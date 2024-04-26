Sabemos que comprender los problemas técnicos de los clientes es primordial para brindar un servicio de soporte eficaz. Las empresas exigen soluciones rápidas y precisas a sus problemas técnicos, lo que requiere que los equipos de soporte posean un profundo conocimiento técnico y comuniquen claramente los planes de acción. Las herramientas de soporte integradas en el producto o en línea, como los asistentes virtuales, pueden impulsar interacciones de soporte más informadas y eficientes con el autoservicio del cliente.

2. El 85 % de los ejecutivos dice que la IA generativa interactuará directamente con los clientes en los próximos dos años. Aquellos que implementan la búsqueda de autoservicio en sus sitios y herramientas pueden volverse exponencialmente más poderosos con la IA generativa. La IA generativa puede aprender de vastos conjuntos de datos y puede producir respuestas matizadas y personalizadas. La capacidad de comprender el contexto subyacente de una pregunta (considerando variables como el tono, el sentimiento y el contexto) permite a la IA proporcionar respuestas que se alineen con las necesidades específicas del usuario, y con la automatización puede ejecutar tareas, como abrir un ticket para pedir un pieza de repuesto.

Incluso cuando surgen temas que los asistentes virtuales no pueden resolver por sí solos, la automatización puede conectar fácilmente a los clientes con un agente en vivo que puede ayudar. Si se escala a un agente en vivo, se puede proporcionar un resumen generado por IA del historial de conversaciones, para que puedan retomar perfectamente donde lo dejó el asistente virtual.

Como desarrollador de IA, IBM trabaja con miles de clientes para ayudarlos a infundir la tecnología en toda su empresa para obtener nuevos niveles de insights y eficiencia. Gran parte de nuestra experiencia proviene de la implementación de IA en nuestros propios procesos y herramientas, que luego podemos aplicar a los compromisos con los clientes.

Nuestros clientes nos dicen que sus negocios requieren procesos de soporte proactivos optimizados que puedan anticipar las necesidades del usuario, lo que lleva a respuestas más rápidas, tiempo de inactividad minimizado y problemas futuros.