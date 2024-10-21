El documento también destaca la necesidad de mejores puntos de referencia en la industria de la IA. Según Minhas, los problemas de referencia actuales son defectuosos porque los modelos pueden resolverlos mediante la coincidencia de patrones en lugar del razonamiento real. "Si los puntos de referencia se basaran en el razonamiento real, o si los problemas de razonamiento fueran más complejos, entonces todos los modelos funcionarían terriblemente", dice.

Minhas dice que los investigadores de Apple crearon este conjunto de datos sintéticos, una colección de datos utilizados para entrenar y probar modelos y algoritmos de IA, mezclando los símbolos



“Han demostrado que el rendimiento de estos modelos se degrada cuando comienzas a ajustar y cambiar cosas en la secuencia de entrada, ya sea a través de los símbolos mismos o contexto extra como tokens superfluos”, dice.

La metodología del estudio de Apple implicó introducir varios "fluffs" y cláusulas en el conjunto de entrenamiento para observar cómo cambiaba el rendimiento del modelo. Sin embargo, Jess Bozorg, científico de datos de IBM, señala una posible limitación: "No especificaron cuántas categorías de fluffs consideraron en sus adiciones, o qué tipos de fluffs usaron de qué categorías", dice.

Una de las críticas del artículo a los actuales puntos de referencia del LLM es la cuestión de la contaminación de datos. Bozorg explica que el estudio de Apple empleó el conjunto de datos GSM-8K. conjunto que contiene problemas de matemáticas de la escuela primaria creados por humanos. “Hay fuga de datos”, dice. "Esto significa que el modelo ya había visto algunos de estos datos durante la etapa de prueba en su entrenamiento".

La contaminación es un problema generalizado en la industria. Minhas dice que el conjunto de datos GSM-8K “es un punto de referencia de la industria que hay partes de él en todos los datos de entrenamiento que todos los modelos conocen. Este es un problema fundamental con todos estos puntos de referencia creados”.

Curiosamente, el estudio reveló que GPT-4 funcionó notablemente mejor que otros modelos cuando se probó en el nuevo conjunto de datos simbólicos. Minhas especula sobre el motivo: "¿Es posible que al entrenar GPT-4 pensaran en representaciones simbólicas y generaran datos de prueba como esos? Tal vez solo esté haciendo coincidencia de patrones, pero tenía este tipo de datos en su conjunto de datos de entrenamiento”.

Minhas señala que los investigadores están tratando de ir más allá de la coincidencia de patrones introduciendo memoria en los sistemas de IA. "Esa es una forma en que estamos tratando de hacerlos más generales, pero sigue siendo solo una coincidencia de patrones basada en lo que le has dado", dice.

El estudio de Apple ha expuesto limitaciones significativas en los sistemas de IA actuales, revelando que el camino hacia máquinas verdaderamente inteligentes aún está lejos de completarse. Ahora, dicen los expertos, la comunidad de IA se enfrenta al desafío de cerrar la brecha entre la coincidencia de patrones y el razonamiento genuino.

"La arquitectura transformadora sola no es suficiente para el razonamiento", dice Minhas. "Se necesitan avances en la arquitectura de modelos para las capacidades de razonamiento".