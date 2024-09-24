Cómo la IA está haciendo que los vehículos eléctricos sean más seguros y eficientes

Más de 250 000 vehículos eléctricos (VE) se vendieron cada semana el año pasado en todo el mundo, según una encuesta reciente de la International Energy Agency. La encuesta también encontró que la adopción por parte de los consumidores se encuentra en un punto de inflexión, ya que los ejecutivos de las industrias esperan que los vehículos eléctricos representen el 40 % de las ventas de automóviles para 2030, en gran parte debido a que los vehículos eléctricos se vuelven más baratos.

La batería es el mayor contribuyente al costo de los vehículos eléctricos y un punto crítico para las preocupaciones en torno a la seguridad y el rendimiento.

Pero una nueva investigación de la Universidad de Arizona muestra que el machine learning podría ayudar a evitar que las baterías de los VE exploten. Los fabricantes de automóviles también pueden utilizar algoritmos avanzados para determinar la química, el tamaño y la forma específicos que conducen al mejor rendimiento y a los automóviles más sostenibles.

"Desarrollar y perfeccionar estas baterías hipotéticas podría desbloquear una oportunidad de mil millones de dólares", dijo Benjamin Boeser, director de innovación de Mercedes-Benz, socio de IBM.

Si bien es temprano, se espera que la IA aumente el valor percibido de los vehículos eléctricos en más del 20 %, según una encuesta de campo reciente del Institute for Business Value de IBM.