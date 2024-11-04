Llevo trabajando con IA desde finales de la década de 1980. En 1994, defendí una tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo sobre el uso de la IA para el diseño de sonido y la música. Esta fue probablemente la primera tesis sobre este tema en el Reino Unido.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la IA es software, y el software de IA necesita hardware para funcionar. Siempre me ha intrigado el hecho de que la IA todavía se ejecuta en un tipo de computadora descrita por primera vez por John von Neumann en la década de 1940, conocida como "arquitectura von Neumann". Esto es lo que, en los círculos de computación quantum, la gente llama "computadoras clásicas".

Desde muy temprano en mi carrera, he estado investigando tipos alternativos de computadoras para desarrollar IA. Mi teoría personal es que los nuevos tipos de arquitecturas informáticas pueden permitir nuevos enfoques de la IA.

Durante mis estudios de doctorado, me inspiró aprender sobre la llamada "arquitectura de Harvard", que evitaba el cuello de botella de Von Neumann causado por la obtención de datos e instrucciones de la misma memoria. Además, tuve la suerte de tener la oportunidad de trabajar con computadoras paralelas con multiprocesadores de memoria compartida y distribuida en el Centro de Computación Paralela de Edimburgo [ahora llamado EPCC]. En 1995, compuse una pieza de música electrónica titulada "Olivine Trees " utilizando una Cray T3D, la supercomputadora más grande de Europa en ese momento.

Obviamente, quantum estuvo en mi radar por un tiempo. Pero al principio, todo era teórico y difícil de entender. A menudo me daba cuenta de que los físicos tenían una forma diferente de hablar sobre el procesamiento de la información que los informáticos. Y no había computadoras quantum reales disponibles hasta hace relativamente poco tiempo. Me enteré de IBM QUANTUM Experiencia [ahora conocida como IBM QUANTUM Plataforma] solo a finales de 2016, que permitía a cualquier persona con conexión a Internet acceder a un procesador cuántico de 5 cúbits. Entonces, a principios de 2017, comencé a centrarme en la investigación de la IA y los sistemas de generación de música procedimental con quantum, y en componer música con ellos. ¡El resto es historia!