiento de sustentabilidad, y las empresas pueden impulsar acciones sobre el cambio climático, los recursos hídricos críticos y otras áreas críticas.
En 2003, los reporteros del CDP se contaban por cientos. Desde entonces, el número de informes ha crecido significativamente, si no exponencialmente. En 2020, el CDP informó divulgaciones récord de más de 9600, un 14 % más que el año anterior y un 70 % desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015.
La CDP consiste en una larga lista de preguntas que las organizaciones deben responder. En 2021, esto tomó la forma de un documento de 88 páginas con más de 200 preguntas. Recopilar los datos necesarios y responder a un cuestionario del CDP no es tarea fácil. En un informe de 2021, “Smart Innovators: Corporate ESG & sustentabilidad Software", Verdantix (una firma de analistas independiente) estimó que "respondiendo adecuadamente a un cuestionario de CDP… puede llevarle a un equipo de 30 empleados más de 40 Workdays’ esfuerzo".
El cuestionario de cambio climático del CDP incluye una combinación de preguntas cualitativas y cuantitativas. El software de informes de sustentabilidad es particularmente adecuado para respaldar las respuestas a las preguntas que requieren datos cuantitativos. El software puede simplificar los cálculos de emisiones, particularmente en el cálculo de las emisiones de Alcance 2 utilizando el método requerido basado en el mercado. Además, puede ser útil para mantener una biblioteca de factores de emisión utilizados para calcular la intensidad de las emisiones y las emisiones absolutas (Alcance 1, Alcance 2 basadas en la ubicación, Alcance 2 basadas en el mercado y Alcance 3), y puede separar las emisiones por país/región, grupo, Facilidad y actividad.
El suite de soluciones de informes ESG de Envizi captura datos de diferentes fuentes en una única plataforma que calcula automáticamente las emisiones, el consumo de energía, las calificaciones de los edificios y los indicadores clave de ESG. Estos datos están disponibles a través de varios paneles e informes visuales que se pueden exportar a diferentes formatos, para que las organizaciones puedan utilizar los insights en todos los marcos de informes ESG o para los requisitos de cumplimiento interno.
Descubra cómo convertir los insights de sustentabilidad en acciones y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Descubra cómo los usuarios de IBM Turbonomic lograron una TI sostenible y redujeron su huella medioambiental al tiempo que garantizaban el rendimiento de las aplicaciones.
Descubra cómo IBM Maximo puede ayudar a optimizar el valor de los activos a lo largo del ciclo de vida.
Descubra cómo los ejecutivos de sustentabilidad y los líderes del cero neto consiguen cumplir con la CSRD.
Descubra cómo las organizaciones pueden establecer y alcanzar objetivos de sustentabilidad claros que proporcionen un beneficio competitivo.
Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic.
Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.
Utilice los servicios de consultoría de sustentabilidad de IBM para convertir la ambición de sustentabilidad en acción y convertir en una empresa más responsable y rentable.