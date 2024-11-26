El hallazgo de que los sistemas de IA más sofisticados de hoy en día pueden superar las pruebas sin una verdadera comprensión llega al corazón de un feroz debate que ahora consume a Silicon Valley: si la inteligencia artificial general está a la vuelta de la esquina o sigue fundamentalmente fuera de nuestro alcance.

La carrera para lograr la inteligencia artificial general (AGI) se ha convertido en uno de los debates más polémicos en tecnología, destacando una brecha cada vez más profunda entre optimistas y escépticos. En las salas de juntas corporativas y los laboratorios de investigación de Silicon Valley, las conversaciones se centran cada vez más en no solo si las máquinas coincidirán con las capacidades cognitivas humanas, sino también en cuándo.

La línea de tiempo para el desarrollo de AGI ha dividido a la comunidad de IA en dos campos distintos. Por un lado, están los tecnooptimistas, que ven la AGI como un avance inminente que podría remodelar la civilización en el transcurso de nuestras vidas. Por otro lado, están los pragmáticos, que advierten que podemos estar a décadas de distancia de las máquinas que realmente Think como humanos.

Este desacuerdo fundamental sobre los plazos de la AGI no es meramente académico: influye en las prioridades de investigación, las decisiones de inversión y los debates políticos sobre la seguridad y la regulación de la IA. A medida que se invierten miles de millones de dólares en investigación y desarrollo de AGI, las apuestas de este debate Continuar aumentando.

Si bien algunos líderes tecnológicos prominentes como Sam Altman de OpenAI han sugerido que la inteligencia artificial general (sistemas de IA que pueden igualar o superar la cognición a nivel humano en prácticamente todas las tareas) podría llegar dentro de años, Smolinski de IBM ofrece una visión más escéptica. Sostiene que los sistemas actuales de IA, particularmente los modelos de lenguaje grandes, se limitan fundamentalmente a la coincidencia de patrones en lugar del razonamiento real.

En lugar de estar al borde de una inteligencia similar a la humana, Smolinski sugiere que "es posible que ni siquiera estemos en el código postal correcto" cuando se trata de la arquitectura necesaria para una verdadera AGI. Como lo dice directamente: "Yo distinguiría entre la IA que es útil para resolver problemas específicos y la IA general... Think que tener un sistema que funcione como un humano, que tenga el mismo tipo de procesos de pensamiento que un humano, o que resuelva problemas... estamos a muchos años de eso. Es posible que nunca lleguemos allí".

Smolinski divide las capacidades de la IA en categorías claras que cada una tiene un propósito diferente. Por un lado, tiene modelos de lenguaje grandes modernos similares a la IA excelentes para el reconocimiento de patrones, como ver similitudes y tendencias en los datos. Por el contrario, existen sistemas tradicionales basados en reglas que pueden seguir pasos lógicos. El verdadero desafío, explica, no es mejorar ninguno de los dos tipos, sino descubrir cómo combinarlos de manera efectiva.

Smolinski sugiere que la IA neurosimbólica podría ofrecer un camino a seguir. Esta rama de AI intenta combinar neural networks con razonamiento simbólico, aunque aún está por verse su potencial final. Estos sistemas híbridos pueden aprender a partir de datos en bruto y aplicar reglas lógicas. Esta naturaleza dual ayuda a las máquinas a abordar desafíos complejos, desde analizar el lenguaje natural hasta resolver problemas en entornos dinámicos, al tiempo que proporciona explicaciones más claras de sus decisiones.

"Think que muestra la mayor promesa para la verdadera inteligencia", dijo.