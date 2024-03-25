¿Pueden los lenguajes de programación seguros para la memoria eliminar el 70% de los errores de seguridad?

Los errores de memoria se producen cuando un programador escribe código que causa un problema relacionado con el acceso a la memoria. Los errores comunes ocurren con desbordamientos de búfer y punteros colgantes. Al utilizar un lenguaje de programación seguro para la memoria, como Rust, Go, Java, Swift y Python, los desarrolladores no pueden crear código que cause un error de memoria porque el lenguaje incluye propiedades específicas, como la memoria o la seguridad de tipos. Cuando los desarrolladores escriben código en lenguajes que no son seguros para la memoria, como C y C++, pueden escribir código sin darse cuenta que puede causar errores de acceso a la memoria. En lugar de detectar los errores durante la compilación y el tiempo de ejecución, como ocurre con los lenguajes seguros para la memoria, los errores llegan a la versión final y provocan problemas de seguridad.

Si bien la ciberseguridad a menudo se enfoca en reaccionar ante las amenazas, la reducción del riesgo comienza con la creación de prácticas que reduzcan los errores de código que pueden crear problemas de seguridad. Google informó que el 70% de los errores graves de seguridad son en realidad problemas de seguridad de la memoria. Los lenguajes de programación ampliamente empleados como C y C++ suelen ser los responsables de muchos de estos problemas, especialmente debido a errores de puntero.

El uso de un lenguaje seguro para la memoria reduce significativamente o elimina totalmente las vulnerabilidades de memoria segura. Esto, a su vez, reduce el riesgo de ciberseguridad del código final. Además de mejorar la seguridad, los lenguajes con memoria segura también reducen los fallos y permiten a los desarrolladores aumentar su productividad, ya que no tienen que centrarse en cuestiones relacionadas con la gestión de la memoria.