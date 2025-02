¿Qué son los modelos ARIMA?

El modelado autorregresivo y el modelado de media móvil son dos enfoques diferentes para pronosticar datos de series temporales. ARIMA integra estos dos enfoques, de ahí el nombre. La Forecasting es una rama del machine learning que emplea el comportamiento pasado de una serie temporal para predecir uno o más valores futuros de esa serie temporal. Imagine que está comprando helado para abastecer una pequeña tienda. Si sabe que las ventas de helado aumentan constantemente a medida que el clima se calienta, probablemente debería predecir que el pedido de la próxima semana debería ser un poco mayor que el pedido de esta semana. El aumento dependerá de la diferencia entre las ventas de esta semana y las de la anterior No podemos pronosticar el futuro sin un pasado para compararlo, por lo que los datos de series temporales pasadas son muy importantes para ARIMA y para todos los métodos de forecasting y análisis de series temporales.

ARIMA es uno de los enfoques más utilizados para el forecasting de series de tiempo y se puede usar de dos maneras diferentes dependiendo del tipo de datos de series de tiempo con los que esté trabajando. En el primer caso, hemos creado un modelo ARIMA no estacional que no requiere contabilizar la estacionalidad en los datos de series de tiempo. Prevemos el futuro simplemente con base en los patrones de los datos pasados. En el segundo caso, nos damos cuenta de la estacionalidad que son los ciclos regulares que afectan a las series de tiempo. Estos ciclos pueden ser diarios, semanales o mensuales y ayudan a definir patrones en los datos pasados de las series temporales que se pueden utilizar para pronosticar valores futuros. Al igual que gran parte de la ciencia de datos, la base del forecasting es tener buenos datos de series de tiempo con los que entrenar sus modelos. Una serie de tiempo es una secuencia ordenada de mediciones de una variable a intervalos de tiempo igualmente espaciados. Es importante recordar que no todos los conjuntos de datos que tienen un elemento de tiempo son en realidad datos de series de tiempo debido a este requisito de intervalo igualmente espaciado.