Prevención de filtraciones de datos: cinco formas en que la gestión de la superficie de ataque ayuda a mitigar los riesgos de costosas filtraciones de datos

Las empresas pueden reducir de forma proactiva sus vulnerabilidades a una variedad de ataques cibernéticos como ransomware, malware, phishing, credenciales comprometidas (como resultado de políticas de contraseñas deficientes) y acceso no autorizado, empleados por hackers. Pueden lograrlo gestionando y reduciendo activamente su superficie de ataque. IBM® Security Randori Recon, una solución ASM desempeña un papel importante en su estrategia de protección de datos.

1. Encontrar sistemas no gestionados y activos de alto valor

La TI en la sombra (enlace externo a ibm.com) y la TI huérfana ocultan más cargas de trabajo, servidores, aplicaciones y otros activos de los equipos de seguridad de lo que creen. Debido a que los hackers no limitan sus esfuerzos de vigilancia a lo que hay en su inventario, estos activos desconocidos lo ponen en riesgo.

Para ayudarle a encontrar y proteger los activos de alto valor que son más tentadores para los ataques, Randori Recon identifica las exposiciones de su organización de una manera de alta fidelidad y bajo impacto, manteniendo los falsos positivos bajo control y reduciendo la fatiga alerta.

El US Open, uno de los eventos deportivos más concurridos del mundo, aprovecha la solución IBM Security Randori Recon para defender sus plataformas digitales, que son objeto de más de 40 millones de incidentes de seguridad durante el transcurso del torneo. Con Randori, el equipo realiza un análisis integral de la superficie de ataque, escaneando toda la red en busca de vulnerabilidades, incluidas las redes de terceros o adyacentes. Tras este reconocimiento de seguridad, Randori clasifica esas vulnerabilidades por su atractivo para los hackers, lo que permite al equipo priorizar su respuesta.

2. Identificar vulnerabilidades explotables y errores de configuración

La mala visibilidad de su postura de riesgo externo puede prolongar su proceso de corrección de ataques. Encontrar paneles de administración mal configurados, permisos de acceso vencidos y otras vulnerabilidades inesperadas puede ser imposible con procesos manuales.

Las herramientas automatizadas de ASM, como Randori Recon, proporcionan a las organizaciones una visión integral de toda su superficie de ataque digital, mostrando posibles puntos de entrada, incluidos los vectores de ataque que pueden eludir el antivirus, el cortafuegos u otras defensas de seguridad, que los delincuentes cibernéticos podrían explotar.

3. Priorizar su riesgo cibernético

Si bien todas las vulnerabilidades son importantes, no todas son inmediatamente peligrosas o pueden verse comprometidas durante una violación de su perímetro digital. Puede ser útil dejar de centrarse en el juego del gato y el ratón que supone la gestión de parches y concentrarse en las vulnerabilidades que suponen un mayor riesgo para su organización.

Randori Recon descubre patrones y técnicas de ataque que tienen más probabilidades de ser explotados por un atacante del mundo real. Marca los activos de alto valor con su motor de priorización basado en riesgos y crea una lista clasificada por pila de sus objetivos más riesgosos.

Al comprender su superficie de ataque, su organización puede priorizar las vulnerabilidades en función de su gravedad y su posible impacto en el negocio.

4. Garantizar el cumplimiento de los procesos de seguridad

Desde los protocolos de gestión de acceso hasta las configuraciones de VPN y los flujos de trabajo de auditoría de cortafuegos, los procesos de seguridad pueden retrasarse a medida que su organización crece o se adapta a las necesidades de una fuerza laboral remota.

Puede obtener insight sobre si sus procesos de seguridad siguen el ritmo de su superficie de ataque en expansión a través del monitoreo continuo de la superficie de ataque. Randori le permite obtener insight en tiempo real sobre si sus procesos de seguridad se aplican de manera uniforme y mejorar su resiliencia.

ASM proporciona visibilidad de posibles puntos débiles y le ayuda a implementar controles de seguridad por capas. Al fortalecer las diversas capas de su defensa, como la seguridad de la red, la seguridad endpoint y los controles de acceso, puede reducir el riesgo de una filtración de datos exitosa.

5. Proporcionar orientación para la corrección

Randori Recon le ayuda a mejorar su resiliencia cibernética sugiriendo pasos de corrección.

Proporciona orientación en el producto sobre cómo abordar vulnerabilidades específicas y escritos detallados de estrategias para ayudar a reducir su exposición general.

Con este conocimiento mejorado, puede distribuir sus recursos de manera más eficiente y enfocarse en las vulnerabilidades críticas que representan el mayor riesgo de una filtración de datos.