El Informe de Responsabilidad Empresarial y Sustentabilidad (BRSR) de la India, una infraestructura para la presentación de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), entrará en vigor en 2023. Estos nuevos estándares de presentación de informes representan una evolución de las pautas voluntarias emitidas por primera vez en 2009 por el Ministerio de Asuntos Corporativos de la India, que se refinaron aún más en el Informe de Responsabilidad Empresarial (BRR) de 2012.

La Securities Exchange Board of India (SEBI), el organismo regulador de los mercados de valores de la India, ha diseñado el nuevo BRSR para que sea interoperable con otras infraestructuras/marcos aceptados internacionalmente. Como Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

El BRSR es la primera infraestructura en India que requiere que las empresas indias proporcionen métricas cuantitativas sobre factores relacionados con la sustentabilidad, a partir del año fiscal 2023, para empresas elegibles, de abril de 2022 a marzo de 2023.

¿Cuáles son las tres áreas principales de divulgación en virtud de la BRSR?

El documento de orientación de SEBI proporciona detalles sobre tres tipos de divulgaciones: general, de gestión y de procesos, y “principalmente” (basada en principios).

  • Las divulgaciones generales abarcan información básica de la empresa. Esto incluye direcciones de oficinas y plantas, detalles de productos y servicios (estos deben representar el 90 % de la facturación total del negocio), bolsas en las que cotiza la empresa y límite de información, es decir, si las divulgaciones se refieren a una entidad independiente o parte de una cartera consolidada de empresas. También se requieren recuentos de empleados y representación por género, diversidad e inclusión y condición de personas con capacidades diferentes, junto con datos sobre la rotación de empleados y el número de quejas y agravios presentados contra la empresa.
  • Las divulgaciones de gestión y procesos proporcionan evidencia de que las empresas se adhieren a las estructuras, políticas y procesos especificados en las Directrices Nacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (NGRBC). Las divulgaciones que se proporcionan en esta sección no se refieren al cumplimiento de principios específicos descritos en la NGRBC. Pero sobre políticas y procesos de gestión de nivel superior, incluidas las declaraciones de directores y juntas directivas con respecto a la gobernanza, el liderazgo y la supervisión. Las empresas deben demostrar que las políticas no solo existen, sino que han sido aprobadas y promulgadas en el contexto de los objetivos de la empresa con plazos determinados.
  • Las divulgaciones de rendimiento basadas en principios se centran en datos más cuantitativos relacionados con 9 principios básicos de las Directrices Nacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (NGRBC). Este conjunto de divulgaciones dentro del BRSR tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a demostrar cómo sus operaciones afectan las métricas ambientales y sociales. Las empresas deben demostrar con datos claros y ejemplos cómo están integrando los principios fundamentales en sus procesos clave y midiendo estas decisiones a través de KPI. Con este fin, las empresas también deben divulgar el porcentaje de inversión en I+D y gastos de capital.
Definición y cuantificación del cumplimiento de los principios

Como se mencionó anteriormente, la BRSR se basa en nueve principios que se definen en la BRR. Pero aclara y agrega detalles sobre qué empresas deben informar (las 1000 principales empresas que cotizan en la NSE por capitalización de mercado) y qué deben informar (varios tipos de divulgaciones).

Cada principio de divulgación inteligente tiene dos componentes, indicadores esenciales e indicadores de liderazgo. Los indicadores esenciales son obligatorios e incluyen datos sobre factores ambientales, como energía, emisiones, agua y residuos. Además del impacto social de las operaciones de la empresa, junto con detalles de la capacitación de los empleados en torno a estos principios.

Los indicadores de liderazgo, por otro lado, son voluntarios y están dirigidos a empresas “que aspiran a progresar a un nivel superior en su búsqueda de ser social, ambiental y éticamente responsables”, como se establece en la infraestructura. Estos incluyen programas de concientización ética para socios de la cadena de valor, evaluaciones del ciclo de vida de productos y servicios, protecciones para empleados, como seguros y programas de transición. Los indicadores de liderazgo también incluyen informes avanzados sobre biodiversidad, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y divulgaciones de la cadena de suministro.

A junio de 2023, la infraestructura BRSR se compone de 140 preguntas: 98 sobre indicadores esenciales y 42 sobre indicadores de liderazgo.

Los nueve principios y sus divulgaciones que se requieren en el BRSR son:

  1. Las empresas deben conducirse y gobernarse con integridad y de manera ética, transparente y responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen contar con políticas anticorrupción y antisoborno, detalles de las acciones regulatorias contra la organización y detalles de las quejas por conflictos de intereses.
  2. Las empresas deben proporcionar bienes y servicios de manera sostenible y segura. Los indicadores de rendimiento incluyen inversiones para mejorar los impactos ambientales y sociales, detalles de los procedimientos de recuperación, reutilización, reciclaje y eliminación, y detalles de los planes de responsabilidad extendida del productor y evaluaciones del ciclo de vida.
  3. Las empresas deben respetar y promover el bienestar de todos los empleados, incluidos aquellos en sus cadenas de valor. Los indicadores de desempeño incluyen el porcentaje de empleados que están cubiertos por seguros de salud y accidentes, beneficios de paternidad, beneficios de guardería y beneficios de jubilación; cantidad de accesibilidad para trabajadores con capacidades diferentes y porcentaje de trabajadores sindicalizados.
  4. Las empresas deben respetar los intereses de todos sus stakeholders y responder a ellos. Los indicadores de rendimiento incluyen tener grupos de stakeholders que incluyan personas vulnerables y marginadas, número de canales de comunicación utilizados y frecuencia de participación, y detalles de los procesos de consulta.
  5. Las empresas deben respetar y promover los derechos humanos. Los indicadores de desempeño incluyen el porcentaje de empleados que han recibido capacitación sobre cuestiones de derechos humanos, el porcentaje de trabajadores que pagan el salario mínimo y la remuneración de la junta y la gerencia en comparación con las medianas de la industria.
  6. Las empresas deben respetar y esforzarse por proteger y restaurar el medio ambiente. Los indicadores de rendimiento incluyen el consumo anual de electricidad y combustible, la extracción de agua por fuente (como aguas superficiales, aguas subterráneas y agua de mar), las emisiones atmosféricas (como NOx, SOx y COV) y las evaluaciones de impacto ambiental.
  7. Las empresas, cuando participan en influir en la política pública y regulatoria, deben hacerlo de manera responsable y transparente. Los indicadores de rendimiento incluyen el número de afiliaciones con asociaciones de comercio y industrias, detalles de cuestiones relacionadas con conductas anticompetitivas y detalles de las posiciones de política pública defendidas por la organización.
  8. Las empresas deben promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo equitativo. Los indicadores de desempeño incluyen detalles de las evaluaciones de impacto social, información sobre proyectos que involucran rehabilitación y reasentamiento y detalles de políticas de adquisiciones que favorecen a grupos marginados o vulnerables.
  9. Las empresas deben interactuar y proporcionar valor a sus consumidores de manera responsable. Los indicadores de rendimiento incluyen mecanismos de queja y retroalimentación de los consumidores, detalles de retiros de productos relacionados con la seguridad y existencia de políticas de ciberseguridad y privacidad de datos.

A medida que India se mueve hacia la presentación obligatoria de informes ESG, el BRSR tiene como objetivo mejorar el cumplimiento, la coherencia y la comunicación en torno a las divulgaciones no financieras.

La suite de productos IBM® Envizi puede ayudar a las organizaciones a informar a múltiples marcos ESG

Con IBM Envizi, las organizaciones pueden optimizar la forma en que recopilan, gestionan e informan sus datos ESG, lo que les permite cumplir de manera más eficiente con los requisitos de las Directrices sobre informes ESG.

Envizi puede ayudar a las organizaciones a:

  • Automatice la captura de datos (estructurados y no estructurados) en dominios ambientales, sociales y de gobernanza en un sistema de registro único y auditable. Estos datos se pueden dividir para alinearlos con las necesidades de múltiples marcos de informes según sea necesario, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de los informes.
  • Ayude a gestionar personas, procesos, referencias externas y documentación de respaldo para fines de elaboración de informes con herramientas como el administrador de informes de sustentabilidad dentro del módulo Directrices sobre informes ESG. Los datos de la plataforma se pueden extraer directamente para crear respuestas para infraestructuras específicas, y las respuestas se almacenan en un único repositorio.


