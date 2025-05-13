Malware Rilide: cómo las extensiones de navegador están cambiando los ciberataques

En el pasado, la mayoría de los ataques de "hombre en el navegador" se ejecutaban mediante el escaneo de la memoria del navegador para identificar patrones HTML específicos e inyectar una etiqueta <script> directamente en el contenido en memoria de la página. A pesar de la intención maliciosa, estos scripts seguían sujetos a los mecanismos de seguridad del navegador, como operar dentro de un entorno de espacio aislado, adherirse a la política del mismo origen y estar vinculados al ciclo de vida de la página en la que se inyectaron.

Por ejemplo, los scripts inyectados no podían acceder a cookies o recursos de otros orígenes, ni podían persistir o ejecutarse una vez que se cerraba la página.

Por el contrario, los ataques modernos que utilizan extensiones de navegador maliciosas superan la mayoría de estas limitaciones. Las extensiones funcionan independientemente de cualquier página web específica, lo que les permite ejecutarse de forma persistente en segundo plano. También tienen privilegios elevados, lo que les permite eludir las restricciones del mismo origen, acceder a recursos de todo el navegador, como cookies o almacenamiento, y permanecer activos incluso cuando no hay páginas abiertas. Este cambio ha convertido a las extensiones de navegador en una herramienta poderosa para los atacantes, ya que proporcionan un nivel de persistencia y control mucho mayor que los métodos tradicionales de inyección web.

Las extensiones también introdujeron un cambio en el contexto de ejecución de JavaScript, que tiene sus propios beneficios maliciosos. Las inyecciones web tradicionales se ejecutaban en el mismo contexto que el código de la aplicación web, incluidas las herramientas de seguridad. Cualquier evidencia que quede (como elementos de script, solicitudes de red, variables js, etc.) podría hacer que el malware sea detectable.

Ahora, hay dos entornos JavaScript diferentes además del contexto de la página:

En primer lugar, está el contexto del script de contenido, que tiene acceso al documento de la página, pero está parcialmente aislado del entorno de la página principal. Además, hay un contexto de código en segundo plano (un trabajador de servicio), que no tiene acceso al script de contenido ni al entorno de la página principal.

Todas las comunicaciones entre esos contextos ocurren a través de interfaces de navegador definidas que no son visibles para la página ni para sus desarrolladores. La mayoría del comportamiento y la evidencia de las extensiones están aislados por diseño, y la detección es especialmente difícil si no hay cambios en el documento principal.

Además de ofrecer una mayor evasión, desarrollar extensiones para navegadores también es sencillo, gracias a la amplia funcionalidad y los permisos integrados que proporcionan las API de los navegadores modernos. El siguiente análisis demuestra cómo las extensiones facilitan el desarrollo de ataques complejos.

Dado el mayor control, persistencia, capacidades de evasión y facilidad de desarrollo que brindan las extensiones, el cambio de las técnicas tradicionales de "hombre en el navegador" a ataques basados en extensiones no solo es comprensible, sino inevitable, en la evolución de las amenazas basadas en el navegador.