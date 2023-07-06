Como se mencionó anteriormente, la BRSR se basa en nueve principios que se definen en la BRR. Pero aclara y agrega detalles sobre qué empresas deben informar (las 1000 principales empresas que cotizan en la NSE por capitalización de mercado) y qué deben informar (varios tipos de divulgaciones).

Cada principio de divulgación inteligente tiene dos componentes, indicadores esenciales e indicadores de liderazgo. Los indicadores esenciales son obligatorios e incluyen datos sobre factores ambientales, como energía, emisiones, agua y residuos. Además del impacto social de las operaciones de la empresa, junto con detalles de la capacitación de los empleados en torno a estos principios.

Los indicadores de liderazgo, por otro lado, son voluntarios y están dirigidos a empresas “que aspiran a progresar a un nivel superior en su búsqueda de ser social, ambiental y éticamente responsables”, como se establece en la infraestructura. Estos incluyen programas de concientización ética para socios de la cadena de valor, evaluaciones del ciclo de vida de productos y servicios, protecciones para empleados, como seguros y programas de transición. Los indicadores de liderazgo también incluyen informes avanzados sobre biodiversidad, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y divulgaciones de la cadena de suministro.

A junio de 2023, la infraestructura BRSR se compone de 140 preguntas: 98 sobre indicadores esenciales y 42 sobre indicadores de liderazgo.

Los nueve principios y sus divulgaciones que se requieren en el BRSR son:

Las empresas deben conducirse y gobernarse con integridad y de manera ética, transparente y responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen contar con políticas anticorrupción y antisoborno, detalles de las acciones regulatorias contra la organización y detalles de las quejas por conflictos de intereses. Las empresas deben proporcionar bienes y servicios de manera sostenible y segura. Los indicadores de rendimiento incluyen inversiones para mejorar los impactos ambientales y sociales, detalles de los procedimientos de recuperación, reutilización, reciclaje y eliminación, y detalles de los planes de responsabilidad extendida del productor y evaluaciones del ciclo de vida. Las empresas deben respetar y promover el bienestar de todos los empleados, incluidos aquellos en sus cadenas de valor. Los indicadores de desempeño incluyen el porcentaje de empleados que están cubiertos por seguros de salud y accidentes, beneficios de paternidad, beneficios de guardería y beneficios de jubilación; cantidad de accesibilidad para trabajadores con capacidades diferentes y porcentaje de trabajadores sindicalizados. Las empresas deben respetar los intereses de todos sus stakeholders y responder a ellos. Los indicadores de rendimiento incluyen tener grupos de stakeholders que incluyan personas vulnerables y marginadas, número de canales de comunicación utilizados y frecuencia de participación, y detalles de los procesos de consulta. Las empresas deben respetar y promover los derechos humanos. Los indicadores de desempeño incluyen el porcentaje de empleados que han recibido capacitación sobre cuestiones de derechos humanos, el porcentaje de trabajadores que pagan el salario mínimo y la remuneración de la junta y la gerencia en comparación con las medianas de la industria. Las empresas deben respetar y esforzarse por proteger y restaurar el medio ambiente. Los indicadores de rendimiento incluyen el consumo anual de electricidad y combustible, la extracción de agua por fuente (como aguas superficiales, aguas subterráneas y agua de mar), las emisiones atmosféricas (como NOx, SOx y COV) y las evaluaciones de impacto ambiental. Las empresas, cuando participan en influir en la política pública y regulatoria, deben hacerlo de manera responsable y transparente. Los indicadores de rendimiento incluyen el número de afiliaciones con asociaciones de comercio y industrias, detalles de cuestiones relacionadas con conductas anticompetitivas y detalles de las posiciones de política pública defendidas por la organización. Las empresas deben promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo equitativo. Los indicadores de desempeño incluyen detalles de las evaluaciones de impacto social, información sobre proyectos que involucran rehabilitación y reasentamiento y detalles de políticas de adquisiciones que favorecen a grupos marginados o vulnerables. Las empresas deben interactuar y proporcionar valor a sus consumidores de manera responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen mecanismos de queja y retroalimentación de los consumidores, detalles de retiros de productos relacionados con la seguridad y existencia de políticas de ciberseguridad y privacidad de datos.

A medida que India se mueve hacia la presentación obligatoria de informes ESG, el BRSR tiene como objetivo mejorar el cumplimiento, la coherencia y la comunicación en torno a las divulgaciones no financieras.