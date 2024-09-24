Los nuevos modelos de OpenAI desglosan tareas complejas

El uso más eficaz de estos modelos avanzados de IA probablemente implicará una colaboración entre la experiencia humana y las capacidades de las máquinas. "El humano siempre tendrá que proporcionar información, estar de acuerdo con la planificación y verificar estas cosas", dijo Hay.

Hay advirtió contra la sobrestimación de las capacidades de los modelos: “Creo que se pueden obtener excelentes resultados. Creo que cuando la gente oye las palabras AGI, piensa en esa gran cabeza palpitante en la nube... de hecho, si pienso en ello, los modelos, tal y como son, con su próxima predicción de token, buenos datos de entrenamiento y su planeación, etc., hacen un trabajo bastante bueno, mejor que los humanos en bastantes tareas”.

El desarrollo de estos modelos plantea preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y su comparación con la cognición humana. Los nuevos modelos han demostrado una destreza notable en ciertas áreas, superando a los humanos en pruebas estandarizadas como el examen de abogacía y SAT. Sin embargo, todavía tienen dificultades con tareas que la mayoría de los humanos encuentran intuitivas.

Hay señaló que los modelos pueden tener dificultades con tareas que los humanos encuentran simples: “El modelo sobresale en tareas específicas individuales. Sin embargo, actualmente tiene dificultades para distinguir entre diferentes partes de una conversación. Esto genera confusión en su capacidad para manejar múltiples conceptos simultáneamente. El modelo enfatiza demasiado el contexto, a menudo considerando demasiada información irrelevante al procesar solicitudes”.

Baracaldo agregó una nota de precaución: “Aunque este modelo es súper impresionante, a veces comete errores. Y si leemos el informe técnico, a veces crea soluciones que un verdadero experto, un ser humano, consideraría inviables, pero el modelo no conoce todas las hipótesis”.

Las implicaciones de estos avances se extienden más allá de la industria tecnológica. En la investigación y el mundo académico, podrían acelerar el ritmo del descubrimiento al ayudar en el análisis de datos complejos y la generación de hipótesis. En campos como la medicina y el derecho, podrían servir como herramientas para aumentar la experiencia humana, lo que podría conducir a diagnósticos más precisos o análisis legales más completos.

Hay resumió el valor práctico de los nuevos modelos para las empresas: “Son mucho mejores codificadores de lo que eran antes”.