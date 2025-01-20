Identificar las zonas de alto riesgo de incendio es solo el primer paso. A medida que los incendios se vuelven potencialmente más frecuentes e intensos, los investigadores están compitiendo para desarrollar sistemas de IA para predecir dónde podrían comenzar los incendios y cómo se propagarán.

Investigadores de la Universidad del Sur de California han desarrollado un modelo de IA conocido como Red Adversarial Generativa Wasserstein condicional (cWGAN), inicialmente entrenado con datos simulados en condiciones ideales. Luego, el sistema se probó en incendios forestales de California entre 2020 y 2022, analizando patrones influenciados por el clima, el combustible y el terreno.

La investigación llega en un momento en que las agencias ya están desplegando IA en el campo. Austin Energy ha desplegado una red de cámaras impulsada por IA en todo el centro de Texas que escanea automáticamente en busca de signos de incendios forestales, con el objetivo de detectar las llamas antes de que se propaguen. El sistema utiliza 13 cámaras de alta definición que monitorean continuamente un área de 437 millas cuadradas, alertando a los bomberos con datos de ubicación e imágenes en vivo cuando se detecta humo.

Otras empresas se apresuran a desarrollar sistemas de detección similares con capacidades ampliadas. Brad Listerman, fundador y director ejecutivo (CEO) de PriviNet, con sede en Los Ángeles, está desarrollando redes de sensores impulsadas por IA que podrían funcionar con batería durante un año o más con energía solar. Su empresa está terminando los prototipos y preparándose para lanzar su primer producto.

"A menos que vaya a tener el ancho de banda de wifi o 5G extendiéndose por todas partes, necesita tener sensores de baja potencia en el terreno", dice Listerman. Su sistema incorporaría múltiples métodos de detección para identificar riesgos de incendio, incluidos sensores infrarrojos, dispositivos de detección de calor y una serie de sensores de Internet de las cosas (IoT) que alertarían a los usuarios sobre actividades sospechosas. Luego, las cámaras proporcionarían una verificación visual de la situación a través de fotografías.

La tecnología se basa en LoRaWAN, una red gratuita que puede funcionar a distancias de hasta 10 kilómetros. "Lo realmente importante es cómo mantener encendidos los dispositivos de bajo consumo y cómo obtener esa información", dice Listerman.

El desafío de recopilar y analizar datos ambientales es uno que las principales empresas tecnológicas también están abordando. IBM y la NASA han desarrollado un modelo fundacional geoespacial, disponible en Hugging Face, que puede ayudar a los científicos a estimar la extensión de incendios forestales pasados. El modelo forma parte de una colaboración más amplia para hacer que las aplicaciones climáticas y meteorológicas sean más accesibles, con desarrollos futuros destinados a identificar las condiciones que podrían provocar incendios forestales.