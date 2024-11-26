La generación de energía nuclear ha estado efectivamente estancada en Estados Unidos durante la mayor parte de las últimas tres décadas, en gran parte como resultado de los crecientes costos y las preocupaciones de seguridad tras varios desastres de alto perfil. Pero a medida que crece la necesidad de energía, las opciones populares de energía limpia presentan un desafío: no siempre proporcionan la capacidad necesaria para satisfacer la demanda.

La energía nuclear, por el contrario, puede ser más estable y predecible. "Las instalaciones nucleares son capaces de generar energía más del 90 % del tiempo", dice Maksim Sonin, miembro de Proyectos de Hidrógeno en el Precourt Institute for Energy de la Universidad de Stanford. Y para los centros de datos en particular, que generalmente están diseñados para estar siempre encendidos y en funcionamiento, el acceso sostenido a Power es importante, dice Sonin.

Por supuesto, poner en funcionamiento reactores nucleares lleva tiempo. De media, se tarda entre seis y ocho años en poner en marcha un reactor, según un análisis de la investigadora de la Universidad de Oxford Hannah Ritchie. Ese tiempo de entrega es el resultado de "un ciclo de aprobación muy prolongado, cronogramas extendidos para poner en línea y un alto gasto de capital", dice Sonin.

Sin embargo, en los últimos años, los reactores modulares pequeños (SMR) se han vuelto más factibles gracias al desarrollo en el espacio y los esfuerzos para eliminar algunos trámites burocráticos regulatorios. Los SMR generan alrededor de un tercio de la Power® de un reactor nuclear tradicional, aunque el costo inicial y el tiempo de construcción son considerablemente menores. Por esa razón, compañías como Google, Amazon y Microsoft están considerando los SMR como una opción para la generación de energía limpia que podría aumentar más rápido que las opciones tradicionales.

Eso no significa que los SMR no tengan sus desafíos. "Los asuntos sociales, de seguridad y otros pueden plantear obstáculos en cualquier etapa de la comercialización de estas tecnologías", dice Sonin. Debido a esas posibles preocupaciones, Sonin cree que los SMR probablemente solo contribuirán alrededor del 10 % del crecimiento de la energía nuclear en los próximos años.