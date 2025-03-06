¿Hay futuro para la IA wearable?

El usuario y el caso de uso deben estar en el centro de cualquier diseño de producto, dice Saulsbury, especialmente en un campo tan prometedor como el hardware de IA, donde muchos conceptos parecen interesantes en teoría, pero no siempre en la práctica.

“Es el caso de uso lo que hace al producto”, afirma. “No es el producto. No es la tecnología. Nunca es la tecnología”.

En esta etapa temprana, el argumento más fuerte a favor de la IA wearable puede estar en el mercado B2B, afirma Gregory Thomas, director del Centro de Investigación de Diseño de la Universidad de Kansas, en una entrevista. "Los wearables son realmente importantes, especialmente en la atención médica, donde deben ser perfectos", explica Thomas. "Los pacientes no quieren sentirse atrapados o como conejillos de indias".

En su trabajo, Thomas ha explorado los dispositivos inteligentes en automóviles y cómo las nuevas tecnologías pueden permitir el diagnóstico y los tratamientos de los pacientes en las zonas rurales de Kansas. “Hemos analizado cosas que funcionan bien para nosotros. Existe una tecnología prometedora que integra sensores en los tejidos. Así que mi camisa, su blusa, podría estar cargada con sensores que monitorean la frecuencia cardíaca, la temperatura y otros signos vitales mientras el paciente está acostado en la cama. Los wearables tienen un futuro increíble si se combinan con las tecnologías adecuadas, como el procesamiento del lenguaje”.

Cuando Humane anunció su wearable IA Pin hace dos años, prometió ser un "compañero inteligente" que libera a los usuarios de las pantallas mediante el uso de control por voz y proyecciones en la palma de la mano. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Cofundada por dos exlíderes de Apple, Humane IA Pin recibió malos comentarios en su lanzamiento la primavera pasada, y la empresa anunció recientemente que fue adquirida parcialmente por HP. Aún así, Thomas dice que inmediatamente vio posibles casos de uso para la tecnología, como ayudar a las enfermeras con tareas administrativas.

"Los wearables tienen un futuro increíble si se combinan con las tecnologías adecuadas", dice Thomas. “La IA, por supuesto, impulsa todo, por lo que tiene que estar profundamente incrustado. No hay escasez de lo que la IA puede hacer”.