¿Qué es la autocorrelación?

Una serie temporal estacionaria tiene propiedades estadísticas que son constantes a lo largo del tiempo. Esto significa que las estadísticas como la media, la varianza y la autocorrelación no cambian en los datos. La mayoría de los métodos de forecasting estadístico, incluyendo ARMA y ARIMA, se basan en el supuesto de que las series de tiempo pueden hacerse aproximadamente estacionarias a través de una o más transformaciones. Una serie estacionaria es comparativamente fácil de predecir porque simplemente se puede predecir que las propiedades estadísticas serán aproximadamente las mismas en el futuro que en el pasado. La estacionariedad significa que la serie temporal no tiene tendencia, tiene una varianza constante, un patrón de autocorrelación constante, y ningún patrón estacional. El ACF disminuye rápidamente hasta casi cero para una serie temporal estacionaria. Por el contrario, el ACF cae lentamente para una serie temporal no estacionaria.