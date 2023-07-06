El Informe de Responsabilidad Empresarial y Sustentabilidad (BRSR) de la India, una infraestructura para la presentación de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), entrará en vigor en 2023. Estos nuevos estándares de presentación de informes representan una evolución de las pautas voluntarias emitidas por primera vez en 2009 por el Ministerio de Asuntos Corporativos de la India, que se refinaron aún más en el Informe de Responsabilidad Empresarial (BRR) de 2012.
La Securities Exchange Board of India (SEBI), el organismo regulador de los mercados de valores de la India, ha diseñado el nuevo BRSR para que sea interoperable con otras infraestructuras/marcos aceptados internacionalmente. Como Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
El BRSR es la primera infraestructura en India que requiere que las empresas indias proporcionen métricas cuantitativas sobre factores relacionados con la sustentabilidad, a partir del año fiscal 2023, para empresas elegibles, de abril de 2022 a marzo de 2023.
El documento de orientación de SEBI proporciona detalles sobre tres tipos de divulgaciones: general, de gestión y de procesos, y “principalmente” (basada en principios).
Como se mencionó anteriormente, la BRSR se basa en nueve principios que se definen en la BRR. Pero aclara y agrega detalles sobre qué empresas deben informar (las 1000 principales empresas que cotizan en la NSE por capitalización de mercado) y qué deben informar (varios tipos de divulgaciones).
Cada principio de divulgación inteligente tiene dos componentes, indicadores esenciales e indicadores de liderazgo. Los indicadores esenciales son obligatorios e incluyen datos sobre factores ambientales, como energía, emisiones, agua y residuos. Además del impacto social de las operaciones de la empresa, junto con detalles de la capacitación de los empleados en torno a estos principios.
Los indicadores de liderazgo, por otro lado, son voluntarios y están dirigidos a empresas “que aspiran a progresar a un nivel superior en su búsqueda de ser social, ambiental y éticamente responsables”, como se establece en la infraestructura. Estos incluyen programas de concientización ética para socios de la cadena de valor, evaluaciones del ciclo de vida de productos y servicios, protecciones para empleados, como seguros y programas de transición. Los indicadores de liderazgo también incluyen informes avanzados sobre biodiversidad, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y divulgaciones de la cadena de suministro.
A junio de 2023, la infraestructura BRSR se compone de 140 preguntas: 98 sobre indicadores esenciales y 42 sobre indicadores de liderazgo.
Los nueve principios y sus divulgaciones que se requieren en el BRSR son:
A medida que India se mueve hacia la presentación obligatoria de informes ESG, el BRSR tiene como objetivo mejorar el cumplimiento, la coherencia y la comunicación en torno a las divulgaciones no financieras.
Con IBM Envizi, las organizaciones pueden optimizar la forma en que recopilan, gestionan e informan sus datos ESG, lo que les permite cumplir de manera más eficiente con los requisitos de las Directrices sobre informes ESG.
Envizi puede ayudar a las organizaciones a:
