Cómo los datos, la automatización y la IA están transformando la subcontratación de procesos de negocio en una ventaja competitiva

Cuando Neeraj Manik de IBM Consulting habló recientemente con un gran cliente farmacéutico sobre cómo optimizar y mejorar sus procesos financieros de front-office y back-office, señaló una red de desafíos comerciales interconectados que enfrentaba la organización: "demasiadas facturas, demasiadas proveedores, se paga demasiado dinero a los proveedores”, en palabras de Manik.

Manik, vicepresidente y socio senior de IBM Consulting, describió una gran oportunidad para rediseñar estratégicamente las operaciones financieras y el procesamiento de pagos del cliente aprovechando la IA, analytics de datos, métricas y automatización. En última instancia, modernizar estos procesos podría ahorrar cientos de millones de dólares, mejorar la experiencia de los empleados y hacer que la empresa sea más ágil y competitiva, afirma. Manik ve el aprovechamiento de esta tecnología como un cambio fundamental con respecto a años pasados, cuando una empresa podría subcontratar procesos de negocio para ahorrar tan solo un 30% sin considerar cómo la subcontratación podría afectar la eficiencia organizacional, la precisión del trabajo y la experiencia del cliente.

El arbitraje laboral, o la subcontratación de mano de obra a la fuerza laboral de menor costo, ha sido la estrategia central asociada con la subcontratación de procesos de negocio (BPO) durante años. A menudo significaba contratar atención al cliente, tecnología de la información y otras operaciones de oficina de países con menores costos de mano de obra. Hoy en día, sin embargo, tecnologías como la IA y la automatización han transformado el mercado de la subcontratación y los servicios de BPO, brindando a las empresas la capacidad de crear eficiencias y, al mismo tiempo, modernizar los procesos en lugar de depender de la subcontratación en el extranjero.

Las operaciones de procesos de negocio habilitadas por la tecnología, la nueva BPO, pueden crear significativamente nuevo valor, mejorar la calidad de los datos, liberar valiosos recursos de los empleados y ofrecer una mayor satisfacción del cliente, pero requiere un enfoque holístico. Aprovechar la IA y la automatización ayuda a las empresas a optimizar y fortalecer sus operaciones, al tiempo que proporciona información enriquecida que ayuda a las empresas a predecir y responder rápidamente a las tendencias y amenazas por igual.

Las empresas que trabajan con IBM Consulting no solo obtienen la experiencia de IBM en el diseño de procesos y la estrategia empresarial; también obtienen la ventaja adicional de las profundas asociaciones de IBM con empresas como ServiceNow, Celonis y Salesforce. En última instancia, en lugar de verse obligadas a centrarse en una sola solución o tecnología, las organizaciones pueden asociarse con IBM Consulting para invertir en iniciativas y resultados empresariales amplios y transformadores.

La nueva BPO ya no se trata solo de reducir los costos operativos. Cuando se hace bien, puede hacer que un negocio sea flexible, más inteligente y capaz de escalar rápidamente para satisfacer las condiciones cambiantes del mercado. "La BPO moderna es creadora de crecimiento, diferenciación y ventaja competitiva", dice Manik.